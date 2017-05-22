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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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PITE: время подумать о путешествии
Сегодня это, пожалуй, самое значимое событие в туристической отрасли региона, получившее международный статус. В этом году свой туристский потенциал на выставке PITE представили более 100 организаций из России, Китая, Японии, Республики Корея, Малайзии, Индонезии, Гуама, Макао, Вьетнама и Индии.
Три дня на площадке, развернувшейся в кампусе ДВФУ на острове Русском, было многолюдно, весело и познавательно. Открывший выставку губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ пригласил гостей познакомиться с единым стендом объединившихся в рамках бренда регионов Дальнего Востока. Такое совместное участие - результат общей работы по продвижению межрегионального проекта «Восточное кольцо России», объединяющего турпотенциал 12 субъектов Федерации.
Напомним, что соглашение о реализации проекта было подписано в 2016 году на Восточном экономическом форуме. Стоит задача создать новые маршруты, которые свяжут Приморье, Камчатку, Якутию, Сахалин, Хабаровск и другие регионы, чтобы туристы в рамках одного визита могли посетить сразу несколько уникальных объектов в разных субъектах. Уже разработано шесть таких комплексных предложений для путешественников.
На этот раз в стендовой композиции дальневосточных регионов и стран АТР ярко прослеживались акценты на экотуризме, культурном, спортивном и пляжном туризме. Экологические тренды нашли отражение в совместном стенде заповедников Приморского края, который представил региональный туристический информационный центр (ТИЦ).
Участники выставки всячески старались привлечь внимание к своим стендам. Так, практически всегда многолюдно было у павильона Tigre de Crystal, на территории которого было организовано небольшое казино. Азартные участники и гости выставки могли сделать ставки и получить призы, а менее рисковые посетители с удовольствием фотографировались с эффектными девушками-тиграми, украшавшими своим присутствием PITE и гулявшими между стендами.
Кстати, интегрированный развлекательный курорт «Приморье», на территории которого первым начал деятельность Tigre de Crystal, - самый крупный проект в сфере государственно-частного партнерства в регионе. К 2022 году номерной фонд курорта будет составлять почти шесть тысяч единиц.
Как всегда, на PITE активно зазывали в гости соседи. Туристические компании из Китая, Кореи, Вьетнама (знаменитый вьетнамский кофе можно было купить на каждом углу), Индии, Малайзии, Индонезии. Они стали уже традиционными участниками выставки и отмечают хорошие результаты, дальневосточники с удовольствием осваивают новые страны, а в некоторые места возвращаются вновь и вновь.
Тем временем набережная ДВФУ стала местом проведения дальневосточного фестиваля «День путешественника». Здесь развернулась масштабная выставка поделок и сувениров, многие из которых сделаны вручную. На набережной работали площадки аквагрима, организованы мастер-классы, а также исторические реконструкции. А для проголодавшихся путешественников лучше рестораны города развернули фудкорт, где можно было попробовать русскую, вьетнамскую, азербайджанскую и другие кухни. На игровой площадке, расположенной рядом с ресторанной улицей, детей и взрослых развлекали герои мультфильмов и сказочные персонажи.
Ирина ПИРОНКОВА.
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