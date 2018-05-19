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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Не просто гофротара
Здесь, что называется, на ходу, не останавливая производства, в сжатые сроки проводят модернизацию оборудования, внедряют современные технологии и эффективную организацию труда.
Ускоренное развитие предприятия, спроектированного еще в 1986 году для обеспечения качественной картонной упаковкой региона, является частью масштабного инвестиционного проекта, который с 2016 года реализует ООО «Промышленный парк УССУРИЙСКИЙ», получившее статус резидента Свободного порта Владивосток (СПВ).
Одна из стратегических целей проекта - удовлетворение потребности рыбодобывающей, рыбоперерабатывающей, пищевой промышленности, сельского хозяйства Дальневосточного федерального округа в высококачественной гофрированной упаковке. Что становится особенно актуальным, учитывая реализацию ряда государственных и региональных программ по развитию рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. Плюс к этому, инвестиционный проект, с одной стороны, позволяет решать задачу импортозамещения в упаковочной отрасли, с другой - будет способствовать расширению интеграционных экономических связей со странами Евразийского экономического союза и АТР.
Как сообщает компания-инвестор, модернизация предприятий будет проходить в несколько этапов. Текущий объем инвестиций в промышленную площадку в Уссурийске уже составил более 1,8 млрд руб., включая инвестиции в оборотный капитал. Планируемый объем инвестиций во второй этап проекта - 1,3 млрд руб.
Вторая молодость
ООО «Промышленный парк УССУРИЙСКИЙ» - единственный переработчик вторсырья (макулатуры) на Дальнем Востоке, а его основной актив - Уссурийский картонный комбинат - является уникальным предприятием целлюлозно-бумажной промышленности на Дальнем Востоке. На его площадке локализовано два крупных производства с минимальными логистическими издержками, это интегрированное предприятие полного цикла производства тарных видов картона, гофрокартона и гофрированной упаковки на принципах давальческого сырья.
По существу - это проект brownfield, связанный с подъемом (модернизацией, реконструкцией) уже созданного ранее предприятия. В рамках подготовительного этапа реконструкции компания осуществила ряд технических, технологических и организационных мероприятий, позволивших увеличить объем производства ролевой бумажной продукции с 1,5 до 5-6 тыс. тонн в месяц бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев, повысить качество бумаги и картона до высших сортов марок Б0 и К1.
Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в компании, в первом квартале 2018 г. завершена первая стадия технического перевооружения гофропроизводства, что позволило выйти на запланированные производственные показатели - выпуск 4-4,5 млн кв. м. гофрированной упаковки в месяц.
Высокотехнологичное оборудование для первого этапа проекта поставили Мицубиси Хэви Индастриз Юроп Лтд., Barry-Wehmiller Papersystems, Fossaluzza SRL, SRP Europe B.V., ЗАО «Атлас Копко», ООО «СовПлим Сибирь», LasercombGmbH. Оно, как подчеркнули в компании, соответствует всем экологическим нормам и стандартам, и является энергоэффективным. Так, после запуска перерабатывающей гофрокартон линии японского производства Evol 100, уже достигнута экономия электроэнергии.
Сейчас предприятие приступило ко второму этапу модернизации. К началу 2019 года, благодаря техническому перевооружению, объем выпуска бумаги для гофрирования и тарного картона должен увеличиться до 12 тыс. тонн в месяц. На следующий год, переоснастив гофропроизводство, компания намерена обеспечить выпуск до 15 млн кв. м. гофроупаковки в месяц, что позволит закрыть потребности рыбодобывающих и сельскохозяйственных предприятий региона в высококачественной упаковке.
Технический аудит бумажной фабрики комбината в настоящее время проводится международным машиностроительным холдингом Andritz AG (Австрия).
Рынок близкий и далекий
Основными потребителями готовой продукции Уссурийского картонно-бумажного комбината - тарного картона различных граммажей - традиционно являются рыбодобывающие и сельскохозяйственный предприятия Дальнего Востока. На сегодняшний день, как сообщили в компании, клиентская база составляет более 500 организаций. Это уже сложившийся устойчивый спрос, но для развития необходимо привлекать не только новых отечественных покупателей, но и выходить на новые рынки, в том числе, расширяя поставки в страны АТР.
