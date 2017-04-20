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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 17 Мая, 10:24 |
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Константин ШЕСТАКОВ, директор департамента туризма Приморского края: И государство, и бизнес заинтересованы в развитии туристической отрасли
- Наиболее привлекательным фактором для инвесторов, развивающих туристско-рекреационные кластеры (ТРК), является возможность привлечения софинансирования из федерального бюджета на развитие инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы «Развитие въездного и внутреннего туризма в России», - начал разговор Константин Шестаков. - Процесс софинансирования сопровождают вполне логичные и понятные механизмы государственно-частного партнерства: есть определенные объемы бюджета, есть хозяйствующий субъект, который будет реализовывать свои инвестиционные проекты, и что самое главное - у обеих сторон (и государства, и бизнеса) есть заинтересованность в развитии туристической отрасли региона. Мы, как субъект, помогаем в разработке концепции и формировании территории кластера, организации работы по его вхождению в федеральную целевую программу и, конечно, продвигаем проекты, презентуя их на федеральном и международном уровне.
На сегодняшний день сформировано семь ТРК, распределившихся по всей территории Приморского края. Из них четыре уже рекомендованы Координационным советом при Федеральном агентстве по туризму в ФЦП: это кластер «Изумрудное кольцо», основой которого стал русский исторический парк «Изумрудная долина», «Пидан», расположенный у подножья одной из самых известных гор Приморья, туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо», сформированный на базе спортивно-технического комплекса «Примринг», и «Теплое море», ядром которого стал гостиничный комплекс «Теплое море».
- Все вышеперечисленные кластеры формируются вокруг одного большого проекта, уже имеющего свои туристические потоки. Могут ли более мелкие компании объединить свои усилия и основать свой ТРК?
- Во-первых, туристско-рекреационные кластеры подразумевают под собой не только якорные проекты, но и огромное количество других, более мелких, формирующихся вокруг этой основы. Например, кластер «Теплое море» включает в себя не только одноименный гостиничный комплекс, но и автовокзал в п. Краскино, вокруг территории которого будет предусмотрена возможность ведения различного сопутствующего бизнеса.
Досье «Дальневосточного капитала»: Туристско-рекреационный кластер «Теплое море» на территории Хасанского муниципального района в октябре 2016 года был одобрен Координационным советом ФЦП в качестве приоритетного проекта в сфере туризма. Объем внебюджетных инвестиций составит 900 млн рублей. Проектом запланировано строительство аквапарка, 58 гостевых вилл, а также центра отдыха и развлечений. Бюджетное софинансирование реализации проекта предполагается в размере 385 млн рублей.
Во-вторых, ядром кластера могут стать несколько инвесторов, которые совместно реализуют концепцию его развития. Примером такого соглашения выступает «Пидан», основанный на нескольких туробъектах Шкотовского района: горнолыжном курорте «Грибановка», базе отдыха «С-Нежная» и центре активного отдыха «Пидан».
- Одним из ключевых инвестиционных проектов, реализуемых на территории края, является интегрированный развлекательный курорт «Приморье». Будет ли сформирован на его основе кластер?
- Департамент туризма уже ведет работу по созданию туристско-рекреационного кластера на базе интегрированного развлекательного курорта «Приморье» и прилегающих территориях. Уже сегодня гостинично-развлекательный комплекс с казино Tigre de Cristal генерирует немалый туристический поток. Комплекс вышел на проектную мощность, и количество посещений объекта выросло с 400 до 1200 человек в сутки, а во время событийных мероприятий количество посещений достигает 2500 человек.
В мае текущего года еще два инвестора приступят к активной фазе строительства. Это компании «Приморский Энтертейнмент Резортз Сити» и «Даймонд Форчун Холдингс Прим». Инвесторами запроектированы гостинично-развлекательные комплексы каждый на 279 и 500 номеров соответственно. Созданный на базе ИРК «Приморье» кластер позволит, используя потенциал уже созданной туристической инфраструктуры, успешно привлекать новые инвестиции для создания рекреационных объектов.
