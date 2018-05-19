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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 21 Июня, 04:35 |
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МФЦ убирает барьеры
В течение многих лет необходимость выполнить массу формальных процедур, потратив на них немало времени и нервов, для многих жителей Приморья была сдерживающим фактором для открытия собственного дела. Все изменилось благодаря развитию сети многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг «Мои документы» и совершенствованию Единого портала Госуслуг. Сегодня эти инструменты позволяют получить необходимую информацию об открытии и развитии бизнеса, а также совершить целый ряд юридических процедур, что называется, в несколько кликов.
Отсутствие необходимости лично посещать органы власти для подачи заявления, а в отдельных случаях - и для получения результата, - пожалуй, главное преимущество МФЦ и портала Госуслуг для предпринимателей. Регистрация права собственности и получение информации из ЕГРП, получение разрешений на определенные виды деятельности, государственная экспертиза проектной документации инженерных изысканий, бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве РФ в этой сфере и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах - вот далеко не все востребованные бизнесом услуги, получить которые можно в МФЦ или через Единый портал.
Дополняя друг друга
Как отмечают в администрации Приморья, в рамках государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 годы работа краевых МФЦ постоянно совершенствуется. Самые популярные многофункциональные центры переходят на более продолжительный режим работы, чтобы люди не стояли в очередях и могли воспользоваться услугой в день обращения. Среди них - МФЦ Находки, Уссурийска, Владивостока. Активно развивается и другая форма предоставления государственных и муниципальных услуг - через Единый портал Госуслуг. Только в 2017 году количество его пользователей в Приморье пополнилось на 300 тысяч человек, а всего преимущества Единого портала оценили уже более 1 млн жителей края. Портал Госуслуг интегрирован с порталом НаДальнийВосток.рф, порталом занятости населения, а также с сайтами Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда РФ, Росреестра и других ведомств.
Для начинающих предпринимателей на Едином портале есть вкладка «Как открыть свое дело», которая поможет понять, какая форма организации бизнеса подойдет для конкретной идеи: здесь представлена информация о том, как зарегистрировать ИП, КФХ или ООО, какие налоги и сборы нужно будет платить, и как часто. Кроме того, пользователя портала проинформируют о рисках при ведении незарегистрированного бизнеса, помогут разобраться в тонкостях создания ИП и организовать работу наиболее комфортным образом. Несмотря на то, что посещать многофункциональный центр в дальнейшем все равно придется, процедура открытия собственного дела значительно упрощается. Кроме того, на Едином портале в режиме онлайн можно получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов, оформить лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, переоформить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности и многое другое.
Для регистрации ИП или ООО можно подать соответствующее заявление в инспекцию Федеральной налоговой службы РФ через портал Госуслуг. Для того, чтобы создать и отправить заявление в электронном виде, нужна подтвержденная учетная запись и усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Регистрация индивидуального предпринимателя происходит по месту его жительства, при этом решение по поданному через интернет заявлению выносится в течение трех рабочих дней.
Досье «Дальневосточного капитала»: Зарегистрироваться на Едином портале Госуслуг можно самостоятельно (на сайте gosuslugi.ru), либо с помощью сотрудников многофункциональных центров «Мои документы» (адрес ближайшего МФЦ можно узнать на портале mfc-25.ru или по телефону 8(423)201-01-56).
Информация - тоже услуга
Для крупного бизнеса чувствительным моментом является получение разрешительных документов на строительство. Сейчас в МФЦ доступна выдача разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом РФ. Но власти Приморья готовы и дальше идти навстречу предпринимателям. В конце апреля на совещании, посвященном повышению эффективности административных процедур в строительной отрасли, заместитель директора департамента градостроительства Приморского края Евгений ДОБРЫНИН анонсировал создание программного продукта, с помощью которого застройщики смогут загрузить исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения разрешения на строительство, и затем отслеживать, в какой структуре, на каком этапе находятся его документы. Кроме того, в планах департамента на следующий год - создание единого центра выдачи разрешений на строительство.
На данный момент в МФЦ доступна выдача сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов. Срок предоставления бесплатной государственной услуги составляет не более 14 дней со дня, следующего за днем регистрации заявления в КГБУ «Центр развития территорий». Востребованной остается услуга по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа).
Ряд многофункциональных центров предоставляет предпринимателям более широкий пакет услуг, в зависимости от координации с муниципальными органами власти. Например, в МФЦ Уссурийска доступна услуга по предоставлению имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением земельных участков, в аренду (безвозмездное пользование), а в МФЦ Находки - выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов. В большинстве муниципальных образований возможно получить или аннулировать разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
ДВ-гектар онлайн
Напомним, что с 2016 года в многофункциональных центрах Приморского края и других регионов России принимаются заявления от жителей на получение «дальневосточного гектара». На сайте МФЦ «Мои документы» размещена подробная инструкция по выбору участка и дальнейшим действиям, необходимым для получения участка в аренду. По состоянию на конец марта 2018 года, Приморье остается лидером по количеству желающих получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке. Обладать участком в Приморском крае хочет почти половина заявителей - 44,9 тысячи человек.
Следует отметить, что помимо удобства оформления бесплатного земельного участка для реализации собственных планов, обладатели ДВ-гектаров, расположенных в Приморье, могут рассчитывать на 20 мер господдержки. Они касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства. Найти необходимую информацию, решить возникающие вопросы все, кто уже обживается на своем гектаре или только готовится перебраться в Приморье, могут в действующем краевом Центре поддержки получателей дальневосточного гектара.
Александр САЛКОВ.
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