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16 Марта 2017, 16:29 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Приморье дает инвесторам зеленый свет

Журнал "Дальневосточный капитал" запускает новый проект

Приморский край получил хороший задел для развития. Темп был задан значительными инвестициями, которые регион получил в ходе подготовки к саммиту АТЭС, состоявшемуся в 2012 году. Насколько Приморье смогло использовать свой шанс на ускоренное развитие? Как новые механизмы хозяйствования, предложенные федеральным центром, - территории опережающего развития, режим Свободного порта Владивосток, «дальневосточный гектар» - уже сегодня делают привлекательным деловой климат в крае?

«Дальневосточный капитал» в новом проекте «Адреса инвестиций» намерен показать инвестиционные возможности Приморского края, рассказать о реализующихся здесь проектах, проследить, как развивается экономика региона с учетом появления новых инструментов, проанализировать, какие вопросы остаются пока не решенными и тормозят приход в регион новых инвесторов.

Все эти вопросы оговариваются в целом ряде госпрограмм Приморского края, главной из которых в данной тематике является программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы.

Для начала слово экспертам, представителям бизнеса и власти, которые оценят происходящие в Приморском крае изменения.

Александр АБРАМОВ, директор Дальневосточного центра экономического развития и интеграции России в АТР, профессор ДВФУ: «Теперь на территории Приморского края сосредоточены федеральные, межрегиональные, региональные, межмуниципальные и международные функции, и Приморье и Владивосток их, конечно же, выполняют. После прорывного роста экономики Федерацией были приняты меры по развитию новых институтов на территории Дальнего Востока. И, в основном на территории Приморского края, они получили бурное развитие. Речь идет о законе по созданию территорий опережающего развития, законе о Свободном порте Владивосток, об особых условиях предоставления земли - так называемом законе о «дальневосточном гектаре», принятии новой концепции развития приграничных территорий, крупных инвестиционных проектах, которые были запущены.

Амбициозной команде МИКЛУШЕВСКОГО, взявшейся за новую экономическую парадигму - активное участие в федеральных программах, расширение промышленных проектов, привлечение иностранных инвесторов и решение социальных вопросов, - еще предстоит много работать, чтобы продемонстрировать не формальное, а реальное изменение ситуации в регионе к лучшему. Но и за пять лет ситуация существенно изменилась. Так что можно говорить, что после саммита АТЭС 2012 г. и уже состоявшихся двух ВЭФ позиционирование Дальнего Востока в АТР улучшилось, а Приморье перестало рассматриваться как депрессивная территория».

А вот какое мнение выразил директор компании «Авиаполис Янковский», директор по развитию компании «ДНС» Константин БОГДАНЕНКО на сессии «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха» Российского инвестиционного форума, который недавно прошел в Сочи.

«Сейчас не много компаний, принимающих активное участие в развитии Дальнего Востока. Потенциал Приморского края и Дальнего Востока очень велик. Дальний Восток нужно изучить. Мы часто сталкиваемся с тем, что интерес у предпринимателей и инвесторов к Дальнему Востоку формальный и неглубокий. А ведь будущее находится именно на востоке страны, - рассказал Константин Богданенко. - Компания «ДНС» уже больше 20 лет занимается продажей в розницу компьютерной техники и оборудования. Сейчас более 1400 магазинов, расположенных по всей стране. В конце 2013 года розничная экспансия была завершена, и мы думали, как диверсифицировать свой бизнес, пока не обнаружили Клондайк под ногами. Потому что таким Клондайком являются Приморье, Владивосток. В радиусе 500 км живет полмиллиарда человек. Такого ресурса нет ни в каком другом регионе нашей страны. Конечно, обеспечение этих людей - это очень важный проект».

Особенную роль для стимулирования бизнеса играют новые режимы, в том числе режим свободного порта. «История со свободным портом уникальна в принципе для нашей страны. Ни в одном случае предприниматели не допускались к созданию законов, а здесь это получилось. Мы работали вместе с коллегами из Минвостокразвития России над проектом закона о Свободном порте Владивосток. То, что свободный порт стартовал и как инструмент находится в рабочем состоянии, зависело именно от участия бизнеса в этом процессе», - подчеркнул Константин Богданенко.

- Сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции. Конкуренция - это самый важный рыночный стимул. Там, где региональная власть действительно повернулась к бизнесу, где пытается системно решать вопросы, связанные с административными процедурами, сопровождением приоритетных проектов, всегда больше шансов привлечь инвестора. Инвестиционный имидж складывается из вполне конкретных, осязаемых вещей. Мне кажется, в Приморском крае это отчетливо понимают, здесь реально снижаются сроки получения разрешительных документов. Это огромный плюс, - считает директор ООО «РСТ» Петр АБЫШЕВ.

С большим интересом оценивают происходящие в Приморье изменения и иностранные инвесторы. Так, Китай заявил о намерении совершить прорыв в инвестиционном сотрудничестве с российскими регионами. Первый транш Российско-китайского фонда регионального развития в размере 10 млрд юаней, что составляет более 90 млрд рублей, направят в Приморье. Об этом было заявлено на встрече губернатора края Владимира Миклушевского с генеральным секретарем Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ ЧЖЭНЬВЭЕМ.

В ассоциацию входят Чанчуньская международная компания по строительству портов и дорог «Луган Фачжань», инвестиционные корпорации «Жуцзюнь», «Говэй Цайфу» и «Чжунсинь Шоуфэн», биржа морского транспорта «Цяньхай», «Сириус Холдинг Групп» и другие предприятия.

По словам генерального секретаря ассоциации, китайский бизнес проявляет большой интерес к развитию транспортного коридора «Приморье-2», интегрированной развлекательной курортной зоне, строительству завода по развитию марикультуры, проектам по перевалке зерна.

«Еще одна крупная компания, которая специализируется на нефтехимической промышленности, также внимательно изучает местный рынок и ищет новые проекты для реализации. Есть интерес к судостроительному кластеру, строящемуся в Приморье. Мы планируем создать российско-китайский фонд регионального развития, согласие Госсовета КНР уже получено. Общий объем фонда составит 100 млрд юаней, по 10 млрд на каждый этап. Первый транш инвестиций мы хотели бы направить в Приморский край», - заявил руководитель китайской делегации.

Большие инвестиционные планы на Дальнем Востоке России и в Приморье в частности есть и у японских компаний. Напомним, что в декабре прошлого года президент России Владимир ПУТИН посетил Японию, где провел весьма продуктивные переговоры с премьер-министром Синдзо АБЭ. В частности, были достигнуты договоренности о начале широкомасштабного сотрудничества двух стран в экономической сфере. Особенная роль тут отводится Дальнему Востоку России. После без преувеличения исторической встречи в Приморье потянулись делегации японских бизнесменов, ответственных за внешнеэкономические связи чиновников и экспертов различных экономических структур, которые оценивают ситуацию на месте и уже предлагают свои проекты.

Как отметил генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи ТАЦУХИКО, «между лидерами Японии и России сегодня идет обсуждение так называемой программы «8 пунктов развития», предусматривающей поощрение дальневосточной экономики, а также становление края как базы экспорта. Мы хотим узнать, какое сотрудничество уже налажено, что можно развивать. Об увиденном будем докладывать в Токио».

Так, японская инжиниринговая компания JFE Engineering Corporation заявила о намерении совместно с ФГУП «Дальневосточное» построить в Приморье теплицы на площади пять гектаров. Об этом было сообщено на встрече в администрации Приморского края с представителем Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Осаму ХАСИРАМОТО.

Он подчеркнул, что отношения между Россией и Японией сейчас развиваются в дружественной атмосфере. «Развитие Дальнего Востока подразумевает сотрудничество в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства. Мы сейчас работаем над тем, чтобы частный бизнес из Японии работал в Приморье», - сообщил японец.

Кроме того, бизнес Японии намерен принять участие в развитии проблемного Дальнегорского городского округа. С целью ознакомления с ситуацией в крае недавно побывали представители японской компании «Марубени Корпорейшн».

«У нас есть специальный департамент, который занимается горнопромышленной техникой. Хотим принимать участие в ваших тендерах. Кроме того, мы самый большой дистрибьютор солнечных панелей. Уверен, найдем общие точки соприкосновения», - отметил главный управляющий отдела минеральных ресурсов «Марубени Корпорейшн» в Токио Мано РЕИТИ.

Кроме того, только за последние два месяца Приморье посетили делегации почти десятка стран мира. В нескольких странах побывали и приморские делегации. Итогом стал «портфель» на несколько десятков только крупномасштабных проектов.

Следите за материалами рубрики «Адреса инвестиций», а редакция постарается дать максимально объективную картину происходящих в экономике края изменений.

Фото автора.

Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2017 год. 

Теги: экономика  инвестиции 


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