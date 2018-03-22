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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 18 Апреля, 19:24 |
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Приморье: самое место для туризма
На площади в два гектара будут построены 13 гостевых домиков, три деревянные бани и кафе. На благоустроенной территории также расположатся спортивные и детские площадки, бассейн, стадион, беседки с мангалами и охраняемая автостоянка. Планируется, что первых гостей туристская база примет летом 2021 года.
«База отдыха будет ориентирована на жителей и гостей Приморья. Упор в своей работе мы сделаем на высокое качество оказываемых услуг и индивидуальный подход к клиентам. Это наше основное конкурентное преимущество, - говорит генеральный директор ООО «Эко-Сити» Андрей Ходасевич. - Еще одним преимуществом считаю наличие статуса резидента Свободного порта Владивосток, который поможет нам получить земельный участок под строительство».
Строительство туристической инфраструктуры в Приморском крае - одно из самых востребованных направлений бизнеса у компаний-резидентов СПВ. Практически еженедельно Корпорация развития Дальнего Востока заключает соглашения с потенциальными инвесторами, заявляющими те или иные объекты, которые будут способствовать развитию туризма в Приморском крае. Эта отрасль - в числе приоритетных и для администрации Приморского края, которая также готова поддерживать предприятия туристической отрасли.
По самым последним данным, резидент СПВ - ООО «Перфект Альянс ПА Групп» - планирует строительство центра здорового отдыха на реке Угольная в пригороде Владивостока, а компания «Ривьера» - базы отдыха для туристов. ООО «КамИнн» возведет гостиницу эконом-класса во Владивостоке, а ООО «ФЭН ЯНЬ» построит и будет эксплуатировать три круглогодичных базы отдыха в городе Артеме - в бухте Муравьиной. Лодочную станцию организует предприятие «Мадо». Компания «Январь-Восток» возведет спортивно-развлекательный комплекс с панорамным рестораном, кинотеатром, детским центром и спорткомплексом в городе Владивостоке. ООО «Кунг Фу» откроет новый ресторан, компания «НакаоМарин» создаст береговые сооружения для ремонта и технического обслуживания маломерных судов в городе Владивостоке, а «Витязь-РА» благоустроит скверы и оптимизирует общественное пространство.
И даже такой, достаточно экзотический проект, как реставрация раритетных автомобилей, который заявил резидент СПВ в городе Уссурийске, может стать приманкой для туристов, в том числе иностранных. Мастерскую по реставрации раритетных автомобилей откроет ООО «Стэп-Авто», которое уже взяло в аренду помещение площадью 1250 кв. м с прилегающей территорией, организовало мастерские и цеха, оснастив их необходимым технологическим оборудованием и станками.
Как сообщает пресс-служба КРДВ со ссылкой на резидента, на сегодняшний день в Приморском крае спрос на подобные услуги минимальный. Но у «Стэп-Авто» имеются предварительные заказы на реставрацию 36 машин со стороны японской компании, занимающейся коллекционированием и продажей раритетных автомобилей. Ретро-автомобили, поставленные из Японии, после реставрации будут отправляться морским путем назад, в Японию.
Подготовлено Ириной Баранник, фото автора.
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