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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Опора для стартапа
Поддержке начинающих предпринимателей в Приморском крае уделяется особое внимание. По словам экспертов, одна из частых проблем молодых компаний в Приморье - это отсутствие собственного имущества, которое необходимо в качестве залогового обеспечения для получения внешнего финансирования для развития своего бизнеса. Кроме того, привлечь финансирование мешают высокие процентные ставки по кредитам для бизнеса, а также отсутствие на рынке продуктов для финансирования стартапов.
Помимо этого, молодым предпринимателям часто просто не хватает знаний, информированности о тех мерах поддержки, которые существуют на федеральном, региональном и муниципальных уровнях. Решение этих задач берут на себя центры поддержки малого бизнеса, которые созданы сегодня практически во всех муниципальных образованиях края.
Как отметили в МКУ «Центр развития предпринимательства», сегодня во Владивостоке действует муниципальная программа, в соответствии с которой Центр готов оказывать финансовую поддержку начинающим предпринимателям.
- Мы можем возместить часть фактически произведенных затрат субъектов МСП, которые занимаются производством и реализацией товаров (работ, услуг) на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии в виде грантов. Максимальный размер такой субсидии составляет 600 тыс. рублей, - прокомментировали в Центре развития предпринимательства.
Помимо материальной поддержки начинающий бизнесмен может получить и информационную поддержку: например, Центр предлагает бизнесмену пошаговую инструкцию по организации бизнеса, информационную помощь в разработке бизнес-плана, а также справочник перспективных видов деятельности во Владивостоке.
Значительным подспорьем для начинающих предпринимателей в крае стал Гарантийный фонд Приморского края. Активно общаются с молодыми предпринимателями банки. В сотрудничестве с «Корпорацией развития МСП», Фондом развития Дальнего Востока они сегодня могут предложить достаточно «подъемные» для развивающегося бизнеса деньги.
По мнению экспертов, не менее важное, чем материальная поддержка, значение имеет формирование бизнес-среды в регионе, а также налаживание взаимодействия молодых предпринимателей с более «опытными».
В Приморском крае уже сегодня регулярно происходят деловые события, инициаторами которых выступают сами молодые предприниматели. Это ежегодный форум молодых предпринимателей «Рост», встречи клуба молодых предпринимателей «Примбиз», заседания бизнес-клуба «Диалоги», лекции и мастер-классы для предпринимателей от МКУ «Центр развития предпринимательства во Владивостоке» и многие другие.
Как отметил председатель Клуба молодых предпринимателей «Примбиз» Евгений ШКАРУПА, сегодняшний начинающий предприниматель в Приморье очень активен в плане создания деловой среды для себя самого и для своего бизнеса.
- Когда я сам был начинающим предпринимателем, в первую очередь я был недоволен как раз отсутствием среды, в которой мог бы развиваться и развивать свое дело, - добавил Шкарупа. - Я принял решение формировать эту среду с нуля, самостоятельно. Так появился «Примбиз», форум «Рост». Люди, которых я при этом встретил, очень вдохновили меня своим энтузиазмом. Оказывается, не я один нуждался в единомышленниках.
По мнению экспертов, сформированная деловая среда способствует успешной коммерциализации бизнеса, его прибыльности: о бизнесе участников деловых форумов, бизнес-премий начинают узнавать, оценивать их на уровне субъекта Федерации.
- Думаю, стремление к объединению и совместному поиску решений проблем - это отчасти именно приморский характер, - отметил президент группы компаний DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ. - Несмотря на то, что меня нельзя назвать начинающим предпринимателем, я все же люблю бывать на различных форумах: здесь та самая среда, в которой можно развиваться вместе с теми, кто нуждается в том же. Больше всего мне импонируют деловые события, инициированные самими предпринимателями, а не чиновниками и бизнес-тренерами. В таких событиях максимум искренности.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
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