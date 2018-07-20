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Пятница| 27 Июля, 11:51 |
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Рыбопромышленники спешат обновить флот по новым правилам
При том, что в крае насчитывается 501 рыбопромысловое судно, возраст большинства их них превышает тридцать лет. Участники рынка отмечают, что несмотря на благоприятную конъюнктуру обновление отраслевого флота идет очень медленными темпами. Так, в 2017 году в строй было введено лишь 11 рыбопромысловых судов. Исправить ситуацию может переход на инвестиционные квоты.
В 2016 году был принят закон, определяющий критерии получения инвестиционных квот на обновление рыболовецкого флота при условии строительства кораблей на российских верфях. При этом распределение квот на вылов краба пока не входит в эту программу.
По словам главы Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА, одной из основных задач механизма инвестквот является кратное увеличение доли производимой рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью. По результатам первого этапа приема заявок на закрепление инвестквот в 2018 году было отобрано или допущено к конкурентной процедуре более 50 проектов по строительству новых рыбопромысловых судов и береговых рыбоперерабатывающих заводов. Совокупный объем заявленных инвестиций по этим проектам составил более 130 млрд рублей.
Наиболее амбициозные планы в отношении строительства нового флота - у «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК), которая уже получила инвестквоту на вылов более 170 тыс. тонн минтая и сельди под строительство шести траулеров и берегового рыбоперерабатывающего завода.
Крупнотоннажные траулеры-процессоры, которые строит РРПК, рассчитаны на ежегодный вылов более 50 тыс. тонн рыбы. Каждое судно будет оборудовано современной фабрикой, способной осуществлять глубокую переработку улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего - в филе минтая и сурими. Общие инвестиции в строительство шести траулеров на российских верфях составят около $600 млн. Ввод судов в эксплуатацию намечен на период с 2021 по 2023 годы.
РРПК занимает первое место в России и третье место в мире по добыче минтая. Основные виды рыболовного промысла - минтай и тихоокеанская сельдь. Владельцем 89,95% акций компании является Глеб ФРАНК.
По словам гендиректора РРПК Андрея ТЕТЕРКИНА, в случае объявления нового раунда распределения остатка инвестквот на Дальнем Востоке, компания планирует подать заявки на получение дополнительных квот еще под два крупнотоннажных траулера-процессора, на строительство которых у нее есть опцион.
РРПК также, в партнерстве с компанией «ДВ Инвест», реализует проект по строительству берегового завода «Русский минтай» мощностью более 100 тонн готовой продукции в день. Завод будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием и позволит выпускать различные виды рыбной продукции. Общие инвестиции в проект составят до 1,5 млрд рублей. Завод планируется ввести в Приморье не позднее 2020 года.
Намерение по строительству судов озвучили и другие компании. Так, рыбодобывающее ООО «Антей» (Владивосток, базовая компания одноименной группы) заключило контракт на строительство судна-краболова с ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». В дальнейшем «Антей» планирует заказать более десяти судов, не исключено, что заказы могут быть размещены также на «Пелле».
Отметим, что ГК «Антей» реализует параллельно несколько проектов. Один из них - проект дочерней компании «Русская марикультура» по выращиванию трепанга и гребешка на рыбоводных участках, предоставленных в аренду, с последующей переработкой и реализацией.
В настоящее время в пользовании компании находится более 280 га рыбоводных участков. «До конца 2017 года были установлены садки и высажена молодь. Сейчас проводим мониторинг состояния молодняка и поголовья, в этом году будем делать пробные изъятия для того, чтобы оценить, насколько быстро растет наш урожай», - отмечал гендиректор ООО «Русская марикультура» Владимир СТОЯНОВ. На данный момент в проект инвестировано порядка 70 млн рублей, в том числе 30 млн рублей оборотных средств и более 40 млн рублей капитальных затрат.
Взятый ранее курс на развитие устойчиво выдерживает и ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ), доля которого в добыче и выпуске рыбной продукции среди рыболовецких компаний Дальнего Востока сегодня составляет 13%. ПБТФ уже давно является градообразующим предприятием поселка Преображение, обеспечивая работой около 1,9 тыс. человек (порядка 70% трудоспособного населения поселка).
