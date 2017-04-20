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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 17 Мая, 10:23 |
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Опора делу молодых
Начать бизнес в Приморье не так-то просто, если не знать о мерах поддержки, которые предлагает молодым бизнесменам государство. Этих мер сегодня множество, они адаптированы под конкретные цели и возрастные категории, если задаться целью, то можно найти необходимый вариант.
И, как говорит исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР, такого количества предложений, где государство готово подставить плечо малому бизнесу, никогда раньше не было.
- В любое время есть возможность начать и развить бизнес. Во всем мире малый и средний бизнес является одним из столпов экономики, дает огромное количество рабочих мест, налоги - то есть имеет важное социальное значение, поэтому наше правительство сейчас акцентировало свое внимание на развитии институтов поддержки предпринимательства, - объясняет Ксения Плетцер.
Она анализирует основные проблемы, препятствующие предпринимателям в получении кредитов: «В основном при получении внешнего финансирования для развития своего бизнеса предпринимателям мешают отсутствие на рынке продуктов для финансирования стартапов, достаточно высокая стоимость заемных ресурсов и требования кредитных учреждений к объему и качеству залогового обеспечения. Особенно остро вопрос отсутствия залога встает перед молодыми компаниями, не имеющими собственного имущества».
Решить эти проблемы позволяют программы региональных и федеральных институтов развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.
- Сделать это сегодня можно в рамках нескольких государственных программ, в том числе программы «6,5%» от АО «Корпорация развития МСП», в рамках которой предприниматели могут оформить кредит по льготной процентной ставке в банках - партнерах Корпорации.
В этом году АО «МСП Банк» планирует в разы увеличить объемы льготного финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Агентская сеть банка будет представлена аккредитованными банками и региональными гарантийными организациями. Гарантийный фонд Приморья начал процесс аккредитации в АО «МСП Банк», и уже в третьем квартале 2017 года мы планируем отработать первый пул заявок на льготное кредитование от приморских предпринимателей, - поясняет руководитель Приморского гарантийного фонда.
- Ксения, стоимость кредита для малого бизнеса в банках Приморья сегодня начинается от 13-14% годовых. Сколько процентов сэкономит бизнесу кредитование в АО «МСП Банк» через Гарантийный фонд?
- Размер процентной ставки по таким кредитам составит 9,6% годовых для среднего бизнеса и 10,6% годовых для малого бизнеса. Замечательно, что в этом году у АО «МСП Банк» появился новый льготный кредитный продукт для женщин - предпринимателей.
Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, совместно с ведущими российскими банками, реализует программу «Доступный кредит для МСП». Фонд предоставляет финансирование банку-партнеру, который, в свою очередь, получает возможность снизить процентную ставку для заемщиков из сегмента МСП на 4-6%, увеличить сроки кредитования (до 3-10 лет) и повысить общий уровень доступности кредитных ресурсов за счет снижения нагрузки по регулярным выплатам. Средневзвешенная ставка по таким кредитам составляет порядка 11% годовых. Такие кредиты могут стать стимулом деловой активности в Приморском крае наряду с преференциями для бизнеса в рамках ТОР и СПВ.
В Приморском крае также действуют программы возмещения процентов по кредитам компаний малого и среднего бизнеса, которые реализуются в муниципальных образованиях края, а также Центром развития предпринимательства Владивостока.
- Какие компании могут рассчитывать на поддержку Гарантийного фонда?
- Зарегистрированные на территории Приморского края, с выручкой не более 2 млрд рублей и численностью не более 250 человек. Компания не должна заниматься производством и реализацией подакцизных товаров. Это - основные требования. Строительные компании, производственные и сельскохозяйственные предприятия, компании - представители сферы услуг, участники и исполнители госзаказа, экспортно ориентированные компании, резиденты ТОРов и СПВ, а также абсолютно все компании, независимо от вида деятельности, с инвестиционной целью кредита (приобретение и ремонт объектов недвижимости, автотранспортных средств, производственного оборудования и т. д.) получают поручительство Фонда на льготных условиях.
Досье «Дальневосточного капитала»: Помощь Гарантийного фонда Приморья, который создали в крае в 2009 году, уже сказалась положительным образом на бизнесе молодых предпринимателей края. Фонд предоставил более 900 договоров поручительства по кредитным договорам, договорам лизинга и банковской гарантии.
- По карману ли молодому бизнесу услуги Фонда?
- В этом году средний размер комиссионного вознаграждения за предоставление поручительства Фонда снизился, по сравнению с 2016 годом, на 20%. Также в 2017-м Фонд планирует провести несколько акций по предоставлению дополнительных скидок на свои услуги. Так, уже 25 мая стартует акция ко Дню российского предпринимательства.
«Кофейный имидж» региона
Приморская компания «ВладИнвест» получила регистрацию в мае 2013 года. На тот момент одному из ее собственников, Владимиру Краснову, было всего 25 лет. Первые две кофейни «Кофеин», открытые по франшизе сети точек по продаже кофе, начали работу в ДВФУ соответственно в феврале и июне 2014 года.
