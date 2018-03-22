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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 17 Апреля, 20:24 |
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Снеки и морепродукты в режиме СПВ
В настоящее время в производстве занято около 20 человек. В перспективе количество работников планируется увеличить за счет расширения штата обработчиков рыбы.
Как сообщает пресс-служба КРДВ, для производства всех видов продукции компания закупает сырье непосредственно у дальневосточных рыбодобывающих компаний, которые ведут промысел в районах Тихого океана и Охотского моря.
«Мы используем сырье естественного происхождения, а применение собственных технологий и инноваций при производстве позволяет донести до потребителя уникальный натуральный вкус рыбы и морепродуктов, - говорит директор ООО «Номура» Николай АЛЕШИН. - Современный производственный цех почти полностью укомплектован оборудованием, что-то из оснащения еще докупаем».
На начальном этапе объем выпуска снеков составляет 10-15 тонн в месяц. При выходе на полную производственную мощность выпуск солено-сушеной рыбы и морепродуктов возрастет до 50 тонн ежемесячно. Реализация продукции выполняется на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской. Самарской и Московской областей.
Подготовлено Ириной Баранник, фото автора.
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