Досье «Дальневосточного капитала»: С начала реализации проекта интегрированного развлекательного курорта «Приморье» общий объем инвестиций, уже вложенных в создание туристических объектов, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, составил 10 млрд руб., из них 800 млн руб. было направлено из средств бюджета Приморского края. Эти средства пошли на создание инженерной и транспортной инфраструктуры проекта: строительство автодороги, моста, первой очереди систем водоснабжения и водоотведения. Таким образом, на один вложенный рубль из средств краевого бюджета инвестировано более 11,5 рублей из внебюджетных источников.
- Какие проблемы сдерживают развитие предпринимательства в туристической индустрии Приморья?
- Безусловно, это вопросы землепользования. Например, кластер «Пидан» размещается на землях лесного фонда, и возможность использования этих территорий сильно ограничена. Подобные проблемы возникают у предпринимателей по всей России и требуют системного решения. В прошлом году Госдума собиралась рассмотреть поправки в Лесной кодекс РФ, которые позволили бы вести строительство на данных территориях. Был определен целый ряд вариантов возможного использования лесных участков, в том числе и для ведения туристическо-рекреационной деятельности, дающий возможность арендатору создавать капитальные объекты. Принятие таких корректировок принесло бы сильный позитивный эффект.
- Какую поддержку оказывают региональные власти представителям туристической индустрии?
- Отдельно взятым игрокам туриндустрии сложно или практически невозможно презентовать себя на российском и тем более иностранном туристическом рынке. Именно поэтому продвижение Приморского края как благоприятной туристской дестинации было и остается одним из самых значимых направлений работы департамента и туристско-информационного центра. Ведется обширная работа со СМИ, российскими и иностранными туристическими операторами. В прошлом году мы организовали и приняли участие в 44 международных и всероссийских мероприятиях и представляли не только туристический потенциал Приморского края, но и конкретные турпродукты, событийные мероприятия и объекты туристической инфраструктуры. К участию всегда привлекаются представители туриндустрии: нашими партнерами выступают и такие крупные инвесторы, как «Джи1 Интертейнмент» (казино Tigre de Cristal), и небольшие туристические компании, которые, к примеру, реализуют проекты в сфере экологического или охотничьего туризма. Мы смогли существенно расширить и качественно улучшить присутствие региона на этих мероприятиях благодаря применению механизмов государственно-частного партнерства при их подготовке.
- Константин Владимирович, какие виды туризма в Приморском крае являются наиболее перспективными и уже сегодня привлекают большие туристические потоки?
- Если говорить о внутреннем туризме, то наибольший туристический поток привлекает рекреационно-пляжное направление, потому, что практически весь Дальний Восток посещает Приморский край в высокий сезон. В этом традиционном для региона виде туризма намечаются новые акценты. Если раньше большинство путешественников выбирали «дикий» отдых, то сейчас они предпочитают расселяться на базах отдыха и в прибрежных гостиницах, уровень запросов и возможности туристов растут.
Второе место занимает MICE-туризм. Безусловно, такие крупные события, как Восточный экономический форум, значительно увеличивают популярность региона, но Приморский край может предложить обширный пул и других конгрессно-выставочных и профильных мероприятий для различных целевых аудиторий. Данное направление привлекает туристов не только из Сибири и Дальнего Востока, но и представителей власти и бизнеса из европейской части России, генерируя в том числе значительный туристский поток.
Если мы говорим о въездном туризме, то здесь на первое место выходит целый блок направлений: экскурсионный, познавательный и шоп-туризм. Выделить что-то одно из вышеперечисленного невозможно потому, что, как правило, это части единого туристического продукта. Наиболее востребован он у путешественников из Китая, Кореи и Японии. Второй туристический магнит для иностранцев - это MICE, а третье место в этом рейтинге я бы отдал экологическому туризму. И этим направлением интересуются не только азиатские туристы, но и путешественники из Европы. В прошлом году более чем в пять раз увеличилось количество гостей из Германии, а по итогам первого квартала этого года почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился турпоток из Франции. Это говорит о том, что Приморье для них интересно, и они готовы преодолеть огромное расстояние, чтобы попасть сюда.
Наталья КОМИССАРОВА.
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