- Уже с января 2015 года мы стали работать под собственной маркой кофейни Pryanik, - прокомментировал Владимир Краснов. - На рынке кофеен во Владивостоке на сегодняшний день отмечается большая конкуренция, поэтому с самого начала необходимо стремиться к тому, чтобы быть лучшими во всем: кофе, кофейная смесь, команда, кухня, интерьер.
Поручительство Гарантийного фонда владельцам «ВладИнвеста» понадобилось в 2016 году для финансирования запуска трех новых точек продаж: кофейня, закусочная, а также кафе здорового питания на территории ВГУЭС.
- По мнению западных экспертов, в России самый невкусный в Европе кофе по самой высокой цене. Мы решили изменить это мнение и улучшить имидж России на этом рынке, - добавил Владимир Краснов.
Еще один пример предпринимателя, который сумел построить успешный бизнес уже в 25 лет, - это Александр УСЕНКО (сэндвичи Subclub, фабрика-кухня ИП Усенко). Он с юных лет работал по найму в компаниях общепита Владивостока. В 2009 году, в возрасте 23 лет, Александр продал капитальный гараж, который достался ему по наследству, и на сложившийся капитал запустил небольшое производство сэндвичей: в пешеходном центре на площади Луговой он открыл небольшой прилавок с английскими сэндвичами под торговой маркой Sandwich Square.
Первые сэндвичи собирались на небольшой арендованной кухне, однако растущий спрос и успешное начало продаж в магазинах города заставили задуматься о собственном кулинарном цехе, который начал работу в 2010 году. Тогда площадь производства составляла всего 60 кв. м, все технологические процессы выполнялись только двумя работниками, выработка кулинарных изделий составляла 50 килограммов за смену. За 2010 год объемы продаж компании выросли в 5 раз. Полученную прибыль молодой предприниматель направил на расширение производства, и в 2011 году размер кулинарного цеха составлял уже 200 кв. м. Александр запустил хлебопекарный цех, где сам стал печь хлеб для своих тостов, что позволило существенно снизить себестоимость сэндвичей. В 2012 году Александр открыл еще три цеха, снабженных тепловым, мясоперерабатывающим и электромеханическим оборудованием. На предприятии был увеличен штат высококвалифицированных поваров и запущен первый в своем роде выпуск готовых комплексных обедов в индивидуальной упаковке. Ассортимент с 5 сэндвичей в 2009 году вырос за 7 лет до 20 видов сэндвичей, 5 видов салатов, 13 видов готовых обедов, а объемы выпускаемой продукции - с 50 кг до 1,1 тонны в сутки. В 2016 году Фонд обеспечил кредит, который был направлен предпринимателем на очередное расширение производства.
Строительство в оборот
Для строительно-монтажной компании ООО «ВСК ТехноСтрой» поручительство Гарантийного фонда Приморья стало необходимым в 2015 году для увеличения оборотных средств. На рынке края компания появилась еще в 2007 году. На сегодняшний день «ТехноСтрой» специализируется на проведении подрядных и генподрядных работ, работает с сертифицированным и высококвалифицированным кадровым составом, а также имеет собственный цех по производству конструкций из ПВХ. Основные клиенты строительной компании - государственные учреждения различного уровня.
- Деньги понадобились на выполнение государственных контрактов, ведь работаем мы в основном на госзакупках, - отметил директор компании Сергей КОЛЕСНИКОВ. - Нам не хватило своих оборотных средств, и за помощью пришлось обращаться в банки. Однако получить кредит бизнесу не так-то просто: займы даются только под обеспечение - под залог квартиры, автомобиля и так далее. Мы решили, что Гарантийный фонд в нашем случае - отменный инструмент поддержки. В итоге мы взяли кредит в банке на 4 млн, а Фонд обеспечил поручительство в 2,5 млн.
До получения поручительства по кредиту и возможности привлечения банковских средств выручка компании составляла 27 млн рублей в год. После заключения успешной сделки с Гарантийным фондом и банком выручка компании увеличилась в три раза и составила на конец 2016 года уже 78 млн рублей. Кроме того, перед компанией открылась возможность участвовать в более крупных закупках.
Сергей Колесников сообщил о намерении оформить в 2017 году очередное поручительство Фонда, которое будет предоставлено с дополнительной скидкой по размеру комиссионного вознаграждения. Кстати, скидка для постоянных клиентов Гарантийного фонда составляет 20% от суммы поручительства, но не более 20 тыс. рублей.
- Для МСП обращение в Гарантийный фонд - оптимальный выбор, так как делается все это быстро. Так, если банк принимает положительное решение по кредиту, Фонд, в свою очередь, уже в течение одного дня принимает решение о представлении поручительства. Дело остается за малым: оплатить комиссионное вознаграждение Фонду, объем которого весьма демократичен: 0,75% годовых от суммы поручительства по банковской гарантии в рамках продукта «Госзаказ». После последней процедуры заключается трехсторонний договор, и вы получаете свои деньги, - рассказал Колесников.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
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