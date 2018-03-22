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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 18 Апреля, 19:24 |
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Востребованные гранты
Если на первоначальном этапе реализации закона о «дальневосточном гектаре» для специалистов стало необходимостью отладить сам механизм выдачи гектара, с чем, по их мнению, удалось справиться довольно быстро, то сейчас в качестве главной задачи они называют оказание помощи в освоении полученных гражданами гектаров.
Бесплатный гектар на Дальнем Востоке получили уже более 37 тысяч граждан страны, еще около 8 тысяч заявлений о предоставлении участков одобрены. Приморье остается лидером по количеству желающих получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке, почти половина заявлений приходится на этот регион. Более 8,8 тысяч участков в крае уже предоставлено в пользование участникам программы. Большинство из них планируют на этой земле строить дом - около 40% заявителей выбрали именно этот вариант ее использования, еще 30% подавших заявление граждан решили заниматься сельским хозяйством. Это два основных вида использования, подчеркивают специалисты, которые формируют основную массу заявлений. Кроме того, есть заявления, связанные с развитием рекреационных направлений - пионерлагеря, базы отдыха, гостиницы. Это тоже популярные направления - около 155 граждан решили таким образом использовать свою дальневосточную землю.
За все время действия закона более 1200 получателей земли в регионах Дальнего Востока воспользовались мерами государственной поддержки на общую сумму более 250 млн руб. По словам врио губернатора края Андрея ТАРАСЕНКО, в Приморском крае им предложено порядка 20 мер, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства.
В Приморье получатели «дальневосточного гектара» могут воспользоваться самыми разными видами поддержки, предусмотренными региональными программами. В крае существует Гарантийный фонд, деятельность которого также распространяется на участников проекта «Дальневосточный гектар». В конце 2017 года Гарантийный фонд снизил до минимума ставку за свое поручительство по совместным сделкам фонда с Корпорацией малого и среднего предпринимательства и «Банком МСП» в рамках продуктов «Прямая гарантия, выдаваемая совместно с поручительством Фонда». Теперь комиссия - всего 0,5% годовых от суммы поручительства.
Но все же главные меры поддержки, судя по складывающейся ситуации, имеют отношение к сельскому хозяйству. Уже в этом году получатели «дальневосточного гектара» в Приморском крае, распахавшие свои гектары под посевную, получили так называемую погектарную поддержку. Причем, по словам фермера Сергея СЕВАРАКШИ, получившего на всю семью пять гектаров, из которых три дополнили обрабатываемые хозяйством гектары, субсидия в этом году пришла весной, что способствовало качественной подготовке к посевной.
Среди других видов поддержки наиболее востребованы у фермеров гранты. В Приморском крае начинающим фермерам предоставляют гранты в размере 1,5 млн рублей, которые они могут потратить на разработку проектов и строительство хозяйственных и подсобных помещений, подведение коммуникаций и строительство дорог на территории КФХ, направить на приобретение животных и посадочного материала, удобрений и химикатов, сельскохозяйственной техники и транспорта. Еще более весомой финансовой поддержкой могут воспользоваться семейные фермы. Эти меры поддержки в значительной степени способствовали росту числа фермерских хозяйств в Приморском крае в последние годы, но, чтобы ими могли воспользоваться получатели гектара, нужно для начала создать свое крестьянско-фермерское хозяйство. Впрочем, для владельцев личных подсобных хозяйств на этих гектарах тоже есть поддержка, например, субсидия на возмещение затрат на приобретение техники и скота.
Растущий интерес к программе «Дальневосточный гектар» сформировал новые тенденции, которые также нашли поддержку в региональных программах. Как сообщалось ранее, на Дальнем Востоке сформировано 70 агломераций компактного расположения земельных участков, т.е. 15% всех поступивших заявок - коллективные. Особое значение в ближайшее время приобретет кооперация и, соответственно, поддержка коллективного освоения земельных участков. В Приморском крае предоставляется грант на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов на сумму, равную максимум 60% понесенных затрат.
Как известно, уже два банка предоставляют специальные кредитные продукты для получателей дальневосточного гектара по более низким ставкам, чем в среднем по рынку. Это «Почта банк» и «МСП Банк». В этом году планируется расширить круг банков, которые оказывают такую специальную поддержку для получателей земли.
Фото автора.
Елена АБАШЕВА.
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