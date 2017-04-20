|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 17 Мая, 10:23 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Александр АВДЕЕВ, глава Артемовского городского округа: Вклад малых и средних предприятий в развитие города становится все более весомым
- Александр Владимирович, как вы считаете, почему крупные российские и международные компании выбирают местом реализации своих проектов именно Артем?
- Есть объективные причины: Артем находится на пересечении важнейших транспортных артерий Приморья, здесь же расположен международный аэропорт. Что касается привлечения инвесторов, то администрация городского округа просто исполняет свои полномочия, предоставляя те услуги, которые обязана.
- Представители бизнеса утверждают, что получить землю в Артеме намного легче, чем в краевой столице. Каким образом администрации АГО удалось решить земельный вопрос, столь актуальный для крупных городов?
- На сегодняшний день распоряжение всеми неразграниченными землями на территории Артемовского городского округа передано департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края. Именно он принимает решение о выделении земельных участков. Есть еще небольшое количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, однако их мы рассматриваем в первую очередь под создание детских площадок и спортивных комплексов, а также другие нужды города, связанные с обеспечением комфортности проживания в Артеме.
- Стало ли предпринимателям проще получить разрешение на строительство в результате перераспределения полномочий в рамках Владивостокской агломерации?
- Для того, чтобы приступить к строительству, его инициатору необходимо выполнить целый комплекс мероприятий. Только получив положительное заключение госэкспертизы на свой проект, инвестор обращается в администрацию города и получает разрешение на строительство. Собственно, выдача такого документа занимает около получаса. При этом в случае, если объект возводится на земельном участке площадью менее 1500 кв. м, а его этажность - не выше двух этажей, механизм получения разрешения значительно проще. Проект рассматривается администрацией городского округа, после чего выдается разрешение на строительство.
- За крупными проектами нельзя забывать и о малом бизнесе. Какие меры поддержки предусмотрены для данной категории предприятий в Артемовском городском округе? Какова динамика развития этого сектора городской экономики?
- Предпринимателям у нас жить комфортно. Если предпринимателя не «душить», давать ему развиваться, то он - пусть не сразу, не в этом году - обязательно внесет значимый вклад в развитие города в целом. Помня об этом, в администрации Артемовского городского округа готовы оказывать малым предприятиям все меры поддержки, предусмотренные законом, в том числе - прямую финансовую поддержку.
- Каков механизм предоставления такой поддержки?
- Специально созданная при администрации, но без вхождения в нее чиновников, комиссия оценивает проекты развития малых предприятий, риски и перспективы их работы. Если комиссия приходит к выводу, что бизнес будет развиваться, то такому предприятию предоставляется дополнительное финансирование. В 2016 году субсидия с целью возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, либо развития, либо модернизации производства, была оказана семи малым предприятиям. На поддержку МСП было выделено и полностью освоено 9 млн рублей бюджетных средств, в том числе - за счет субсидий на поддержку муниципальных программ развития МСП в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы.
Логично, что вклад малых и средних предприятий в развитие города становится все более весомым. Так, в 2016 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Артема выросло на 3% по сравнению с 2015 годом. Доля работников, занятых в МСП, составила 42,8% от общего числа занятых. При этом увеличение доли сотрудников малых и средних предприятий составило 2% к предыдущему году.
- Одной из быстрорастущих отраслей экономики сегодня является туризм. Какие достопримечательности и развлечения может предложить Артем туристам - в том числе тем, кто прибывает в интегрированную развлекательную зону «Приморье»?
- Безусловно, в Артеме есть на что посмотреть: музей, картинная галерея, старейшая церковь в Угловом. Активно развивается туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо», который стал местом проведения крупных спортивных и развлекательных мероприятий.
А в конце апреля по левой стороне дороги в новый аэропорт открылся уникальный объект - выставочный комплекс авиационной техники.
