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Бизнес под парусом в поисках инвестиций

Одной из площадок Тихоокеанского туристического форума (ТТФ) во Владивостоке стала юбилейная Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2018. Ее неизменное место проведения - яхт-клуб "Семь футов", на базе которого гостей и жителей города ожидало настоящее торжество под парусом.

Десятая юбилейная выставка Vladivostok Boat Show в этом году снова побила рекорды посещаемости - на этот раз мероприятие посетило более 5000 человек. Как отмечает начальник гавани яхт-клуба «Семь футов» Илья ЕРМАКОВ, выставка пополнилась профильными компаниями, специализирующимися на парусном и водно-моторном транспорте.

 


 

 

 

«Несмотря на все трудности развития этого бизнеса, в этом году на Vladivostok Boat Show впервые представляли продукцию местные производители: компании «Композитное кораблестроение» и «Водный мир». «Композитное кораблестроение» демонстрировала новый катамаран, который было предложено запустить как водное такси, а «Водный мир» - парусный катамаран и рыбацкие шхуны, которые уже зарекомендовали себя на Камчатке и Сахалине. Безусловно, говорить о каком-то мощном развитии парусного и водного бизнеса не стоит: при упавшей экономике его очень сложно развивать, но тем не менее компании держатся на плаву. Фактором, подталкивающим бизнес к развитию, является хорошая акватория, которая позволяет использовать на все 100% плавсредства. У нас из минусов - только короткое время эксплуатации, но сама акватория - лучшая в России», - рассказал Илья Ермаков.

Также, по его словам, дополнительный стимул развития водно-моторного бизнеса добавляет туризм. Так, принятие проекта компании «Композитное кораблестроение» властями Приморья в качестве водного такси, даст хороший толчок как производителю, так и туристической отрасли региона. Положительное влияние туризма отражается и на выставке: Vladivostok Boat Show уже второй год выступает площадкой ТТФ, что увеличивает узнаваемость мероприятия и упрощает поиск и общение с потенциальными инвесторами его участникам. Во Владивосток приглашаются компании, связанные с водной сферой не только из России, но и из Китая, Кореи и Японии.

«Наш рынок иностранцам интересен, поскольку он представляет для них непаханое поле. На крупных выставках очень велика конкуренция между участниками, а у нас крупным производителям намного проще не потеряться среди экспозиций и найти своего потенциального покупателя или партнера. Поэтому я уверен, что наша выставка еще долго будет проводиться во Владивостоке, и на нашем рынке появятся новые игроки и новые инвестиции в парусный и водно-моторный бизнес», - говорит Илья Ермаков.

По мнению экспертов, для активного развития рынка требуется не только расширение выставочных мероприятий и привлечение новых игроков, но и появление новых марин. Владивосток по-прежнему испытывает серьезную нехватку стояночных мест водно-моторного транспорта. «Инвесторов, желающих вложить свои средства в строительство марин, достаточно. Несмотря на то, что этот объект не сверхприбыльный и окупается в течение десятка лет, в Приморье есть бизнесмены, влюбленные в море и готовые создавать марины. У яхт-клуба «Семь футов» тоже есть такой проект - мы пытаемся запустить вторую очередь строительства. Сейчас мы готовим проектную документацию, которую представим как потенциальным инвесторам, так и властям города. Но получить разрешение на стройку в центре города достаточно тяжело. Наибольшие шансы на успех имеют проекты марин на Русском острове. Например, бухта Новик, благодаря своему рельефу, уже защищена от волны и ветра, и там организовать яхт-клуб значительно проще», - уверен начальник гавани яхт-клуба «Семь футов».

Фото автора

Наталья КОМИССАРОВА

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2018 год. 

Теги: vladivostok boat show 2018  ТТФ  Семь футов 


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