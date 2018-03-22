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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 18 Апреля, 19:24 |
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В реке Маргаритовка разведут рыбу, а в бухте Краковка займутся марикультурой
За счет строительства на реке Маргаритовка здания рыбоводного цеха площадью около 1,5 тыс. кв. метров, установки комплекса современного оборудования, инкубационных аппаратов, лаборатории и обустройства бассейнов для молоди, в регионе должно появиться конкурентоспособное рыбоводное предприятие, способное осуществлять полный цикл производства молоди кеты и ее реализацию.
Проект будет реализован в несколько этапов. «Выпуск молоди кеты до 5 млн мальков, предусмотренный пятым этапом, запланирован как уже обеспеченный договорным портфелем, - поясняет учредитель ООО «Маргаритовский ЛРЗ» Алексей МАРЧЕНКО. - В это же время рассчитываем завершить набор персонала и запустить предприятие, полностью обеспечив его заказами на выпускаемый объем. Ориентируемся на декабрь 2018 года, а летом следующего года планируем выйти на объем 10 млн мальков в сезон».
Резидент СПВ, компания «Звезда Востока», создаст морские плантации по выращиванию гребешка, мидии, ламинарии, морского ежа и трепанга на южном побережье Приморья в бухте Краковка, сообщает пресс-служба КРДВ.
Ферма по разведению и выращиванию особо ценных видов морских гидробионтов сможет производить до 13,5 тысяч тонн продукции в год. Морепродукты с высокими потребительскими качествами будут представлены на продовольственном рынке региона.
«Мы собираемся воспользоваться всем набором льгот и преференций, созданных для резидентов Свободного порта Владивосток, - говорит генеральный директор ООО «Звезда Востока» Алексей Луканин. - Первый урожай планируем получить в 2021 году».
Подготовлено Ириной Баранник, фото из архива.
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