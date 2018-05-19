|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 21 Июня, 04:35 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Бизнес под парусом в поисках инвестиций
Десятая юбилейная выставка Vladivostok Boat Show в этом году снова побила рекорды посещаемости - на этот раз мероприятие посетило более 5000 человек. Как отмечает начальник гавани яхт-клуба «Семь футов» Илья ЕРМАКОВ, выставка пополнилась профильными компаниями, специализирующимися на парусном и водно-моторном транспорте.
«Несмотря на все трудности развития этого бизнеса, в этом году на Vladivostok Boat Show впервые представляли продукцию местные производители: компании «Композитное кораблестроение» и «Водный мир». «Композитное кораблестроение» демонстрировала новый катамаран, который было предложено запустить как водное такси, а «Водный мир» - парусный катамаран и рыбацкие шхуны, которые уже зарекомендовали себя на Камчатке и Сахалине. Безусловно, говорить о каком-то мощном развитии парусного и водного бизнеса не стоит: при упавшей экономике его очень сложно развивать, но тем не менее компании держатся на плаву. Фактором, подталкивающим бизнес к развитию, является хорошая акватория, которая позволяет использовать на все 100% плавсредства. У нас из минусов - только короткое время эксплуатации, но сама акватория - лучшая в России», - рассказал Илья Ермаков.
Также, по его словам, дополнительный стимул развития водно-моторного бизнеса добавляет туризм. Так, принятие проекта компании «Композитное кораблестроение» властями Приморья в качестве водного такси, даст хороший толчок как производителю, так и туристической отрасли региона. Положительное влияние туризма отражается и на выставке: Vladivostok Boat Show уже второй год выступает площадкой ТТФ, что увеличивает узнаваемость мероприятия и упрощает поиск и общение с потенциальными инвесторами его участникам. Во Владивосток приглашаются компании, связанные с водной сферой не только из России, но и из Китая, Кореи и Японии.
«Наш рынок иностранцам интересен, поскольку он представляет для них непаханое поле. На крупных выставках очень велика конкуренция между участниками, а у нас крупным производителям намного проще не потеряться среди экспозиций и найти своего потенциального покупателя или партнера. Поэтому я уверен, что наша выставка еще долго будет проводиться во Владивостоке, и на нашем рынке появятся новые игроки и новые инвестиции в парусный и водно-моторный бизнес», - говорит Илья Ермаков.
По мнению экспертов, для активного развития рынка требуется не только расширение выставочных мероприятий и привлечение новых игроков, но и появление новых марин. Владивосток по-прежнему испытывает серьезную нехватку стояночных мест водно-моторного транспорта. «Инвесторов, желающих вложить свои средства в строительство марин, достаточно. Несмотря на то, что этот объект не сверхприбыльный и окупается в течение десятка лет, в Приморье есть бизнесмены, влюбленные в море и готовые создавать марины. У яхт-клуба «Семь футов» тоже есть такой проект - мы пытаемся запустить вторую очередь строительства. Сейчас мы готовим проектную документацию, которую представим как потенциальным инвесторам, так и властям города. Но получить разрешение на стройку в центре города достаточно тяжело. Наибольшие шансы на успех имеют проекты марин на Русском острове. Например, бухта Новик, благодаря своему рельефу, уже защищена от волны и ветра, и там организовать яхт-клуб значительно проще», - уверен начальник гавани яхт-клуба «Семь футов».
Фото автора
Наталья КОМИССАРОВА
- Не просто гофротара
- Генплан на перекрестке мнений
- Иностранные бренды приживаются в Приморье
- Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность
- МФЦ убирает барьеры
- В Приморье появилось собственное кинопроизводство
- Все для туристического счастья
- Бизнес под парусом в поисках инвестиций
- Реформа образования
- Дом для "дальневосточного гектара"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.