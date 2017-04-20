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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 17 Мая, 10:23 |
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Весна начинается с праздника
Национальные праздники, которые проводят ассоциация коренных народов, корейская, татарская и другие диаспоры, прочно вписались в культурную жизнь Приморья и стали яркими событиями для местных жителей и привлекательными «фишками» для туристов.
Весна начинается с Масленицы. Это один из самых радостных и долгожданных праздников для славян: русских, украинцев и белорусов. В этот день празднества сопровождаются сжиганием чучела Масленицы, традиционными забавами, чаепитиями с поеданием блинов - их обязательно пекут на Масленицу в большом количестве.
Праздник весны и приход на Востоке Нового года - это Навруз-байрам, традиционный для узбеков, киргизов, таджиков. Он объединяет представителей самых разных народов, проживающих в Приморском крае. В этом году праздничный двухчасовой концерт в Пушкинском театре и выставка предметов культуры и быта собрали более 2 тысяч человек.
«Я с детства знаю, что Навруз - это праздник, который одинаково ждут и в жарких странах Азии, и в Сибири. Ведь это еще и праздник дружбы, - сказала гостья праздника Зара Абишева. - Он учит нас прощать обиды и помогать друг другу».
В начале апреля прошел национальный удэгейский праздник «ВА:КЧАЙ НИ». Его организаторами стали жители села Красный Яр Красноармейского района, где расположен национальнальный парк «Бикин». «ВА:КЧАЙ НИ» - это окончание сезона охоты, в нем принимают участие как старейшее, так молодое поколение удэгейцев.
В этом году уже прошли рождественский фестиваль «Щедрый вечер» (Приморский центр украинской культуры, Владивосток), Терендез (армянский праздник, Уссурийск).
А впереди - Сабантуй. Праздник урожая, плодородия и благополучия у тюркских народов принято отмечать летом. Слово «сабан» на татарском языке означает «плуг», а слово «туй» - «праздник». «Праздник плуга» уже давно прописался на приморской земле и стал одним из самых любимых и многолюдных, уступая, наверное, только Масленице.
Досье «Дальневосточного капитала»: По статистике, более 86% жителей Приморского края - русские. Но регион стал и местом жизни украинцев - их более 2,5%. Все остальные народности не дотягивают и до 1%: корейцы, татары, узбеки, белорусы, армяне, азербайджанцы, китайцы, мордва и так далее. Меньше всего коренных народов - их 1429 человек, или 0,07% от общей численности населения края.
Иван Крышан. Фото Ивана Белозерова, Сергея Орлова
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