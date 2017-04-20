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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 17 Мая, 10:23 |
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Мастер "Кольца"
Перечень мероприятий настолько широк, что количество их участников иногда зашкаливает: от игры в «Мафию» до военно-патриотического фестиваля «Найди себя» под эгидой ДОСААФ России, который состоится в середине мая 2017 года. Какие проекты Primring реализует сегодня, рассказывает директор «Приморского кольца» Татьяна ЛИПАТОВА.
- Наша задача - приобщить людей не только к спорту, но и к активному семейному отдыху, сделать их жизнь более насыщенной, привлечь представителей разных поколений. И нам это удается: средний возраст активной аудитории «Примринга» - от 20 до 45 лет. Сегодня «Приморское кольцо» - это туристско-рекреационный кластер, который предназначен для проведения различных спортивных состязаний по авто-, мото- и другим техническим видам спорта, а также развлекательных и крупных массовых мероприятий. Но за, казалось бы, сухими словами стоят неподдельные положительные эмоции. Кстати, буквально в конце апреля у нас состоялся первый этап «Российской дрифт-серии - 2017» на Дальнем Востоке. А значит, гонщики, организаторы, болельщики - все жили в ритме дрифта. Но это один из примеров. Специализированная трасса 4*4 BRP Off-Road Park пригодится не только для тест-драйвов собственных внедорожников, но и для того, чтобы любой желающий, даже не имея специальной подготовки, мог испытать удовольствие от поездок на багги или квадроциклах по оборудованной профессиональной трассе. Всю неделю работают картинг-центр (прокат и соревнования на картингах лучшего производителя - французской фирмы sodi kart), детский Ringo-парк с веревочным городком. Можно поиграть в пейнтбол и отдохнуть в пикниковых зонах, а в кафе, оформленных в фирменной гоночной тематике, всех желающих вкусно накормят. А тех, кто решит задержаться и продлить свой отдых на день, ждут уютные домики.
Наш драйв - это ежегодные проекты: дрифт-битва Россия - Япония D1 Primring GP, четыре этапа «РДС Восток» (дрифт), чемпионаты по картингу и мотокроссу (3 этапа), прокат и чемпионат Sodikart, открытие и закрытие байкерского сезона, пролог международной гонки «Экстрим Эндуро» и др. Не последнюю роль в организации всех этих мероприятий играют наши партнеры: на территории представлено в разных форматах более 40 брендов.
«Технохолдинг Сумотори» реализует собственный проект Primring в рамках программы «Facility Development Programme» FIA Institute совместно с немецкими, английскими, итальянскими партнерами при участии Приморской автомобильной федерации и поддержке Фонда развития безопасности автомотоспорта FIA. ТРК «Приморское кольцо» стал интересен компаниям Tilke Gmbh (Германия), Apex Circuit Design Ltd. (Великобритания), Scott Wilson (Великобритания), Ridge (Великобритания). Мы заручились активной поддержкой администрации Приморского края и администраций городов Владивосток и Артем.
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