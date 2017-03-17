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16 Марта 2017, 16:45 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Сергей КАЗАКОВ, генеральный директор АНО "Центр развития экспорта Приморского края": В минувшем году создан очень хороший задел на будущее

Центр развития экспорта помогает предпринимателям Приморья выйти на зарубежные рынки

На фоне сокращения объемов торговли и экспортной выручки из-за нестабильной мировой экономической ситуации и некоторой турбулентности в экономике Приморья заметно выросли поставки за рубеж продовольственных и других товаров с добавленной стоимостью. Такая картина наблюдается последние два-три года, и эксперты ставят это в заслугу малому и среднему бизнесу.

Не последнюю роль в этом играет поддержка созданного по инициативе главы региона в 2013 году Центра развития экспорта Приморского края (ЦРЭ ПК). В его активе - десятки экспортных контрактов и успешных примеров продвижения приморской продукции на зарубежные рынки. Об этом «Дальневосточный капитал» рассказал генеральный директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Сергей КАЗАКОВ.

- Сергей Михайлович, с первого года создания Центра развития экспорта началось формирование каталога экспортеров. Пару лет назад я видела, что в нем более сотни компаний, а в этом году насчитала около 80. Насколько точно он отражает картину реального и потенциального экспорта?

- Невозможно создать устоявшуюся картину. Каталог постоянно обновляется, в нем есть те, кто уже имеет опыт зарубежных поставок, и те, кто заявил о своих планах и только начинает осваивать зарубежные рынки. Вы же понимаете, бизнес - это довольно живая вещь, некоторые экономические ситуации тяжело предсказуемы, что, естественно, влияет на жизненный цикл того или иного бизнеса. Возможно, кто-то после исполнения одного контракта понял, что его ожидания не оправдались. А кто-то - наоборот, что производимый им товар имеет огромный потенциал и все только начинается. Так что у нас есть и довольно успешные примеры, и отрицательные, поэтому и число экспортеров в каталоге меняется.

- Какую продукцию поставляют в другие страны приморские предприниматели, с которыми центр работает?

- Задача Центра - помогать субъектам малого и среднего предпринимательства выходить на внешний рынок с товарами несырьевого экспорта. И таких примеров, когда производители заключили с нашей помощью контракты, становится все больше.

В целом же наши клиенты отправляют на зарубежные рынки строительные и лесоматериалы, мебель, высокотехнологичное оборудование и, конечно, продовольствие. Это в первую очередь морепродукты, расширяется спектр экспорта продовольственных товаров. Это мука и макаронные изделия, мед, минеральная вода, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия, мороженое, дикоросы. В 2015 году компании, работающие с ЦРЭ ПК, отправили за границу товаров на $13 млн, а в 2016-м - больше чем в два раза.

Более половины контрактов - с компаниями из Китая, второе и третье места держат Республика Корея и Япония, что связано с географическим положением региона. С остальными странами показатели более скромные.

- Центр развития экспорта помогает предпринимателям участвовать в крупных международных выставках. На каких в минувшем году побывал приморский бизнес, и вообще, есть ли отдача от участия в них?

- Приморцы побывали на шести международных выставках в Китае и Южной Корее. Так, например, 21-ая Китайская Международная выставка рыбы и рыбопродукции в Циндао - одна из четырех самых крупных и значимых в мире. Коллективный стенд с образцами выпускаемой продукции, подготовленный Центром развития экспорта и бизнес-сообществом, вызвал большой интерес. Установлены деловые контакты, некоторые из них уже привели к заключению контрактов.

Затраты на регистрационные взносы участников и подготовку экспозиции, а это немалые средства, несет наш центр. Мы также помогаем подготовить промоматериалы, предоставляем переводчиков, предприниматели оплачивают только транспортные и командировочные расходы.

- Какие еще вопросы вы помогаете решать предпринимателям? Какие услуги наиболее востребованы?

- Все оказываемые нами услуги востребованы: софинансирование поездок на выставки и бизнес-встречи B2B, образовательные проекты и маркетинговые исследования, сертификация товаров и услуг.

С первых дней работы центра мы организуем обучающие семинары по программе «Школа предпринимательства», причем не только во Владивостоке, но и по всему краю. Они достаточно востребованы, так как мы приглашаем специалистов по самым актуальным для бизнеса вопросам, в том числе по специфике внешнеэкономической деятельности.

Опыт показал, что деловые встречи (B2B), на которых предприниматели ведут переговоры с реально заинтересованными зарубежными партнерами, - один из самых эффективных форматов сотрудничества. Это направление мы поддержим и в этом году, ведь из-за экономического кризиса малому и среднему бизнесу приходится оптимизировать свои расходы.

Наши специалисты обеспечивают правовой консалтинг, маркетинговое сопровождение деятельности, помогают в сертификации товаров и услуг. Помощь распространяется как на действующих, так на начинающих экспортеров, только планирующих выход на внешние рынки. И все эти услуги для них бесплатны.

- Чем был интересен прошедший 2016 год? Каких успехов удалось достичь?

- За поддержкой и консультациями в центр обратилось более 900 предпринимателей Приморского края. При нашем содействии заключен 31 международный контракт на сумму $37 млн. Вроде и небольшая цифра, но за ней стоит напряженный труд, учитывая, что мировой экономический кризис больно ударил по торговле.

