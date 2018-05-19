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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 21 Июня, 04:35 |
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Реформа образования
Ситуацию с дефицитом профильных кадров в Приморском крае решают через прямое сотрудничество образовательных учреждений и бизнеса. Задача, поставленная перед всеми субъектами ДФО, носит глобальный характер: необходимо кардинально изменить кадровый рынок, и речь идет о самой настоящей реформе системы подготовки кадров.
- До недавних пор профессию выбирали по привычке или статусу, отдавая дань моде или семейным традициям, - отмечал генеральный директор АРЧК ДВ Валентин ТИМАКОВ. - В результате, по специальности сегодня работает очень небольшой процент специалистов, а это значит, что эту систему нужно изменить. В основе профориентации должен лежать классический треугольник: «хочу-могу-востребован». Система образования в субъектах Дальнего Востока должна соответствовать потребностям новой экономики региона, так что нужно обойтись без подготовки специалистов исчезающих профессий. Образование должно ориентироваться на бизнес, опираться на достоверный кадровый прогноз.
Именно о таком векторе развития подготовки кадров говорил и полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на сессии ПМЭФ-2018 «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций», который недавно прошел в Санкт-Петербурге.
- Сегодня у нас, конечно, существенный диссонанс, - отметил Трутнев. - Готовят людей по одним специальностям, востребованы они по другим. В течение двух месяцев мы должны завершить баланс по всему Дальнему Востоку, а после этого приступить к определенной реформе образования. Мы будем добиваться того, чтобы высшие и средние специальные учебные заведения готовили тех людей, которые будут востребованы в новых проектах.
От аграриев до IT
Между тем, бизнес и образовательные учреждения Приморья уже давно ищут решение проблемы дефицита кадров самостоятельно и сообща. В этом им помогает краевая власть, которая не меньше бизнеса заинтересована в том, чтобы создающиеся инвесторами рабочие места получали кадровое обеспечение. Так, в крае формируется острая потребность в специалистах, которых активно готовили в учебных заведениях региона в советские времена, а потом практически перестали выпускать - это кадры для строительной и судостроительной отраслей, сельского хозяйства, рыбного хозяйства. Сегодня особая потребность - в специалистах для IT и других сфер, требующих практических и инженерных навыков.
В 2017 году в Приморье возобновили подготовку по специальности «Агрономия», набор на которую не осуществлялся более пяти лет. Активное развитие туризма в регионе стало поводом для создания в крае специализированного центра компетенций «Кадры для сервиса», где действуют две новые программы: «Гостиничный сервис» и «Ресторанный сервис».
Что касается передовых технологий, также востребованных в технологическом бизнесе края, то в ДВФУ открылась первая в России магистерская программа по дополненной и виртуальной реальности «Game development & VR». В 2017-м в ДВФУ также стартовала уникальная программа международного стандарта Executive MBA «Бизнес в Азии: создание и продвижение» для топ-менеджеров и руководителей, намеренных вывести продукцию своих предприятий на рынки АТР.
Долгосрочный вклад
Представители судостроительной отрасли Приморского края также готовят специалистов сообща с вузами Дальнего Востока. Средний возраст работника судостроительного завода сегодня - 44 года, и это при том, что за последние годы кадровый состав значительно омолодился за счет привлечения студентов. Работа с вузами - это вклад на долгосрочную перспективу, понимают бизнесмены.
- Рынок труда в судостроительной отрасли края таков, что мы испытываем нехватку специалистов и работаем в условиях непростой кадровой конкуренции, - отметила заместитель генерального директора по кадровой политике АО «Восточная Верфь» Елена ВОХМИНА. - Мы много лет привлекаем судостроителей с территорий Крыма и Украины - ежегодно на строительство кораблей оттуда приезжает более 250 рабочих, оставшихся без работы у себя в регионе. Но такое решение обходится заводу, конечно, недешево. Поэтому сегодня мы взяли курс на изменение нашей кадровой политики. Так, в последние годы мы начали готовить себе рабочие и инженерные кадры в вузах и колледжах края и региона. С 2015 года завод вместе с ВГУЭС вступил в программу практико-интегрированного обучения, принимая ежегодно на восьмимесячную преддипломную практику выпускников данного вуза, и оставляя их затем на работе. В сентябре 2017-го завод совместно с колледжем ВГУЭС выиграл конкурс по государственной поддержке Целевого обучения молодых судостроителей, так что получилось платить студентам хорошую стипендию. В 2017-м году они закончили обучение, и все девять выпускников-судостроителей гарантированно приняты к нам на работу. Последние три года мы также активно сотрудничаем с Инженерной школой ДВФУ - ежегодно принимаем на производственную и преддипломную практику по 20-25 студентов Инженерной школы (кораблестроителей, конструкторов, технологов сварки). С лучшими студентами, прошедшими у нас производственную практику, мы заключаем договоры о целевом обучении и платим ребятам ежемесячную стипендию - 11 500 рублей. С 2016-го года возобновили также сотрудничество с МГУ им. Невельского, принимая сначала на практику, а затем на работу выпускников этого вуза, технологов сварки. Мы тесно сотрудничаем и с колледжами Владивостока, которые нам поставляют выпускников рабочих специальностей (сварщики, судостроители и др.). Осознавая сложную ситуацию на рынке труда Владивостока, мы много сил направляем на профориентацию школьников при сотрудничестве с ДВФУ и ВГУЭС. За последние два года силами наших инженеров для более ста учащихся школ были проведены экскурсии на заводе; тем самым мы прививаем молодежи вкус к рабочей профессии.
