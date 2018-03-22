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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 18 Апреля, 19:24 |
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Проектируя будущее: чиновники Дальнего Востока перестраиваются на проектное управление
- Проектное управление - это новый инструмент для государственной гражданской службы, несмотря на то, что проектные элементы управления активно присутствовали в плановой экономике Советского союза - это графики Ганта при учете и планировании, сетевое планирование, - рассказала руководитель Проектного офиса в Приморье Кристина ШУВАЛОВА. - Вместе с тем, в современной России проектный менеджмент в госсекторе появился сравнительно недавно. Один из ярких примеров - мегапроект «Сочи-2014». И если в Правительстве России официально проектное управление начало появляться во второй половине 2016 года, то в регионах это произошло несколько раньше. Например, в Белгородской области решение о новом подходе в управлении приняли примерно в 2010 году, а в Приморском крае - в 2015, когда было принято решение о создании регионального проектного офиса. Это первая практика в России, когда для целей внедрения проектного управления решили сформировать отдельный орган власти. Позже аналогичные структуры стали появляться в других регионах, а в 2016 году был создан департамент проектной деятельности и в структуре аппарата Правительства РФ, поэтому мы находимся абсолютно в федеральном тренде.
Именно с создания центрального проектного офиса в Приморье началось формирование региональной модели управления проектами. В основе этой модели лежит опыт проектных регионов, а также российские ГОСТы в сфере проектного менеджмента.
- Модель состоит из пяти базовых элементов, - добавила Кристина Шувалова. - Поскольку проектно-ориентированная система управления отличается от привычной нам системы, требуется не только создание специализированного проектного офиса, но и нормативное закрепление специальной методологии, выявление и развитие проектных компетенций у государственных служащих, готовых к переменам, к работе в новом формате, ориентированных на конечный результат. Важно также создать систему проектной мотивации (причем не только материальной, но и нематериальной), и автоматизировать все проектные процессы. Все перечисленные элементы в крае созданы. Но надо сказать, что по мере развития проектной культуры на федеральном и региональном уровнях возникает необходимость изменений, уточнений базовой модели, и мы постоянно ее совершенствуем.
Нацрейтинг и проектное управление
Приморский край в 2017 году снова стал одним из лучших в ежегодном конкурсе профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп», однако в национальном рейтинге инвестиционно-привлекательных регионов край занимает только 71 место.
На самом деле сегодня существует очень много разных рейтингов для субъектов РФ, каждый из них имеет свой предмет оценки и сопоставления, - отметила Шувалова. - Рейтинг инвестиционной привлекательности оценивает усилия органов власти по созданию привлекательных условий для бизнеса. Основная часть показателей формируется исходя из опросов региональных предпринимателей. То есть, как бизнес видит для себя формирование условий для работы в каждом субъекте РФ. Мы понимаем, что Приморью есть над чем работать в этом направлении. И как раз сейчас проводится перезагрузка работы по дорожным картам нацрейтинга, активно вовлекаются федеральные и региональные институты развития, усиливается диалог бизнеса и власти.
Конкурс «Проектный Олимп» - это профессиональный конкурс проектного мастерства, я бы так сказала. Абсолютно добровольная история. Участники - органы власти всех уровней, государственные корпорации, крупные компании. Цель конкурса - выявить лучшие проектные практики, выработать рекомендации для участников по дальнейшему развитию проектного управления. Здесь оценивается именно модель проектного управления.
Перезагрузка сознания
В приоритет на 2018 год в региональном проектном офисе Приморья ставят масштабирование модели проектного подхода на муниципальный уровень. Пилотными городами выступили Уссурийск, Арсеньев, Спасск-Дальний, Дальнегорск и Владивосток.
