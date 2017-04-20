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16 Мая 2017, 09:00 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Транспортные коридоры проинспектировали соседи

2017 год демонстрирует хорошую динамику грузооборота в зоне международного транспортного коридора "Приморье-1". За три месяца он вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По МТК с начала годапрошло уже 3,2 тыс. контейнеров.

Администрация Приморского края не упускает возможности презентовать транспортные коридоры потенциальным инвесторам и грузоотправителям. Последняя встреча была с китайскими компаниями. Инвестиционный интерес проявили такие компании, как «Чайна Мерчантс», Китайская компания коммуникаций и строительства. Высокопоставленный представитель компании «Чайна Мерчантс Груп» (China Merchants Group) в апреле провел практическую инспекцию транспортных коридоров, портов и сопутствующей инфраструктуры.

Деятельное участие китайской стороны в развитии МТК - это ключевое условие продвижения проектов. По информации Минвостокразвития, учитывая перспективу совместной реализации МТК, китайская сторона ставит задачи своим национальным транспортным компаниям по наращиванию грузовой базы международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

Предполагается, что основные объекты портовой и дорожной инфраструктуры будут создаваться с приоритетом частных инвестиций. Кроме того, для строительства и управления транспортными коридорами, совершенствования режима регулирования перевозок транзитных грузов предусмотрено создание совместной управляющей компании. В Министерстве по развитию Дальнего Востока планируют, что к июню текущего года будет подписано отдельное соглашение по практическому развитию международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» с Государственным комитетом Китая по развитию и реформе.

Досье «Дальневосточного капитала»: По оценкам международных экспертов, объем грузопотока по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» оценивается в 45 млн тонн зерновых и контейнерных грузов к 2030 году (23 млн тонн зерновых и 22 млн тонн контейнерных грузов, 1,8 млн TEU - контейнеров в 20-футовом эквиваленте). Дополнительная выручка портовых и транспортных компаний к 2030 году оценивается в 91 млрд руб. в год (портов - 40 млрд руб., железнодорожного и автодорожного транспорта - 51 млрд руб.). Проведенные расчеты показывают, что инвестиции в создание МТК окупаются за 10 лет с доходностью 10% годовых.

Подготовила Ирина ПИРОНКОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2017 год. 

Теги: Приморье-1  АТР  МТК  Приморье-2 


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