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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 27 Июля, 11:52 |
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Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти
О том, как надежды и чаяния предпринимателей трансформируются в решения чиновников, в интервью журналу "Дальневосточный капитал" рассказала бизнес-омбудсмен края Марина ШЕМИЛИНА.
- Марина Анатольевна, каким образом Вы получаете обратную связь от бизнес-сообщества? Как чаяния и проблемы предпринимателей края транслируются руководству региона?
- Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей - это государственный орган, но, вопреки представлениям о госорганах, открытый. Я всегда говорю: бизнес-омбудсмен работает эффективно в том случае, если умеет наладить контакт как с органами исполнительной власти, так и с бизнес-объединениями. Необходима адекватная и оперативная «обратная связь» от предпринимателей, которую я получаю различными способами. Помимо еженедельных приемов и официальных каналов коммуникации, - через обращения: предприниматели могут написать мне напрямую через социальные сети, по электронной почте или в мессенджер. Я много езжу по краю, причем встречи с предпринимателями в муниципалитетах часто проходят с участием руководства Приморья. Различные круглые столы, семинары, работа Совета при Уполномоченном, куда входят представители предпринимательских объединений региона, - все это дает объективное представление о том, что думают и чего хотят предприниматели Приморья.
Хорошей практикой в плане «обратной связи» стало проведение встреч врио губернатора Приморского края Андрея ТАРАСЕНКО с бизнес-сообществом. Многие проблемные вопросы, озвученные в ходе таких встреч, удавалось решить за одну-две недели. Для нового главы региона важно услышать оценку состояния делового климата непосредственно от предпринимателей, помочь чиновникам и бизнесу вместе выработать «правила игры». Если по итогам таких встреч принимаются важные решения, которые затем исполняются, это, безусловно, - эффективный формат работы.
За пять лет, в течение которых я нахожусь в должности, с большинством органов власти у меня сложились хорошие рабочие отношения. С прокурором Приморского края Сергеем БЕССЧАСНЫМ проводим совместные приемы предпринимателей. Важным направлением является работа в составе различных межведомственных групп, сотрудничество с юристами, адвокатами, медиаторами.
- В начале 2018-го года были приняты новые редакции Генплана и Правил застройки и землепользования (ПЗЗ) Владивостока. Поступают ли к Вам обращения, связанные с изменениями в главных градостроительных документах?
- В прошлом году, еще до публичных слушаний по проектам Генплана и ПЗЗ Владивостока, мы рекомендовали предпринимателям внимательно изучить эти документы. Ко мне поступило около 25 обращений, которые касались изменения функциональных зон в новом Генплане. Конкретный пример: инвестор хотел построить многоквартирный дом, подготовил и согласовал проект, привлек кредит, готовился получить техусловия. Но в новом Генплане земельный участок, где собирались вести строительство, из зоны жилой застройки планировалось перевести в зону для размещения транспортных объектов. В результате, предприниматель не получил бы разрешение на строительство и разорился! Но благодаря своевременному обращению, этот и подобные случаи были рассмотрены в формате комиссии, с привлечением прокуратуры края, которая поддержала позицию Уполномоченного в данном вопросе; в проект Генплана и ПЗЗ были внесены изменения. Все обращения, по которым не было судебных разбирательств, были отработаны в пользу предпринимателей.
- Может ли сегодня Уполномоченный повлиять на решения, принимаемые органами власти в сфере градостроительства и земельных отношений?
- Сегодня предприниматели обращаются в связи с увеличением, согласно ПЗЗ, требований к размерам новых земельных участков под размещение объектов торговли и сервиса. Но надо понимать, что сейчас Правила в большей степени, чем раньше, учитывают интересы горожан и направлены на создание комфортной среды: на 15 «квадратах» новый магазин или автосервис уже не построишь. При этом у тех, кто открылся и работал по прежним правилам, проблем возникать не должно.
- Внедряемые в Приморье режимы Свободного порта и территорий опережающего развития предполагают определенные «бонусы» для резидентов. Но значительная часть территории Приморья находится за пределами этих зон. Видите ли Вы желание со стороны руководства муниципалитетов, не включенных в состав СПВ, улучшать условия бизнеса у себя на территориях?
