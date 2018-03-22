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Среда| 18 Апреля, 19:24 |
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Инфраструктура для ТОР: обязательства взаимны
Государство не просто предоставило привлекательные сами по себе налоговые льготы и преференции, но и скрепило с инвесторами договоренности: мы вам инфраструктуру, вы нам - инвестиции. Тратятся обе стороны и несут друг перед другом юридические обязательства.
Напомним, что ТОР получили законные права 30 марта 2015 года, когда вступил в силу закон. И как говорят в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ), которое является главным куратором проектов ТОР и Свободного порта Владивосток (СПВ), с каждым годом популярность режимов дальневосточных территорий опережающего развития растет. Если в 2015 году статус резидентов ТОР получили 20 компаний, то к концу 2017 года их было в десять раз больше, а их общий инвестиционный портфель на тот момент превышал 2,1 трлн рублей. На сегодняшний день в различной степени реализации находятся 240 инвестиционных проектов. По словам генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дениса ТИХОНОВА, подготовка к созданию объектов инфраструктуры, стартовавшая в 2016 году, на данный момент находится в активной фазе:
- За прошедшее время были выполнены проектные работы, выбраны подрядчики, подписаны контракты, выплачены авансы, причем обеспеченные банковскими гарантиями со стороны исполнителей работ, - поясняет Денис Тихонов.
Строительство инфраструктуры на площадках ТОР идет с учетом заявок резидентов, согласно утвержденным графикам. Основная масса договоров по обеспечению площадок ТОР необходимыми ресурсами (водоснабжением и водоотведением, газом, электро- и тепловой энергией) была заключена в 2017 году. На сегодняшний день объекты инфраструктуры находятся в различных стадиях реализации. Построено 32 объекта, 89 находятся в стадии проектирования и строительно-монтажных работ. Общий объем предусмотренных на эти цели инвестиций из федерального и регионального бюджетов составляет около 70 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию строящихся и планируемых к строительству объектов, в том числе по договорам технологического присоединения, намечен на 2018-2019 годы.
Четыре приморских «кита»
В Приморском крае создано четыре территории опережающего развития: «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический». Ответственность за обустройство этих ТОР КРДВ делит c администрацией Приморского края. Все работы синхронизируются, а возникающие вопросы решаются в рабочем порядке в кратчайшие сроки с учетом пожеланий резидентов ТОР, говорят в КРДВ.
ТОР «Надеждинская» появилась в числе первых, она учреждена в июне 2015 года. В настоящее время площадь промышленной площадки этой ТОР заполнена более чем на 90%, она является самой востребованной для потенциальных резидентов.
Досье «Дальневосточного капитала»: Общая площадь ТОР «Надеждинская» - 3,8 тыс. га, совокупные частные инвестиции составляют 22,8 млрд рублей. В результате полной реализации проектов появится 3590 новых рабочих мест. Объем запланированных инвестиций из федерального и регионального бюджетов составляет 5,7 млрд рублей.
По сообщению администрации Приморского края, на сегодняшний день в ТОР «Надеждинская» подписаны соглашения с 38 резидентами, которые заявляют проекты в самых разных сферах: рыбопереработка, производство строительных материалов, автокомпонентов и прочее.
Соглашением между администрацией Приморского края и Минвостокразвития России предусмотрены обязательства региональной власти по созданию объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры ТОР «Надеждинская» на общую сумму не менее 2001,1 млн рублей за счет средств краевого бюджета. В их числе - автомобильная дорога «Зима Южная» - Раздольное - Хасан на участке «Зима Южная» - Новый - Де-Фриз, объем финансирования которой определен в 566,52 млн руб. За краевые деньги должен быть построен магистральный водовод (171,1 млн руб.), магистральная канализация и канализационно-насосная станция (общий объем финансирования - 70,33 млн руб.); один из наиболее капиталоемких объектов, ценой в 847,5 млн рублей - станции обезжелезивания.
По информации администрации Приморского края, строительство объектов дорожной инфраструктуры завершено в полном объеме, готовятся документы для ввода объекта в эксплуатацию.
По объектам водоснабжения и водоотведения строительная готовность составляет более 80%. Имеется отставание по объекту «станция обезжелезивания» из-за несвоевременного исполнения подрядчиком установленных обязательств. Однако, в региональной администрации уверяют, что перенос сроков ввода в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры не повлияет на обеспечение ресурсами водоснабжения и водоотведения резидентов ТОР «Надеждинская».
