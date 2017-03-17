Без вреда для экологии

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Марта, 18:16 |
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Компания «Восток-Поликор», резидент Свободного порта Владивосток, создала в Приморском крае предприятие по производству бытовой химии и изделий из полиуретана для очистки поверхностей, инвестировав в проект 17 млн рублей.
Как сообщили в компании, новое производство основано на применении инновационных запатентованных технологий и использовании комплектующих корейского производства (продукция под брендом Sugar Bubble). Продукция компании «Восток-Поликор» производится из натуральных растительных компонентов, она полностью безопасна как для человека, так и для окружающей среды. Это экологически чистые средства для стирки белья, кондиционеры, средства для мытья посуды, серия экологически чистых средств по уходу за детьми, шампуни и пенки для душа.
«Решение открыть производство в Приморском крае и в статусе резидента Свободного порта Владивосток обусловлено стратегией компании - продвижение инновационного продукта на рынке Дальнего Востока. Налоговые преференции для резидентов СПВ являются экономически эффективной мерой поддержки и значительным образом влияют на экономические показатели эффективности проекта. Так, благодаря преференциям эффективность проекта в среднем возрастает на 32%. Сегодня экономический эффект от полученных преференций для компании действительно ощутим. Меры поддержки позволили перераспределить денежные средства и реинвестировать их в развитие производства», - говорит генеральный директор ООО «Восток-Поликор» Хи Ен Янакава.
Производственный цех площадью 750 кв. м построен в г. Артеме. В настоящее время произведен монтаж и пусконаладочные работы оборудования, приобретенного осенью прошлого года. Сейчас мощность производственной линии составляет около 40 т готовой продукции в месяц, ведется работа по увеличению объемов производства до 200 т готовой продукции в месяц.
В планах инвестора запуск полного цикла производства с закупом сырья и созданием собственных комплектующих и готовой продукции. Пока продукция предприятия реализуется на территории Приморского края и других дальневосточных регионов. В ближайшем будущем компания планирует выйти на рынок западной части России и на рынки стран Таможенного союза. В перспективе инвестор планирует направлять 50% объема продукции на экспорт в Китай и в Южную Корею.
Одновременно компания «Восток-Поликор» запустила сборочное производство универсальных валиков для уборки. Поскольку продукт инновационный и аналогов не имеет, первым этапом станет изучение потребительского спроса.
По словам генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дениса ТИХОНОВА, статус резидента СПВ позволил компании «Восток-Поликор» сократить налоговые выплаты, распределить получаемую прибыль на развитие компании и наращивание мощностей. «Это ускорило установку производственной линии, сделало проект более рентабельным и послужило стимулом для выхода на рынки стран АТР».
Юрий Рогов.
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