Строительная отрасль также старается прививать молодежи интерес к своей сфере, сотрудничая с факультетами дальневосточных университетов, например, с отделением архитектуры Приморского политехнического колледжа. Основная проблема отрасли в Приморье - в том, что на стройках заняты в основном иностранные работники.
Некоторые строительные компании края, в том числе ООО СК «АВРОРА - СТРОЙ», для студентов и школьников старших классов проводят экскурсии на действующие строительные площадки, а также устраивают собеседования прямо в профильных учебных заведениях.
- Проблемы с привлечением специалистов в строительной отрасли действительно имеются, - рассказал генеральный директор компании Андрей ИЩЕНКО. - Молодежь неохотно идет на рабочие специальности, и найти решение этой проблеме можно только тесно сотрудничая с учебными заведениями. Как представитель строительного бизнеса, я заинтересован в том, чтобы как можно больше молодых людей из Приморского края работало у нас на стройплощадках, ведь это наши специалисты, и мы обязаны обеспечивать их работой.
Не быть «башней из слоновой кости»
Не только специалисты ручного труда востребованы в Приморье: на фоне реализации в крае государственной программы по развитию цифровой экономики регион остро нуждается в специалистах IT-сферы. В этом плане на региональные университеты делаются самые крупные ставки.
Так, на базе ДВФУ работает Центр цифровой экономики, первый на Дальнем Востоке. Он ставит перед собой задачи формирования в регионе компетенций в области искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники, виртуальной и дополненной реальности, использования больших данных, создания цифровых двойников при инженерных разработках, нейротехнологий в управлении инженерной средой и т. д, сообщают в самом Центре. При этом большой акцент здесь делают на сотрудничестве с бизнесом.
- Главная задача университета - не становиться «Башней из слоновой кости», - отметил проректор ДВФУ по развитию Владимир НИКОЛАЕВ, - поэтому мы нацелены на тесное сотрудничество с бизнесом. Цифровая экономика - это все-таки экономика, а не только политика и наука, так что выгода здесь не всегда понятна и очевидна. Это значит, что стоит прислушиваться к тому, как меняются запросы бизнеса на те или иные технологии и специалистов, учить студентов создавать добавочную стоимость, и мы готовы к такому сотрудничеству.
Поддерживает Центр гонконгская компания-инвестор Genesis Engineering: она не только приняла участие в формировании Центра цифровой экономики на базе ДВФУ, но и заявила о готовности инвестировать в образовательные программы университета и дальше, выделяя деньги на исследовательскую деятельность и выплаты стипендий успевающим студентам. Эта же компания, кстати, намерена создать на острове Русском гигантскую майнинговую ферму.
Как отмечают в АРЧК ДВ, в ближайшие годы на Дальнем Востоке будут востребованы специалисты в сфере добычи полезных ископаемых, добычи и переработки нефти и газа, в области строительства, машиностроения, рыболовства и аквакультуры, сельского хозяйства и пищевой промышленности, лесопереработки, а также транспорта и логистики. Эти девять ключевых отраслей экономики в будущем должны продемонстрировать опережающий рост.
Тем не менее, дальневосточный рынок труда пока не вполне отвечает требованиям новой экономики региона, и именно поэтому так необходима реформа региональной системы образования. Например, на Дальнем Востоке не готовят инженеров-обогатителей металлических руд и специалистов по проектированию и конструированию в судостроении. Ближайший к региону ВУЗ, где готовят таких специалистов, это Северо-восточный федеральный университет в Якутии. Чтобы утолить кадровый голод инвесторов, нужны как решения «здесь и сейчас», так и с «отложенным эффектом», считают в АРЧК, поэтому в ближайшие годы в университетах и других образовательных учреждениях будут создавать и запускать программы по востребованным специальностям, а также прививать молодежи интерес к ним.
Фото автора.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ
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