В минувшем году мы создали очень хороший задел на будущее, открыв ряд новых позиций экспорта. Так, компания «Восток» предложила на мировом рынке поистине уникальный продукт - систему контроля давления в шинах (Tire Keeper), не имеющую аналогов и конкурентов по ряду технических характеристик. На сегодняшний день товар экспортируется в Китай, США, Аргентину, Израиль, Польшу, Узбекистан, ЮАР, Маврикий и Финляндию.

Нам удалось продвинуть на южнокорейский рынок несколько компаний, более того, они там закрепились. Так, компания «Ликиен» - производитель легких стальных конструкций - поставила в Южную Корею более 50 комплектов индивидуальных жилых домов.

А компания «Окна Эталон» - начала экспортировать окна. Вот вам пример того, как можно оказаться в нужное время в нужном месте. В Азии рынок оконных рам - это алюминиевые раздвижные окна, а в Корее сейчас реализуется программа энергосбережения, и корейские компании начали постепенно переходить на другие технологии, внедрять «распашные» конструкции. Законодатели «оконной» моды - немцы, а наша компания не только работает по немецким технологиям, но и имеет достаточно большой опыт их использования в наших суровых климатических условиях. Так что приморцы проявили смелость и зашли на этот рынок.

- Понятно, что Азия у нас под боком, и там наши основные партнеры. А на европейский рынок вы можете помочь выйти?

- Географически тяжеловато, это объективная реальность. Но есть отдельные положительные примеры, в последнее время активизировались немцы и итальянцы с продвижением своих агротехнологий.

Под эгидой Центра развития экспорта Приморского края действует единственный на Дальнем Востоке Региональный интегрированный центр (РИЦ) - официальный представитель глобальной сети поддержки предпринимательства Enterprise Europe Network (EEN). Эта крупнейшая в Европе сеть по поддержке предпринимательства, управляемая Европейской комиссией, объединяет около 600 организаций из более чем 50 стран мира. Здесь можно не только искать посредников и прямых покупателей товаров и услуг, технологии и инвестиции, но и получать консультации по правилам ведения бизнеса в конкретной стране.

- На территориях опережающего развития (ТОР) создаются производства, нацеленные на экспорт продукции. Так, Приморье готовится стать экспортером мяса. А это реально? Тот же Китай, о котором чаще всего говорят в этой связи, не очень легко допускает на свой рынок. Переговоры идут несколько лет, а результатов пока нет.

- Да, пока этот рынок закрыт, но это не повод опускать руки. За рынок необходимо бороться, ведь каждый продукт занимает свой сегмент. А если Приморье будет поставлять экологически чистую свинину, китайский потребитель с доходами предпочтет покупать именно такую продукцию, ведь для каждой позиции есть свой сегмент рынка, как по качеству, так и по цене. Так что выйти на сформировавшийся рынок, пройти через все тернии и занять там свою нишу - это дорогого стоит.

- По вашей оценке, какую динамику в ближайшие 5-10 лет покажет несырьевой экспорт из Приморского края?

- Строить прогнозы сложно, но у нас нет другого выхода, кроме как переходить на новую экономическую модель развития - от продажи сырья к экспорту транспортно-логистических услуг и продукции с добавленной стоимостью. Сейчас в Приморье создаются условия для инвесторов, которые готовы создавать производства, выпускающие конкурентоспособную продукцию, привлекаются новые технологии, идет поиск новых рынков сбыта как внутри России, так и за ее пределами. Мы стараемся использовать преимущества наличия у нас ресурсного потенциала и географического. Для экономического развития Приморского края и Дальнего Востока необходима интеграция с нашими соседями, тремя «экономическими драконами» - Китаем, Южной Кореей и Японией, которые обладают большим инвестиционным, технологическим и рыночным потенциалом. Уверен, через несколько лет картина приморского экспорта существенно изменится.

- Чувствуете ли вы отдачу от проводимой работы?

- Отдача есть. Предприниматели отмечают, что самостоятельно выходить на зарубежный рынок сложно, но, когда помогает организация, созданная краевой властью, отношение к ним сразу меняется. Так что, мы надеемся, Центр реально помогает. Самое главное, у людей есть желание развиваться. У кого-то оно подкреплено потенциалом знаний, финансов, а у кого-то этого пока нет, но желание - достаточно важная составляющая успеха. Если у человека нет желания, он может весь имеющийся потенциал спустить в урну. А когда оно есть, можно и попробовать свои силы.

Досье «Дальневосточного капитала»: В 2015 году доля несырьевой продукции в экспорте РС(Я) составила 3,38%, в основном это ювелирные изделия и бриллианты. Базовый сценарий предполагает увеличение к 2019 году экспорта товаров до $4,19 млн (в действующих ценах), рост будет обеспечен преимущественно ростом экспортной выручки по алмазам, бриллиантам и углю. Центр поддержки экспорта РС(Я) совместно с РЭЦ разрабатывают план развития несырьевого экспорта на среднесрочную перспективу. Планируется увеличить в 1,5 раза экспорт бриллиантов, продовольствия, сельхозсырья, алкогольных и безалкогольных напитков, в два раза - древесины и целлюлозно-бумажной продукции.

Ирина ДРОБЫШЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2017 год. 

Теги: Центр развития экспорта Приморского края 


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