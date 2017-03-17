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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Марта, 18:15 |
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Здоровые инвестиции
В странах Европы здравоохранение - самая популярная сфера приложения частных инвестиций и возможностей государственно-частного партнерства, в развивающихся странах - вторая по распространенности после дорожного строительства. И даже в тех странах, где здравоохранение по большей части является государственным, частный капитал с удовольствием идет в эту сферу, понимая, что спрос на медицинские услуги будет всегда: никто не застрахован от недугов и травм.
А уж если такое случилось - то для выздоровления среднестатистический человек не жалеет ни сил, ни средств, даже когда этих средств в кошельке остается совсем немного.
Россия и ее восточные регионы не являются каким-то исключением и отражают общий тренд: медицина становится привлекательной сферой приложения частного капитала. Это облегчает задачи государства в области здравоохранения и идет на пользу потребителям медицинских услуг, которые дополнительно получают высококачественную медицинскую помощь.
Понятно, что свой выигрыш, пусть и не так быстро, как в других отраслях, получает и третий участник этой цепочки - частный инвестор. И хотя инвесторы, как правило, весьма закрыты для разговоров о востребованности медицинского бизнеса в крае и тем паче о расходах и доходах, но факт остается фактом:
" Число частных медицинских фирм, компаний,
кабинетов, диагностических лабораторий
и поликлиник в Приморском крае
с каждым годом растет.
От диагностики до операций
Многие приморцы давно привыкли к тому, что проблемы в стоматологии лучше решать в частных клиниках: здесь примут быстро и в удобное для пациента время, решат проблему комплексно, с помощью самых современных технологий и материалов. Бизнес уже давно пришел в косметологию и пластическую хирургию, несколько частных клиник на высоком технологическом уровне помогают решить проблемы заболеваний глаз и лор-органов, возникла сеть детских поликлиник и негосударственных медучреждений, в компетенцию которых входит репродуктивное здоровье женщин и мужчин. Не так давно во Владивостоке появились и «фирменные» автомобили скорой помощи, доставляющие пациентов в частную больницу.
Успешное развитие и присутствие на протяжении многих лет на приморском рынке медицины таких крупнейших игроков, как многопрофильный центр «Асклепий», медицинский центр «Санас», медицинская лаборатория «ТАФИ-Диагностика», стоматологическая клиника George Dental Group, Профессорская клиника Юцковских, сеть детских клиник «Аленка», Центр микрохирургии глаза, и многих других свидетельствует о том, что люди готовы платить за качественную медицинскую помощь. Ежегодно этот тренд подтверждают все новые и новые представители частного сектора медицины.
Например, недавно в Уссурийске и Спасске-Дальнем активно заработали центры гемодиализа для больных хронической почечной недостаточностью, созданные на принципах государственно-частного партнерства. Как отмечают врачи, с вводом центров в эксплуатацию в регионах исчезают очереди пациентов, ожидающих гемодиализа, а это значит, изменяется их состояние, улучшается прогноз на будущее.
Иностранный интерес
Вслед за отечественными, порой не очень большими, но все-таки инвестициями в медицинский бизнес Приморья потянулись и зарубежные инвесторы. Напомним, что в 2013 году в краевой столице открылась первая больница европейского класса «Фальк» (Дания) - ООО «Фальк Медикал Владивосток». Как отмечает руководство больницы, одна из ее задач - лечить приморцев по европейским стандартам, предоставляя пациентам уровень сервиса не хуже, чем в клиниках Кореи и Сингапура.
Здесь действует, как сообщается на официальном сайте, первый частный травмпункт с возможностью оказания экстренной хирургической помощи в рамках полноценной операционной. Бригадами скорой медицинской помощи «Больницы Фальк» осуществлено 2500 выездов.
Тогда же, в 2013 году, во Владивостоке развернула свою деятельность медицинская корпорация «Хокуто»: было открыто первое совместное российско-японское медицинское предприятие, нацеленное на диагностику и профилактику заболеваний. За 3,5 года центр принял более 750 пациентов. С вводом во Владивостоке режима свободного порта интерес японских инвесторов к приморскому здравоохранению возрос. Японцы намерены построить здесь медицинский реабилитационный центр.
Как сообщил заместитель генерального директора департамента мирового маркетинга крупной японской инжиниринговой компании JGC Corporation Като МОТОЙЧИ в ходе визита во Владивосток в 2016 году, компания планирует открыть амбулаторный медцентр в Свободном порту Владивосток. Соинвестором выступит компания Hokuto Social Medical Corporation, которая уже имеет опыт работы в Приморье.