- Что называется, время пришло. Это очень сложная, но вместе с тем интересная задача, - добавила Шувалова. - Мы организовали группу из сотрудников центрального проектного офиса, разработали обучающую программу, которая включает не только теоретический материал, но и деловую игру для отработки на простом примере навыков решения задач с проектными инструментами. Вы не представляете, сколько проектного потенциала у наших коллег на местах! Уверена, у команд городов-пилотов все получится, они смогут организовать свою работу в новом современном формате и повысят свою эффективность. С помощью пилотных муниципалитетов мы разрабатываем методологию для остальных, в ближайшее время подготовим методические рекомендации.
Развитие проектных компетенций госслужащих - одна из основных целей работы регионального проектного офиса, однако сделать это не так-то просто: необходима «ментальная перезагрузка». 22 марта 2017 года президиум Совета по стратегическому развитию утвердил требования к участникам проектной деятельности по части их квалификации в сфере проектного управления. В зависимости от проектной роли участник должен пройти базовую или углубленную программу «Управление проектами в органах власти» Центра проектного менеджмента. Это требование обязательно для управленцев федерального уровня, но и в регионах проводится аналогичная работа: в конце апреля такое обучение пройдет и для руководства администрации Приморья.
- В каждом проекте первичны именно кадры, те специалисты, которые готовят и реализуют проект, - подчеркнула Шувалова. - От того, кто заходит в проект, с какими личностными и профессиональными компетенциями, зависит успех его реализации. Важно, чтобы каждый участник разделял проектную идеологию, готов был работать в новых для себя условиях, ведь наша задача - уйти от управления по поручениям к управлению по результатам. Поэтому важно выявить людей, готовых к изменениям, и развить в них навыки командной работы, ориентированности на результат, гибкости мышления, навыки лидерства и т.д. И, безусловно, обучить их проектным методам, инструментам, процессам.
Сегодня в России на базе РАНХиГС в Москве создан Центр проектного менеджмента, который наделен функциями центра компетенций проектного управления. Помимо подготовки методической базы для внедрения системы управления проектами в государственном секторе, ЦПМ готовит кадры для органов государственной власти, проводит сертификацию специалистов.
- Вместе с тем, мы проводим и локальные мероприятия по развитию проектных компетенций для специалистов, - отметила Шувалова. - Разработана специальная методология. По итогам обучения, которое прошли около 500 человек, сформирован реестр проектных специалистов.
От «социалки» до бизнеса
Недавно на заседании Проектного комитета под руководством врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко принято решение реализовывать в проектном формате комплексный план социального развития центров экономического роста Приморского края на 2018-2020 годы.
- В этом году нам предстоит начать реализацию 15 проектов, - рассказала Кристина Шувалова. - Ограниченность сроков, ресурсов, большое межведомственное взаимодействие - это признаки проекта в чистом виде! Помимо этого, в крае продолжается реализация стратегических проектов «Устранение цифрового неравенства в образовании», «Развитие информационных технологий в здравоохранении», «Создание объектов инфраструктуры ТОР «Надеждинская» и «Михайловская», реализация приоритетных проектов РФ «Комфортная городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Развитие моногородов». Кстати, с этого года, по требованию Минэкономразвития РФ, мероприятия по поддержке предпринимательства, финансируемые за счет бюджетных средств, также переведены в проектный формат, и у нас открыт проект «Разработка и внедрение сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Приморского края». Подготовка Тихоокеанского туристского форума - это пример ведомственного проекта, который реализует профильный орган власти. Проводится перезагрузка программы по улучшению инвестиционного климата, которая также предусматривает проектный формат в соответствии с требованиями Агентства стратегических инициатив.
Надо отметить, что по поручению врио губернатора Приморского края органы власти готовят инициативы для разработки проектов по своим направлениям - в промышленности, в энергетике, в сельском хозяйстве, в сфере транспорта. Так что, в ближайшее время работы нам прибавится. Мы всегда открыты к сотрудничеству и совместному взаимодействию с коллегами, это наш принцип - добиваться результатов вместе.
На верхнем фото: Кристина Шувалова: «Ограниченность сроков, ресурсов, большое межведомственное взаимодействие – это признаки проекта в чистом виде»
Фото автора и Игоря НОВИКОВА (Администрация Приморского края).
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
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