Если говорить о проекте интегрированной развлекательной зоны «Приморье», то она пока находится на этапе становления. Со временем там появятся интересные вещи, которые будут привлекать иностранных туристов. Во всем мире люди, приезжающие играть в игорные зоны, получают там все, что им нужно: брендовые магазины, рестораны, бассейны, комфортабельные гостиницы. Иначе говоря, расчет делается на то, чтобы человек потратил весь свой выигрыш там же, где он его получил. Так же будет и у нас в ИРЗ «Приморье». Поэтому делать ставку именно на эту категорию туристов в плане развития туротрасли в городе я бы не стал. Но в то же время часть доходов от работы игорной зоны пойдет и в муниципальный бюджет, и это не может не радовать.
- Насколько востребован в качестве места проведения мероприятий открытый в 2015 году на базе старого аэропорта Приморский конгрессно-выставочный центр Terminal Expo?
- Старый аэропорт все чаще становится местом проведения крупных мероприятий, например таких, как выставки «Дальагро. Продовольствие» и «Город», молодежный деловой форум «Твой рост». Однако имеющиеся в Terminal Expo площади позволяют принимать и более крупные события - для дальнейшего развития и максимального использования потенциала этого объекта необходимо привлекать больше мероприятий, особенно международных. Например, семинары и совещания по разным тематикам. Это сложная, долговременная работа, и тем, кто ей занимается, пока очень непросто «раскачать» потенциальных участников выставок. У авторов проекта Terminal Expo есть интересные задумки и, конечно же, планы по расширению деятельности. Однако не надо забывать, что реализация этих планов зависит в том числе от состояния экономики - как российской, так и соседних стран.
- Реализуются ли сейчас в Артеме крупные проекты с участием иностранного капитала?
- Как говорится, деньги любят тишину. Я не буду называть конкретные бренды, но могу вас заверить, что компании из-за рубежа постоянно проявляют интерес к Артему. Например, одна из иностранных компаний готова зайти в город с инвестициями на сумму свыше $1 млрд. А в целом представители зарубежного бизнеса - частые гости в нашем городе. В апреле приезжала делегация из более чем 40 южнокорейских предпринимателей, возможностями реализации своих проектов интересуются компании из Японии и Франции.
- Артем является одним из муниципалитетов, включенных в Свободный порт Владивосток. По соседству с городом создается территория опережающего развития «Надеждинская». Когда, на ваш взгляд, город сможет ощутить реальный эффект от новых режимов?
- Я не хотел бы оценивать перспективы ТОР, поскольку она расположена пусть и недалеко от Артема, но все-таки в другом муниципалитете. Но даже без новых режимов динамика развития города положительная. Интегрированная развлекательная зона «Приморье», СТК «Приморское кольцо», логистические комплексы - все это будет развиваться и дальше, принося хороший доход городу. Перспективными я считаю и новые, казалось бы, не типичные для нас отрасли: мы видим тенденцию переноса рыбоперерабатывающих предприятий из Владивостока в Артем. Подводя итог, можно с уверенностью сказать: компании, которые с нами работают, выбрали правильный вектор своего развития!
Досье «Дальневосточного капитала»: Авдеев Александр Владимирович родился в 1959 году в поселке Сибирцево Черниговского района Приморского края. Служил в рядах Советской армии с 1977 по 1979 годы. Образование высшее. Окончил в 1988 г. ДВПИ, факультет промышленного гражданского строительства, специальность «Инженер-строитель». Проходил переподготовку в ПИППККГС, факультет ГМУ, «Экономика и управление», в 2003 году. С 2001 по 2016 годы занимал посты заместителя и первого заместителя главы Артемовского городского округа. Осенью 2016 года по результатам конкурса был избран главой АГО.
Александр САЛКОВ.
- Найдя свой стиль, можно закрепить традицию
- Александр АВДЕЕВ, глава Артемовского городского округа: Вклад малых и средних предприятий в развитие города становится все более весомым
- Опора делу молодых
- Игорная зона добавляет "мощностей"
- Константин ШЕСТАКОВ, директор департамента туризма Приморского края: И государство, и бизнес заинтересованы в развитии туристической отрасли
- Весна начинается с праздника
- Мастер "Кольца"
- Транспортные коридоры проинспектировали соседи
- "Ратимир": философия успеха
- "Восточный Порт": хронология мегапроекта
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.