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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 18 Апреля, 19:24 |
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Глазной центр ответит на спрос
Проект реализует компания «Глазной центр», которая будет предоставлять широкий спектр офтальмологических услуг, включающий диагностику зрения, лазерную коррекцию и лечение болезней глаза. В настоящее время уже проведена частичная закупка необходимого оборудования, сообщает пресс-служба КРДВ.
«Статус резидента Свободного порта Владивосток позволит нам получить необходимый участок для строительства комплекса, оказывающего востребованные у населения услуги, не платить налог на имущество, а также получить другие льготы и преференции», - рассказал представитель ООО «Глазной центр» Олег УСТЮГОВ. По его словам, рост спроса на офтальмологические услуги связан, в первую очередь, с повышенным вниманием людей к собственному здоровью и здоровью детей. Спрос смещается в сторону услуг частных клиник в связи с наличием новейшего оборудования и отсутствием очередей.
Подготовлено Ириной Баранник.
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