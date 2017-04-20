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Найдя свой стиль, можно закрепить традицию

Приморье все больше становится площадкой для интернационального бизнеса. Насколько это изменит среду обитания местных жителей? Насколько сегодня актуально сохранить архитектуру Приморского края русской, а облик городов европейским? Об этом "Дальневосточный капитал" говорил с представителями профессионального сообщества архитекторов и проектировщиков.

 

Наталья ВОРОБЬЕВА, генеральный директор ООО «ДВ Проект»:

- Я думаю, что привнести элементы русскости в облик наших городов надо непременно. Это особенно важно сейчас с учетом особого внимания нашего государства к Дальнему Востоку и Приморскому краю. А еще и потому, что им живо интересуются и наши соседи - Япония, Корея, Китай.

Кстати, туристы из соседних стран приезжают к нам в край не в поисках Европы, хотя наши города, и особенно Владивосток, имеют европейский вид. Их ожидания - увидеть здесь именно Россию. А ее здесь, чтобы показывать и гордиться, очень мало.

Я думаю, что сейчас как раз очень удобный момент заняться современной русской архитектурой.

Что и как делать? Да точно так же, как поступают наши соседи! Современная китайская архитектура есть, корейская и японская - тоже. А современной русской архитектуры нет. Ее просто нужно взять и создать. И не там, в центре России, где все это в нашей культуре исконно есть, - Суздаль, Владимирская Русь, а у нас. Для нас это особенно интересно, полезно и своевременно. И просто настало время, чтобы этим заняться.

У нас для этого есть все составляющие: архитектурная школа ДВФУ, выпускающая архитекторов, архитектурно-строительная наука, отделение Союза архитекторов, свое СРО проектировщиков. Просто нужно всем вместе собраться под общей идеей и сделать. На мой взгляд, такая же проблема стоит и перед архитекторами Хабаровска.

Русскость в архитектуре можно и нужно создать. Это наша идентификация. Недавно я читала статью китайского профессора архитектуры, который признает, что в Китае совершили большую ошибку, бесконтрольно впустив иностранную архитектуру в свои города. Называя ее «мусором», он сказал: «Мы так больше делать не будем, а станем развивать свою национальную современную архитектуру».

 


 

Кирилл СОЛГАЛОВ, главный архитектор ООО «Оферта Диалог»:

- Мне кажется, что сейчас важно не столько сохранить в нашей архитектуре русское, сколько - создать, а вернее - воссоздать стиль Приморского края.

В начале прошлого века этот стиль уже зарождался в смешении различных европейских стилей. И может быть, на основе той базы, что уже была создана тогда, стоит выработать для Приморья свой новый современный архитектурный стиль. Это интересная задача.

Я считаю, что каждая территория Российской Федерации должна обладать своим уникальным стилем. И если мы сможем его выработать, тогда создаваемое на его основе будет привлекательно и нам, и для приезжих - с точки зрения туристической привлекательности. Результат должен быть таким: сохранение европейского потенциала, с одной стороны, и создание узнаваемого своеобразного облика - с другой. Возможно, это даже скажется на увеличении численности наших горожан.

А европейский облик наших городов - его уже не отнять. Он проистекает из нашего исторического прошлого. Край застраивался гражданами не только нашей страны, но и других европейских стран. В исторической застройке особенно заметно влияние Германии.

Мне кажется, что та архитектура, которая у нас была и к которой мы должны стремиться, в любом случае европейский образ.

 


 

Анна МЯЛК, эксперт Министерства культуры РФ в области государственной историко-культурной экспертизы, советник РААСН:

- Традиции архитектуры не в том, какие мы делаем фасады, этажность, но еще и в градостроительном подходе к застройке.

На выставке «Зодчество-2017» было представлено несколько проектов постройки и реконструкции зданий в историческом центре Владивостока. Но они нас как экспертов не порадовали.

Конечно, авторы проектов как-то пытаются привязать архитектуру своих произведений к существующей окружающей среде, думают и об архитектурной традиции. Но главная мысль, которая ими владеет, - показать себя, что их произведения должны стать главными в этом пространстве. Но в таком случае все, что их окружает, становится неглавным. А это неправильно.

Основной прием, которым пользуются сегодня наши мастера-архитекторы, - создать контрастный объект в исторической среде. А хотелось бы увидеть в их палитре и другие приемы. Например - грамотно вписать сооружение в существующий ансамбль и сделать его частью ансамбля. В проектах, которые выносятся на наш суд, можно, например, увидеть очень раздробленную форму нового объекта, которая привносит в общую картину какую-то архитектурную какофонию, мешанину, при том что авторы стараются передать новым объектам цвет, форму, объемы соседних существующих зданий.

