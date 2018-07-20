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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 27 Июля, 11:52 |
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Приморские экспортеры расширяют рынки
Сегодня регион под единым брендом, как региональным, так и российским, может представить свою продукцию далеко не только сырьевых отраслей.
Впрочем, уникальные продукты Приморье готово предложить зарубежным рынкам и в пищевой отрасли. Уссурийская компания «Торговый Дом «Душевный», принимавшая участие, при поддержке Центра развития экспорта Приморского края в рамках программы содействия выходу приморских предприятий на зарубежные рынки, в различных выставках, сумела привлечь покупателей буквально всех соседних стран. По словам генерального директора Александра АМИРХАНОВА, компания поставляет вина и натуральные соки собственного производства в Китай, Вьетнам, Японию, и теперь уже - в Корею. «На выставке в Гуанчжоу были отмечены только две российские компании, и мы - одна из них», - подчеркивает гендиректор.
Эти выставки, как и бизнес-миссии, организация которых стала частью комплекса мер поддержки ориентированных на экспорт местных производителей, способствовали продвижению приморских продуктов не только в Юго-Восточной Азии, но и на других континентах. В Брюсселе на международной рыбохозяйственной выставке SEAFOOD EXPO GLOBAL 2017 И SEAFOOD PROCESSING GLOBAL 2017 Центр развития экспорта Приморского края представил коллективную экспозицию компаний ООО «Азиатско-тихоокеанская рыбная компания» и ООО «Сириус», отметив по результатам этой работы высокую заинтересованность в продукции Приморского края европейских и других стран.
С ростом экспорта товаров, произведенных в Приморском крае, меняется не только структура поставок, что само по себе свидетельствует о новых трендах в сотрудничестве и расширении географии присутствия продукции местных компаний, но и растет ассортимент российских продуктов на иностранных рынках. Собственно, этот рост числа уникальных продуктов и заставляет местных производителей искать рынки по всему миру. И поддержка Центра тут особенно важна, подчеркивают они.
- Сейчас приморские экспортеры, готовые что-то предложить на внешних рынках, смотрят, в основном, в сторону Китая, Кореи, - говорит Павел ОВЧИННИКОВ, гендиректор компании Tire Keeper, - но по многим группам товаров нам нужно, наоборот, уходить от Китая. Мир большой. Зачем идти туда, где и без того перенасыщен рынок?
Приморье уже сегодня предлагает высококонкурентную инновационную продукцию. Например, маломерные суда, катамараны, яхты, производимые во Владивостоке компанией «Композитное кораблестроение». В компании считают, что город Владивосток, где находится это производство, является тем местом, которое дает возможность работать с заказами из любой точки нашей страны и зарубежья. По словам коммерческого директора Алексея ВОЛОШЕНКО, на сегодняшний день один заказ размещен в Южной Корее, другой - в Англии, ведутся переговоры с заказчиком в Словении.
Еще шире география поставок другого уникального приморского продукта - датчика контроля давления в шине, известного во многих странах мира под маркой Tire Keeper. За последние три года компания приняла участие в 7 международных выставках в Индонезии, Китае, Германии, ЮАР и России. В прошлом году на международной выставке в Шанхае, где ее участие поддержал Центр развития экспорта, она представила свою электронную систему контроля давления в шинах Tire Keeper, которая вызвала большой интерес как у посетителей выставки, так и у ее участников. В Центре считают, что этот уникальный продукт по ряду технических характеристик не имеет аналогов и конкурентов. Сегодня компания экспортирует систему в 13 стран мира и имеет представителей в Европе, США, Южной Америке, Африке, Азии и на Ближнем Востоке.
- Помощь Центра развития экспорта в организации поездок на выставки очень важна, - рассказывает Павел Овчинников. - Они находят контакты нужных предпринимателю выставок и субсидируют затраты на мероприятие, т.е. помогают арендовать стенд, и также помогают в его оформлении. Для участника выставки эти затраты выливаются в достаточную крупную сумму. Мы первый раз выезжали на выставку в Шанхай за свой счет. Конечно, мы были неопытны и обращались к неправильным людям за сервисом. В итоге, то участие нам обошлось в сумму около одного миллиона рублей. Но когда мы стали это делать через Центр развития экспорта, выставка в том же Шанхае стала обходится нам в 300-400 тысяч рублей.
