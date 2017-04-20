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Среда| 17 Мая, 10:23 |
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Игорная зона добавляет "мощностей"
К нему ведет отличная современная дорога от аэропорта, которая, кстати, помимо решения вопроса транспортной доступности самой игорной зоны, стала просто выручкой для автомобилистов: теперь они могут двигаться в сторону Находки объезжая Артем. Эта дорога значительно сократила автомобильный трафик в городе.
Решаются следующие задачи по обеспечению инфраструктурой интегрированного развлекательного курорта. Инвесторы рассчитывают, что все обещания будут исполнены в срок. Девелопером проекта ИРК «Приморье» выступает АО «Корпорация развития Приморского края». В этом году Корпорация планирует проложить дорогу к двум новым развлекательным комплексам - «Маяк» и Selena. Строительные работы по созданию транспортной и инженерной инфраструктуры уже идут полным ходом. В этом году также начнется строительство въездной группы в интегрированный развлекательный курорт «Приморье».
- На сегодняшний день на своих площадках работают компании ООО «Приморский Энтертейнмент Резортз Сити» (дочерняя компания NagaCorp Ltd, Камбоджа) и ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим 24», инвесторы ведут строительство согласно утвержденному плану, - сообщил генеральный директор компании-девелопера Андрей ФОЛОМЕЕВ.
Прошлогодний строительный сезон также был плодотворным для игорной зоны. Были полностью сданы в эксплуатацию первый и второй секторы автомобильной дороги, соединившей аэропорт с первым гостиничным комплексом и казино Tigre de Cristal. Эта дорога проходит вдоль участков компаний ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим» и ООО «Роял Тайм Приморье». Построена электрическая подстанция мощностью 8 МВт.
Как сообщают в Корпорации развития Приморского края, на сегодняшний день для работы первого объекта компании требуется не более 2 МВт. В дальнейшем будет проведена реконструкция подстанции «Муравейка» с увеличением свободных мощностей до 21,5 МВт и строительством линий электроснабжения до участков ИРК. Это обеспечит потребности всех объектов первой очереди строительства игорного курорта. До первого объекта казино построен водопровод, установлена блочно-модульная котельная и локальные очистные сооружения (ЛОСы) мощностью 500 куб. метров в сутки. Мощности этого оборудования будут наращиваться.
Развернулось и строительство гостинично-развлекательных комплексов. Как сообщила «ДК» исполнительный директор «Даймонд Форчун Холдингс Прим» Евгения ВАРАКИНА, компания на сегодняшний день полностью завершила земляные работы на двух участках в ИРК «Приморье», на которых расположится гостинично-развлекательный комплекс с казино Selena. Ведутся подготовительные работы для начала активного строительства - сооружения фундамента и подпорных стен. Срок сдачи комплекса Selena остается неизменным. Это 2019 год. Вторая очередь проекта будет сдана до 2022 года.
Напомним, общая площадь застройки комплекса Selena составит более 174 тысяч квадратных метров. На финальной стадии комплекс Selena включит в себя два отеля со стандартными и люксовыми гостиничными номерами, казино, рестораны, торговые площади. Особенностью комплекса Selena станет спа-центр. Объект будет выполнен в футуристическом стиле, на первом этапе к 2019 году он представит собой 11-этажную гостиницу с 295 номерами, а также казино. Резидент в лице компании ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим» является самым крупным инвестором ИРК «Приморье»: общий объем инвестиций составляет $914 млн. В первый комплекс Selena будет вложено $226,7 млн.
Еще один объект на территории курорта, строительство которого должно завершиться уже в конце 2018 года, - гостинично-развлекательный комплекс «Маяк». Подрядчики приступили к первому этапу этого проекта. В апреле вице-губернатор Приморья Евгений ПОЛЯНСКИЙ провел на площадке интегрированного развлекательного курорта «Приморье» выездное совещание, где обсудил с представителями компании-инвестора ООО «Приморский Энтертейнмент Резортз Сити» ход работ.
Как сообщил генеральный директор девелопера курорта АО «Корпорация развития Приморского края» Андрей Фоломеев, соинвестор продолжает вести работы на площадке, в ближайшее время здесь приступят к закладке фундамента для будущего развлекательного комплекса. В начале мая началось строительство бойлерной котельной. По его словам, есть вероятность того, что понадобятся дополнительные охранные археологические раскопки памятника «Черепаха-6».
Напомним, что в 2015 году, начиная земляные работы на своем участке, дочерняя компания камбоджийского инвестора NagaCorp Ltd - «Приморский Энтертейнмент Резортз Сити» - обнаружила ценные археологические артефакты. На их выемку и консервацию было потрачено около полугода и почти 29 млн рублей. Но резиденты не считают время и деньги потерянными: найденные артефакты могут стать еще одним объектом туристического показа. На территории будущего комплекса планируется открыть музей.
Вообще, концепция комплекса «Маяк» ориентирована прежде всего на развлекательные услуги. На его территории построят открытый бассейн, а также аквапарк, здесь появится многоцелевой концертный зал площадью 2 тыс. кв. м. Предполагается, что в нем будут проходить мероприятия и концерты, которые позволят привлечь еще больше туристов из Азии и Европы.
Досье «Дальневосточного капитала»: Компания NagaCorp Ltd является одной из самых крупных компаний в Азии по строительству казино, отелей и развлекательных зон. На данный момент под ее руководством успешно функционирует развлекательный комплекс NagaWorld, расположенный в столице Королевства Камбоджа городе Пномпене. На строительство первого этапа объектов ИРК «Приморье» выделено почти $70 млн, общая сумма инвестиций в проект в Приморском крае составляет $350 млн. Завершение строительства первого этапа назначено на конец 2018 года, его открытие для гостей - на 2019 год. Окончательно завершить создание развлекательного комплекса «Маяк» инвестор планирует к 2021 году.
Ирина ПИРОНКОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2017 год.
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