«Мы открыли здесь диагностический центр с целью пропаганды профилактической медицины, это важнейшее направление, позволяющее предупредить серьезные заболевания. Мы хотим, чтобы Россия стала страной долгожителей. Мы объединяем опыт двух крупных компаний, для того чтобы реализовать совместный проект в Свободном порту Владивосток», - подчеркнул представитель компании Ошима МАСАО.
На первом этапе, по словам японских гостей, амбулаторный центр будет принимать по 30-40 пациентов в день, в дальнейшем эту цифру увеличат до 200 человек. Ожидается, что объем инвестиций в первый этап проекта составит около четырех миллионов долларов США.
Интерес к работе в режиме СПВ выражают и инвесторы из Республики Корея. Переговоры в том или ином формате ведутся еще с 2014 года, когда Минвостокразвития предложило идею создания и функционирования на территории Свободного порта Владивосток международной медицинской инфраструктуры, которую образуют иностранные медицинские организации. Ведомство даже внесло предложения в правительство России по дополнению в ФЗ «О Свободном порте Владивосток» и внесению изменений в отдельные законодательные акты.
В ходе подготовки законопроекта были проведены переговоры с Министерством здравоохранения Республики Корея и Корейским институтом развития здравоохранения по привлечению медицинских организаций в Свободный порт Владивосток, в рамках которых иностранные партнеры выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.
Но, как сообщили «ДК» в АО «Корпорация развития Дальнего Востока», пока макрорегион активно сотрудничает с бизнесом Южной Кореи по многим направлениям, кроме медицинского. И все-таки во Владивостоке может появиться возможность пройти обследование у медиков из Южной Кореи. Об этом говорили участники сессии «Возможности развития международного медицинского кластера в Свободном порту Владивосток» Восточного экономического форума. Эксперты сошлись во мнении, что сфера двусторонней кооперации в области медицины очень перспективна для обеих стран с экономической точки зрения.
В данный момент обсуждается идея распространить опыт формирования медицинского кластера в Новой Москве, прописанного в ФЗ-160 «О международном медицинском кластере», на Свободный порт Владивосток. Его создание позволит получить медицинскую помощь принципиально нового качества у корейских медиков в Приморье. Соответствующие изменения в законодательство находятся в стадии подготовки.
Китайские медицинские компании также неоднократно выражали заинтересованность в развитии отношений с Дальневосточным регионом. В рамках XIII Тихоокеанского медицинского конгресса гости из Поднебесной поделились с «ДК» планами на обозримое будущее. «Нам кажется очень интересным проект «Свободный порт Владивосток», и как только будут детализированы особенности правового режима, я думаю, мы обязательно заявим о себе», - подчеркнул профессор Харбинского медицинского университета Джин ЕН.
Первый медицинский резидент СПВ
Но пока все заявления иностранных инвесторов остаются в статусе намерений. А по состоянию на начало марта подписано соглашение лишь с одним резидентом СПВ, который намерен работать в медицине, - это ООО «Центр детского здоровья». Он планирует создать во Владивостоке сеть современных многопрофильных детских клиник с широким спектром услуг, высококвалифицированными специалистами, новейшим диагностическим и лабораторным оборудованием. Инвестиции в проект составят более 60 млн рублей, будет создано 65 новых рабочих мест.
«Статус резидента свободного порта дает нам возможность сократить финансовые издержки и направить высвободившиеся ресурсы на повышение качества и доступности медицинской помощи, - сообщил генеральный директор ООО «Центр детского здоровья» Александр ШУМАТОВ. - Мы планируем обеспечить врачей доступом к международным протоколам терапии и активно внедрять современные методы диагностики и лечения заболеваний детского возраста».
С интересом ожидают реализации заявленных планов и в администрации края.
- Приморский край всегда приветствовал инвестиции в родную инфраструктуру, особенно те, которые вкладываются в человеческий капитал, здоровье людей и медицину. При этом, безусловно, нам интересны медицинские учреждения полного цикла, которые будут специализироваться именно на оказании широкого спектра услуг (от диагностики до лечения) здесь, на нашей территории, а не будут являться первым звеном для перевоза наших граждан на лечение за пределы региона. Появление новых, в том числе и негосударственных клиник, можно только приветствовать, ведь здоровая конкуренция, приток новых инвестиций будут способствовать развитию отрасли, - подчеркнул вице-губернатор Приморского края Павел СЕРЕБРЯКОВ.
Марина ШЕСТАКОВА.
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