В этой связи Павел Овчинников довольно высоко оценивает те тематические встречи экспортеров, форумы, собрания, которые организует Центр как площадку для их общения. «Это уже стало неким клубом, где его участники могут делиться опытом, знаниями. Главное, чтобы приходили реальные экспортеры из разных сфер бизнеса. Мне, например, не жалко поделиться своим опытом. Я рад помочь советами, как правильно сделать, как правильно выйти на внешние рынки. Я точно знаю, что мои советы помогли не одному начинающему экспортеру», - сказал предприниматель.
Но информационная помощь Центра развития экспорта не сводится только к советам опытных предпринимателей. Большая доля мероприятий приходится на реализацию различных образовательных программ, в том числе - программы повышения квалификации, что бизнес считает существенной частью поддержки их деятельности. «Не всегда работодатель готов платить за обучение сотрудника очень много денег», - подчеркивают предприниматели. К образовательным программам, вероятно, стоит отнести и семинары, которые Центр проводит, выезжая в различные населенные пункты Приморского края. В прошлом году об изменениях в законодательстве узнали участники семинаров в Черниговке, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Дальнегорске, Арсеньеве, Находке, Партизанске, Камень-Рыболове, Пограничном, Лучегорске и др.
А между тем, в Центре развития экспорта подчеркивают, что все эти мероприятия, прежде всего выставки и бизнес-миссии, ориентированы на тех предпринимателей, которые имеют четкие представления о том, какой у них продукт, какими мощностями они располагают, при этом они работают в соответствии со всеми требованиями российского законодательства и, в общем-то, пребывают в высокой степени готовности к тому, чтобы выходить на зарубежные рынки. Помощь им, по большому счету, сводится к поддержке в том или ином виде продвижения их марки. Поэтому в планах Центра - расширение образовательных программ, в которых нуждаются определенные категории предпринимателей, прежде всего тех потенциальных экспортеров, которые проявляют большой интерес к поставкам на зарубежные рынки своих продуктов, но пока мало понимают, как это сделать. Для них планируется в следующем году начать большую серию образовательных программ в рамках Школы экспорта, созданной на базе Российского экспортного центра для обучения представителей малых и средних предприятий в регионах Российской Федерации основам экспортной деятельности.
Китайские потребители ценят приморские сладости
Вслед за ростом поставок на зарубежные рынки сельскохозяйственной продукции растет и экспорт пищевых продуктов, произведенных в Приморском крае. Тем более, азиатские потребители, как правило, познакомившись с российскими продуктами питания, воспринимают их довольно хорошо. Причем иногда даже на самом высоком правительственном уровне.
Не случайно президент страны Владимир Путин однажды преподнес китайскому лидеру Си Цзиньпину в качестве подарка коробку с мороженым приморской фабрики мороженого. «При каждой моей поездке в Россию я всегда прошу, чтобы мне купили мороженое российское. Потом мы дома едим это мороженое. У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное. Мне очень нравится. Спасибо за эту любезность», — сказал в ответ китайский лидер.
Судя по популярности российского мороженого в Китае, его вкусовые качества оценил не только лидер этой страны. И теперь сразу несколько производителей в Приморском крае имеют опыт поставок своего мороженого в Китай, а некоторые, например, та же фабрика мороженого и Арсеньевский молочный комбинат, имеют долгосрочное сотрудничество с китайскими партнерами по поставкам этого продукта. Но не только мороженое завоевывает китайский рынок. По вкусу китайским потребителям пришлись и другие сладости. Например, Крайпотребсоюз в лице Михайловского райпо предложил на рынок хлебобулочные изделия и печенье. И хоть партии этих продуктов пока только пробные, но китайский покупатель их оценил по достоинству.
Помимо сладких продуктов азиатские рынки готовы принять и дары приморской тайги. Большим спросом там пользуется наш папоротник, дикоросы, орехи, мед. Поставки этих продуктов возможны, конечно, пока только небольшими партиями, поскольку и сами поставщики являются, по сути, малыми предпринимателями. Но в Крайпотребсоюзе рассчитывают в ближайшее время организовать экспортный кооператив, что позволит активизировать работу по поиску партнеров за рубежом и, соответственно, повлечет за собой рост поставок этих продуктов.
Фото автора.
Елена АБАШЕВА
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