ПБТФ специализируется на океаническом промысле и собственной переработке. Компания имеет в своем составе 16 единиц флота, включая пять крупнотоннажных. Доля ПБТФ в вылове водных биоресурсов за прошлый год составила 15% от объема вылова по Приморью.
С 2014 года предприятие реализует инвестиционный проект «Производство продукции из сайры - от добычи до российского потребителя», которым предусматривается строительство и оснащение пяти судов для добычи и переработки сайры-сырца, строительство холодильника емкостью 6 тыс. тонн и очистных сооружений АО «Преображенский рыбокомбинат». На сегодняшний день уже построена и принята на баланс рыболовная шхуна «Лучегорск». В четвертом квартале этого года ПБТФ собирается начать строительство большого морозильного рыболовного траулера.
Береговое производство активно развивает «Преображенский рыбокомбинат». Годовая производственная мощность этого предприятия составляет 9,4 тыс. тонн продукции. Это консервы из сайры, горбуши, сельди и морской капусты, рыбный фарш, соленая, копченая и сушено-вяленая сельдь и сайра, филе гребешка, пресервы и другое.
По словам гендиректора АО «Преображенский рыбокомбинат» Валерия ЯЛАМОВА, в прошлом году предприятие выпустило 6,5 тыс. тонн рыбопродукции, что на 32,7% больше, чем в 2016 году. Как участник краевой госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса, комбинат провел модернизацию производства.
Увы, но все новые суда для приморских компаний будут строиться на судоверфях в западных регионах.
«Наши отраслевые предприятия - «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», «Центр судоремонта «Дальзавод», «Находкинский судоремонтный завод» заинтересованы - готовы работать, но пока у них нет опыта проектирования и строительства «под ключ» таких судов. Над этим тоже надо работать, всем вместе, на всех уровнях, чтобы привлечь инвесторов на дальневосточные и приморские судостроительные предприятия», - заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО.
К примеру, ОАО «Дальрыба» (Владивосток) планирует заказать два судна-краболова, начнет строить их уже в этом году. Общая стоимость судов составляет около 3 млрд рублей, итоговая цена будет зависеть от насыщения судна и исхода переговоров с верфью. «Дальрыба» ведет переговоры с несколькими банками для получения кредита на этот проект. Подрядчик пока не определен - одним из претендентов является современно оснащенная Окская судоверфь (Нижний Новгород, принадлежит UCL Holding Владимира ЛИСИНА).
В то же время, в Приморье созданы хорошие условия для строительства среднетоннажного флота, с помощью которого еще в советское время рыбопромысловики вылавливали минтай и сельдь.
«Сегодня строительство среднетоннажных сейнеров не входит в число инвестируемых проектов, поэтому мы предложили внести дополнение в постановление об инвестиционных квотах. Приморью очень нужны такие суда. Мы сможем увеличить добычу рыбы, в том числе дальневосточной сардины иваси», - сказал Андрей Тарасенко.
Мнение ряда рыбопромышленников ранее озвучил президент ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») Сергей ДАРЬКИН, контролирующий ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий России). Сегодня приоритетным направлением в производственной деятельности НБАМР является увеличение ассортимента выпуска продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.
«Главная проблема по поводу строительства нового флота - в неопределенности, которая сегодня присутствует на рынке. У меня сегодня было три или четыре встречи с крупнейшими банками, и все они задают вопрос с точки зрения оценки эффективности строительства флота. Хотелось бы, конечно, не потерять судостроительную базу, а соответственно, и будущий судоремонт, чтобы он был привязан к местам добычи Дальнего Востока. Построить суда на западных верфях, наверное, проще, чем здесь. Это новый вызов, на который надо отвечать», - отмечал г-н Дарькин.
Досье «Дальневосточный капитал»: На данный момент в состав рыбопромыслового флота, принадлежащего предприятиям Приморского края, входит 501 рыбопромысловое судно. В их числе - 57 крупнотоннажных судов, 177 среднетоннажных, 98 малотоннажных судов и три танкера. Кроме того, в прибрежном рыболовстве и на плантациях марикультуры занято порядка 166 единиц маломерного флота.
Фото Иван БЕЛОЗЕРОВ
Олег КЛИМЕНКО
Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2018 год.
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