Застройщики знают, что если они берутся за строительство объекта в исторической зоне, то здесь действует охранный режим памятников истории и архитектуры и строительство возможно только с соблюдением определенных требований законодательства. То есть в составе проекта обязательно должен быть выполнен раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при производстве работ. И проект обязательно должен быть согласован с государственным органом охраны памятников.

Если зоны охраны культурного наследия не называются точно, то в радиусе 200 метров от сооружения или здания- памятника любые проектирование, строительство и реконструкция с увеличением его объема не разрешены.

Но многие объекты в центре Владивостока сегодня строятся непонятно на каких основаниях. И то, что все-таки снесли новое здание в Почтовом переулке, построенное без соответствующего разрешения, показало, что законодательство у нас все-таки действует и оно не позволяет проектировать и строить без сохранения исторической среды объектов культурного наследия.

Кроме Владивостока у нас есть прекрасный исторический город Уссурийск. Архитектура советского времени - 30-50-х годов - хорошо представлена в Артеме, Находке, Дальнегорске, Арсеньеве. Это тоже стало целым пластом нашей истории и обязательно должно сохраняться. Их архитектура - это тоже страничка нашей истории. Если ее вырвать из общей книги, то мы теряем информацию о целом периоде нашей жизни.

В проекты зданий закладывается частичка души нашего народа. Точно так же, как в картины, предметы прикладного искусства и прочие вещи. И объекты новой архитектуры тоже, появившись, становятся предметами более широкого понятия - нашей общей культуры, ее наследием.

 


 

Владимир ПРОКУРОВ, генеральный директор ООО «Аргус-Арт»:

- У нас в крае обязательно будет все больше и больше китайских и корейских инвесторов. Они могут попытаться навязать нам свою архитектуру, свои образы того, что они собираются у нас построить.

Наверное, бояться этого не надо. Любая компания, которая приходит в край со своей идеей, китайская, американская или корейская, без участия российских архитекторов на рынке работать не может. И либо появится какой-то китч, когда российскому архитектору придется «переступить через себя», либо это будет нормальная архитектура.

У меня есть определенный опыт. Для разрешения на получение строительства мы делали стадию «П» для китайско-американского объекта - казино. Нормально вроде бы сработали. Хотя американцы под китайцев сделали помпезные интерьеры. Но это же казино!

Бояться, что наша архитектура станет вдруг китайской, тоже не надо. Сегодня «китайскость» в новых микрорайонах городов в КНР пропала. Она еще сохраняется в строящихся малоэтажных комплексах для богатых людей, а в основном это уже усредненная мировая архитектура.

В своих работах я не задумываюсь, русский это или не русский стиль. Но всегда считал и считаю, что во Владивостоке может быть морской стиль, и стараюсь проводить в проектах какую-то ассоциативность к морю, учитывая наш очень сложный рельеф.

На мой взгляд, русский стиль предполагает русский размах. А какой он может у нас быть, если мы строим на «пятаках»! Дали «пятак» длинный - будет длинный дом, дали квадратный участок - делаем здание квадратным!

Если брать такой принцип европейской классики жилья, как квартал, то, конечно, к этому нужно стремиться. Главная особенность - это замкнутое комфортное дворовое пространство, в которое нет доступа посторонним. Из кварталов сложился наш исторический Санкт-Петербург, ими застроен Париж. У нас это сложнее применять из-за нашего рельефа, хотя в принципе тоже можно. Это заметно и по историческому центру города. И мы в Солнечной Долине тоже предложили натуральную квартальную застройку. Но пока этот проект не пошел: трудновато с инвестициями.

 


 

Галина ШЕРГИНА, генеральный директор АО «Уссурпроект»:

- Сегодня Подмосковье переходит на новый формат развития. Оно застраивается 6-8-этажными жилыми домами переменной этажности. Многоэтажные «свечки» строить перестали, потому что пригород сегодня - это, прежде всего, комфортная среда, которая должна быть определенной этажности. Так строится сегодня вся Европа: город - это высотки, особый бизнес-сити, а пригород - малой и невысокой этажности.

Столичные архитекторы достаточно высокого уровня и понимания, они часто выезжают в Европу, изучают наиболее ценное и применяют.

Конечно, столица - впереди планеты всей, но и нам в Приморье от нее отставать не надо. Нужно брать из мирового опыта самое хорошее, что нам подходит. И при этом не терять именно русское, то, что касается нашего благоустройства жизни. По этому поводу нужно объединяться, высказываться и работать.

Ирина ПИРАНКОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2017 год. 

Теги: архитектура 


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