- Я считаю, что в любом муниципалитете - вне зависимости от того, входит ли он в Свободный порт или нет - в первую очередь нужна заинтересованность главы в создании условий для бизнеса. Например, площадку под инвестпроект можно подготовить и без специальных режимов. Вспомните, еще 10 лет назад во Владивостоке получить землю под проект бизнесу было крайне сложно, зато в соседнем Артеме за крупным инвестпроектом закрепляли заместителя главы. Сегодня мы видим результаты. Режимы ТОР и СПВ - это, конечно, хорошо, но без заинтересованности главы в развитии территории инвесторы в муниципалитет не пойдут.
- В прошлом году, благодаря усилиям Уполномоченного и краевых законодателей, удалось отсрочить введение онлайн-касс для предпринимателей, работающих по особым налоговым режимам. А как к нововведениям подготовился остальной бизнес?
- Незадолго до 1 июля многие предприниматели жаловались, что обслуживающие их компании физически не успевают установить онлайн-кассы, соответственно, сдвигаются и сроки регистрации нового оборудования. Я попросила руководство Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю принять во внимание эту ситуацию и не наказывать тех, кто не успеет зарегистрировать кассу по объективным причинам. Техническим компаниям мы рекомендовали в первоочередном порядке оборудовать онлайн-кассами индивидуальных предпринимателей.
Несправедливым, на мой взгляд, является дифференцированный подход в вопросе возмещения затрат: вернуть потраченные деньги смогут только ИП. Вопреки стереотипу о том, что ООО - это крупные предприятия, часто встречаются ИП с большим количеством работников и солидным оборотом, а есть ООО со штатом в пять человек. Добавлю, что для небольших сел актуальна проблема отсутствия специалистов, умеющих работать с онлайн-кассами, и мы просим освободить такие села от установки оборудования.
- Согласно закону, краевой бизнес-омбудсмен может участвовать в судебных процессах в качестве третьей стороны, не заявляющей самостоятельных требований. Влияет ли присутствие Уполномоченного в суде на объективность рассмотрения дел в отношении субъектов предпринимательства?
- Я приведу пример, когда мы, защищая интересы предпринимателя из Кавалеровского района, дошли до Верховного суда РФ. Местная предпринимательница несколько лет назад воспользовалась преимущественным правом выкупа муниципального помещения, а затем провела в нем ремонт. Спустя два года было возбуждено арбитражное дело о расторжении договора в связи с якобы неправильной оценкой стоимости помещения; при этом в отношении предпринимателя возбудили еще и уголовное дело - якобы по факту ее «влияния» на результат оценки. В первую очередь мы добились прекращения уголовного дела - оно закрыто за отсутствием состава преступления. В Арбитражном суде Приморского края мы проиграли, затем апелляционная инстанция отменила это решение. Кассационная инстанция в Хабаровске и Верховный суд в Москве подтвердили нашу правоту, встав на сторону предпринимателя. Самое важное, что она продолжает работать, заниматься делом, которому посвятила всю свою жизнь.
Я считаю, что решение системной проблемы даже по одному предпринимателю - это решение проблем целой отрасли. Результаты многих дел - миллионные суммы, сэкономленные предпринимателями на арендных платежах, которые им вменяли краевые и городские структуры. Был пример, когда орган власти отказался от массовой подачи исков к предпринимателям, посмотрев на судебную практику по первым нескольким искам. И хотя иногда суд отказывает в допуске нас в качестве третьей стороны, мы продолжаем участвовать в деле как слушатели, оказывать предпринимателям консультационную и юридическую помощь. То есть, предприниматель выступает в споре не один.
- В начале этого года Вы предложили создать в Приморье штаб по защите прав предпринимателей и инвесторов под председательством главы региона. Чем вызвана необходимость формирования подобной структуры?
- Слово Штаб говорит само за себя. Я не раз сталкивалась с ситуациями, когда решение проблемы предпринимателя требует участия нескольких ведомств и лично губернатора. Бывают острые ситуации, когда бизнес - на грани банкротства, и не по своей вине. Внимание главы региона к таким вопросам - это гарантия их быстрого решения.
Врио губернатора согласился с моей инициативой, и в конце июня я представила свои предложения по работе новой структуры Андрею Владимировичу. Считаю, что штаб по защите прав предпринимателей и инвесторов должен разбирать конкретные примеры, когда бизнесу требуется помощь, и вырабатывать конкретные решения, которые обеспечат результат: от частного к общему. Сейчас заканчивается согласование в органах исполнительной власти распорядительного документа по созданию Штаба.
Александр САЛКОВ.
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- Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти
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