На период строительства основных объектов КГУП «Приморский водоканал» в качестве временной меры готов обеспечить резидентов ТОР «Надеждинская» в 2018 г. потребности резидентов из существующих источников водоснабжени.
Администрация Приморского края подтверждает, что обязательства по вводу всех указанных объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию она выполнит в срок, в 2018 году.
ТОР «Михайловский»
ТОР «Михайловский», имеющая аграрную специализацию, уже «прописала» на своих земельных участках 10 резидентов, которые заявили об инвестиционных планах на общую сумму более 63,2 млрд рублей.
ТОР расположилась на площадках четырех муниципальных районов Приморского края - Михайловском, Спасском, Яковлевском и Черниговском. Как говорят в администрации края, ТОР «Михайловский» станет крупнейшим центром агробизнеса на Дальнем Востоке. Строительство крупных свинокомплексов, предприятий по хранению и переработке зерна позволит значительно сократить импорт мяса и обеспечить поставки продукции в соседние страны.
Для этой ТОР администрацией Приморского края также создаются объекты дорожной инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения.
В настоящее время завершены строительные работы на участке автомобильной дороги 0 - 2,5 км Михайловка - Турий Рог - Некруглово, а также на участке км 0 - 6,4 км Хабаровск - Владивосток - Меркушевка. В 2018 году планируется закончить строительно-монтажные работы по всем объектам дорожной и коммунальной инфраструктуры.
В ТОР «Михайловский» на площадках обеспечен беспрепятственный проезд транспортных средств и строительной техники резидентов. А строительство объектов коммунального хозяйства синхронизируется с запуском производственных объектов резидентов и сориентировано на заявленные потребности инвесторов.
Два в одном: работа плюс квартира
На сегодняшний день ТОР «Большой Камень» насчитывает 15 резидентов, два из которых «якорные»: ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» и АО «Дальневосточный завод «Звезда».
Строительство первой в России верфи крупнотоннажного судостроения по выпуску гражданских судов водоизмещением до 350 тысяч тонн и судов ледового класса для освоения шельфовых месторождений Дальнего Востока и развития Северного морского пути идет полным ходом. Утвержден перспективный план загрузки предприятия до 2035 года. На полную мощность верфь выйдет к 2024 году.
Общая площадь ТОР составляет 8,1 тыс. гектара. Совокупные частные инвестиции составляют 169 млрд рублей.
Помимо создания верфи здесь активно строят жилье для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда». Всего планируется сдать более 6000 квартир.
Для теплоснабжения возводимых микрорайонов строятся котельная мощностью 22,4 Гкал/час и теплотрасса. Для обеспечения теплом квартир возводимого жилого микрорайона «Шестой» построен центральный тепловой пункт (ЦТП-12). Также в ТОР появятся две дороги - промышленная для тяжелого грузового транспорта протяженностью 4 км, и современная четырехкилометровая объездная трасса для жителей города. Движение большегрузов переместится на отдельную дорогу, что позволит улучшить экологическую обстановку и повысить безопасность дорожного движения. Новые дороги будут оборудованы освещением и пешеходными тротуарами со всей сопутствующей инфраструктурой.
Для энергоснабжения объектов резидентов в июле 2018 года будут построены подстанция и электросети. В декабре 2018 года планируется закончить строительство сетей водоснабжения и водоотведения. Газопровод от ГГРП «Большой Камень» до котельной должен быть построен в июле 2018 года.
Самая молодая ТОР
ТОР «Нефтехимический» находится в Партизанском районе и является самой молодой территорией опережающего развития в Приморье, она была создана в марте 2017 года. Общая площадь ТОР составляет 39 тыс. га.
Якорный резидент - АО «Восточная нефтехимическая компания», которое планирует создание нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств по выпуску моторного топлива «Евро-5» и прочей нефтехимической продукции. Сумма заявленных инвестиций по данному проекту составляет 658, 7 млрд рублей. Период реализации проекта - с 2018 по 2022 годы. Очевидно, что для такого масштабного производства потребуется дорогостоящая инфраструктура. Пока власти не раскрывают конкретных цифр и не называют объекты. Идет проектирование самого нефтехимического комплекса.
Фото Елены АБАШЕВОЙ.
Анна МАЦОВСКАЯ.
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