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ТОР "Надеждинская" обустраивает инфраструктуру
Одним словом - будут дороги, энергетика, коммунальные коммуникации, территория будет наполняться жизнью. Это как та лошадь, которая по всем правилам движения должна двигаться впереди телеги. Причем скорость и качество строительства объектов инженерной инфраструктуры - это критически важные условия, можно сказать - маркер ответственности власти, свидетельство того, насколько она не на словах, а на деле готова выполнять условия инвестиционного договора с бизнесом.
На площадке ТОР «Надеждинская» строительные работы развернулись еще в августе прошлого года. Начались прокладка коммунальной инфраструктуры, строительство объектов водоснабжения и водоотведения. Сегодня здесь ведется строительство магистрального водовода, магистральной линии канализации и канализационно-насосной станции (КНС).
По словам начальника отдела ТОР «Примводоканала» Виталия ГОРДЕЕВА, на начало марта из 13 км будущего водовода уже было проложено 5,7 км. Сеть канализации протянется на 4,8 км, половина уже пройдена. Все объекты будут сданы к декабрю 2017 года.
Строители отмечают особую сложность проведения труб под транспортными магистралями. Чтобы избежать перекрытия и повреждения существующих транспортной магистрали, железнодорожных путей, «Примводоканал» использует метод горизонтально направленного бурения. Таким образом, создается своеобразный тоннель, в который потом затягиваются коммуникации.
Подготовлена документация, получившая уже государственную экспертизу, на строительство новой станции очистки воды. В ближайшем будущем «Примводоканал», который будет заказчиком, на основании конкурсной процедуры определит непосредственного исполнителя работ.
Водоснабжение ТОР «Надеждинская» будет осуществляться с уникального природного водохранилища - Пушкинская депрессия. Это подземный закрытый источник, поэтому на качество воды не будут влиять климатические и техногенные факторы. Однако особенности воды Пушкинской депрессии как раз и потребовали строительства станции очистки. Дело в том, что эта вода не соответствует требованиям санитарных норм из-за большого содержания в ней кремния и железа. Именно по этой причине в свое время в период подготовки к саммиту АТЭС природное водохранилище не было введено в эксплуатацию.
Досье "Дальневосточного капитала": ТОР «Надеждинская» - это многопрофильная производственно-логистическая площадка, расположенная в 32 км от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края. Создана постановлением правительства РФ от 25 июня 2015 года. Находится вблизи двух крупнейших дальневосточных портов и погранпереходов в КНР и КНДР, на пересечении нескольких транспортных маршрутов: трассы Владивосток - Хабаровск, Транссибирской магистрали и международного транспортного коридора «Приморье-1», который идет в Китай. Общая площадь - 3759,2 га. Специализация - логистика и промышленность.
После дополнительных исследований принято решение об использовании воды именно этого источника, новая станция будет оборудована уникальным комплексом специальных фильтров и установок очистки для снижения уровня железа, кремния и марганца, говорят в водоснабжающей организации.
Сегодня с наступлением теплого времени года на площадке ТОР «Надеждинская» развернулись дорожные работы. Их ведут специалисты АО «СпецСУ». Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, общая протяженность автодороги до границ земельных участков составит 6,3 км.
- На объекте работают более тридцати единиц техники: экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и катки. Сейчас рабочие завершили снятие плодородного слоя почвы и продолжают работы по подготовке основания новой дороги, ведут отсыпку земполотна, переустройство коммуникаций. Также продолжаются работы по устройству двух мостов, расположенных на территории строящейся дороги, - сообщили в департаменте.
Строительство дороги к ТОР «Надеждинская» планируют завершить к сентябрю 2017 года.
Напомним, что строительство объектов инженерной инфраструктуры ведется администрацией Приморского края совместно с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», которое создано для управления территориями с особыми экономическими режимами - ТОР и СПВ.
Как сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока, вся необходимая инженерно-транспортная инфраструктура данной ТОР будет создана в соответствии с утвержденным планом-графиком за счет средств регионального и федерального бюджетов.
Фото автора, PrimaMedia
Наталья КОМИССАРОВА.
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