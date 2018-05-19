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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье появилось собственное кинопроизводство
По существу новая для региона отрасль - создание художественного кино - появилась в Приморье благодаря резиденту Свободного порта Владивосток (СПВ) компании «Морской Волк. Создание киноисторий».
Первый городской художественный кинопроект в истории приморской столицы был создан студией «Сэвэн продакшн» при поддержке кинокомпании «Морской волк. Создание киноисторий», которая заключила соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) и намерена инвестировать 4,1 млн рублей в развитие производства и продвижение кинопроектов.
Как сообщает компания-инвестор, уже приобретен стартовый комплект оборудования для студии, куплен автомобиль для перевозки сотрудников, организована рекламная кампания и информационная поддержка проекта. В настоящее время киностудия уже выпустила полнометражные документальные фильмы «Нормандия - Неман. Монолог» и «Правило Кубертена» для участия в фестивалях кино.
В съемках музыкального художественного фильма о невероятных приключениях дальневосточников «Смотрите, как красиво!» приняли участие Илья ЛАГУТЕНКО, группы «Мумий Тролль», «Марлины» и юные актеры из города Владивостока.
«Мы основали независимую кинопроизводственную компанию, выступающую как инновационная платформа поддержки и продвижения бренда Дальнего Востока России. Этот проект выходит далеко за рамки обычного брендинга территорий, объединяя усилия государственной власти, киноиндустрии, бизнеса и профильных некоммерческих объединений, - говорит генеральный директор ООО «Морской Волк. Создание киноисторий» Александра МАКСИМЕЦ. - Мы хотим привлечь российские и зарубежные творческие коллективы и съемочные группы на Дальний Восток - чтобы представить широкой аудитории самые разнообразные кинопроекты, способствующие продвижению территории».
Ирина Баранник.
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