Перспективным представляется китайское направление, где в результате введения государственных экологических программ остановлены старые бумажные фабрики. В результате чего, гофропроизводители Поднебесной испытывают потребность в поставках бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев гофрокартона из других стран. В рамках евразийского сотрудничества возможны поставки бумаги и картона в страны Таможенного Союза (на сегодняшний день ролевая бумажная продукция поставляется в Казахстан). Таким образом расширяется не только география поставок, но и растет несырьевой экспорт, наращиваются объемы производства по принципам переработчика давальческого сырья.
«Потенциальными потребителями тарного картона, выпускаемого комбинатом, являются все производители гофрокартона на территории ДФО и СФО, - поясняет заместитель генерального директора ООО «Промышленный парк УССУРИЙСКИЙ» Дмитрий РАМЕНОВ. - Выпускаемые комбинатом бумага для гофрирования и картон для плоских слоев по своим качественным характеристикам относятся к высоким маркам и позволяют производить гофрокартон высокого качества. Форма выпуска (рулоны) позволяет осуществлять транспортировку продукции на значительные расстояния при сохранении конкурентоспособного уровня цен. Перспектива по росту объемов производства и продаж гофропродукции - продажа коробки рыбопереработчикам».
Рынок сырья
«Промышленный парк УССУРИЙСКИЙ» осуществляет экологическую миссию на Дальнем Востоке, занимаясь переработкой вторсырья - макулатуры. Это основное сырье проекта.
Компания закупает сортированную макулатуру марки МС-5Б (отходы, оставшиеся от производства и потребления гофрированного картона), классифицированную согласно межгосударственному стандарту «Макулатура бумажная и картонная». Фактический объем переработки макулатуры, собранной с Дальнего Востока, составляет 5 - 7 тыс. тонн в месяц. При этом максимальный сбор макулатуры с территории ДФО уже практически достиг предела - 7 тыс. тонн в месяц.
Компания рассматривает возможности поставок макулатуры из других регионов, исходя из конкурентоспособности цены, транспортного плеча и рентабельности конечных продаж.
Преимущества режима
В 2017 году ООО «Промышленный парк УССУРИЙСКИЙ» в границах гофропроизводства в числе первых организовало зону таможенного контроля (ЗТК) и сегодня уже рассматривает возможность ее расширения до общих границ предприятия.
Создание зоны таможенного контроля стало важным этапом в ходе реализации проекта. Данная преференция предусмотрена для резидентов СПВ, и используется предприятием для таможенной очистки при поставках ввозимого на территорию комбината иностранного оборудования, чем комбинат и воспользовался.
Однако, в компании подчеркивают, что преференции СПВ крайне привлекательны в том числе и для развития и наращивания переработки сырья, поскольку таможенная процедура переработки на таможенной территории предполагает отсутствие уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров и сырья под эту таможенную процедуру.
Благодаря созданным в регионе условиям, компания, инвестирующая значительные средства в модернизацию, успешно вышла из нулевого цикла первого этапа проекта на стабильную экономику производства, эффективные продажи бумажной продукции, включая экспортные поставки, обеспечив положительную динамику выручки и прибыли. При этом сохранила все рабочие места комбината. Уже сегодня на Уссурийском картонном комбинате трудоустроено более 500 человек.
Все эти факторы позволяют выстраивать и перспективные планы развития территории, включая прилегающие к комбинату земли промышленного назначения.
«Промышленным парком УССУРИЙСКИЙ» созданы благоприятные условия в регионе для развития транспортной инфраструктуры, создания высокотехнологичных производств, расширения внешнеэкономической кооперации, что позволяет интегрироваться в международные торговые цепочки Азиатско-Тихоокеанского региона, выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, развивать экологическую эффективность. Есть планы по организации перерабатывающего кластера с привлечением в проект международных инвесторов. Все это обеспечит создание новых высокопроизводительных рабочих мест, развитие инвестиций и торговли на Дальнем Востоке, дополнительные налоговые поступления.
Лариса ЛАРИНА
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