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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 23 Июля, 16:52 |
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Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье
Там, где региональная власть действительно повернулась к бизнесу, где пытается системно решать вопросы, связанные с административными процедурами, сопровождением приоритетных проектов, всегда больше шансов привлечь инвестора.
И в основе этого процесса - эффективный диалог бизнеса и власти, направленный на совместный результат. Для создания комфортной среды для работы инвесторов в Приморье было создано несколько институтов, которые отвечают за разные проблемы бизнес-сообщества. Так, бизнес-омбудсмен занимается проблемами незаконных проверок и других нарушений, ущемляющих права предпринимателей, Гарантийный фонд обеспечивает доступность финансовых средств для бизнеса, а инвестиционное агентство Приморского края выступает дружественным интерфейсом между предпринимателями и органами власти.
В инвестиционном агентстве можно получить разъяснение о порядке деятельности органа власти, узнать, какие документы надо подать, чтобы получить то или иное разрешение, а также пожаловаться на административные барьеры. И при налаживании диалога между предпринимателями и властями, по мнению экспертов, важную роль может сыграть чиновник с опытом коммерческой деятельности, который побывал «с другой стороны баррикад». О том, как бизнес-опыт помогает в создании новой экономической реальности, деловому журналу «Дальневосточный капитал» рассказал директор инвестиционного агентства Приморского края Дмитрий ЯМЩИКОВ.
- Сегодня на Дальний Восток и на Приморский край смотрит вся Россия. Ведь теперь на территории Приморского края сосредоточены федеральные, межрегиональные, региональные, межмуниципальные и международные функции, и Приморье и Владивосток их, конечно же, выполняют. После прорывного роста экономики Федерацией были приняты меры по развитию новых институтов на территории Дальнего Востока. И, в основном на территории Приморского края, они получили бурное развитие, - начал разговор Дмитрий Ямщиков. - Инвестиции научились считать все. И сегодня произошла перезагрузка агентства: цели стали четкими, задачи - понятными, мы пришли к нормальной системе KPI. Мы отходим от процесса и идем к результату, формируем команду единомышленников, идущих в одну сторону, к одной цели. И важный момент, на который нужно обратить внимание - KPI должен быть цифровым. Когда фиксируются цифры, не нужно кому-то что-то объяснять - можно показать, сколько реализовано проектов благодаря нашему сопровождению, показать суммы инвестиций и количество рабочих мест. То есть, у инвестора были проблемы, мы их решили, и проект заработал, «труба завода задымила» - это самый главный результат.
Досье «Дальневосточного капитала»: Инвестиционное агентство Приморского края было создано в 2012 году и является специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Приморье, а также сервисным центром, ориентированным на сопровождение инвестиционных проектов для быстрого разрешения юридических и технических вопросов. Данный институт развития выполняет функции по индивидуальной работе с инвесторами: от консалтинговых услуг в сфере бизнес-проектирования, подбора инвестиционных площадок до организации и проведения мероприятий по презентации инвестиционных возможностей Приморского края перед существующими и потенциальными партнерами на территории Российской Федерации и за границей.
- Дмитрий, вы являетесь выходцем из бизнеса - в 2015 году руководили ЗАО «Шинтоп-Инвест». В 2014 году создали и возглавили некоммерческое партнерство «Современный бизнес - Приморью». Чем ваш бизнес-опыт сможет помочь в новой должности директора инвестиционного агентства?
- Как минимум, это дает неоспоримый плюс в коммуникациях с инвесторами - мы воспринимаемся как люди, говорящие на одном языке. В моем случае, лично мне помогает еще и опыт работы в представительном органе власти. В случае работы с инвесторами этот опыт иногда кажется бесценным, потому как я понимаю, какие шаги принесут результат, а какие могут стать потерей времени. Мы стремимся к преодолению бюрократии. Люди «из бизнеса» знают работу органов исполнительной власти и других органов со стороны инвестора, поэтому мы лучше понимаем инвесторов, мы лучше понимаем их проблемы. И для нас приходящий инвестор - это человек, такой же, как и мы. И наша новая задача - помочь ему, с учетом нашего опыта в бизнесе, с учетом тех «шишек», которые мы сами уже набили. И мы ориентируемся на тех людей, которые готовы здесь работать и оставлять у нас на территории деньги - налоги, в том числе НДФЛ, который свидетельствует о создании рабочих мест.
- Уже есть понимание, что у агентства имеется в портфеле?
- Сейчас приоритетная задача - ревизия всего портфеля, определение «живых» проектов, сегментация существующих и потенциальных проектов. Это займет некоторое время, чтобы получился результат, с которым можно работать.
- Не так давно завершилась официальная поездка делегации Приморского края в Китайскую Народную Республику. Результатом визита стал ряд договоренностей, достигнутых между руководством края и представителями официальных кругов китайских провинций, а также инвестиционные соглашения, предполагающие реализацию в регионе конкретных проектов. Будет ли инвестиционное агентство курировать эти проекты?
- Достигнутые договоренности следует воспринимать, прежде всего, как задачи для инвестиционного агентства. Меня спрашивают о сроках и цифрах, но говорить об этом пока рано - подписаны меморандумы и соглашения о намерениях. Но мы сделаем все, чтобы претворить эти договоренности в жизнь. Процесс заведения инвестиций в регион - как цепная реакция, главное - найти начальную точку интереса, а далее в процессе знакомства с территорией появятся и другие интересы. Важно, что китайские партнеры готовы к сотрудничеству на основе государственно-частного партнерства и концессии, готовы вкладывать свои деньги. На мой взгляд, это очень перспективный способ работы бизнеса и власти. Для государства или субъекта Российской Федерации - это возможность переложить первоначальные расходы реализации на частный сектор экономики, поскольку бюджетные возможности ограничены. А интерес инвестора заключается в том, что он начинает бизнес со стабильным партнером и получает возможность минимизировать риски. При этом решаются общественно важные задачи.
Если говорить о содержательной части встречи с представителями китайских провинций, то хотелось бы отметить три направления возможного партнерства: строительство завода по экологически чистой переработке мусора, медицинские проекты, строительство и реконструкция ТЭЦ, строительство жилых домов. Прекрасно, что отношения с китайскими партнерами переходят от сферы «купи-продай» к сфере производства. Сама перспектива реализации таких инвестиционных проектов, как производство роботизированной медицинской техники, биологических добавок на основе наших приморских дикоросов, строительство домов по новым технологиям со скоростью три тысячи квадратных метров в день - она вдохновляет и заставляет максимально включаться в процесс. Задача инвестиционного агентства Приморского края сейчас - помочь партнерам максимально быстро перейти к реализации проекта, сопровождать проекты. Мы соединяем инвесторов с заказчиком, ищем и подсказываем способы финансирования, подсказываем, как выбрать налоговый режим и получить максимальную льготу, решаем вопросы коммуникаций с органами власти. Мы будем делать все, чтобы инвесторы приходили к нам с желанием, а жители Приморского края видели результаты «живых», интересных инвестиционных проектов.
КСТАТИ
Помимо китайских партнеров, у инвестиционного агентства Приморского края сложились отношения и с другими представителями стран АТР. Так, в мае этого года руководство сингапурской компании V-SeaHub представило в агентстве концепцию проекта создания интегрированного предприятия по производству морепродуктов и проведению рыбных аукционов. По словам представителя совета директоров V-SeaHub Pte Ltd Эндрю ТАН, компания планирует получить статус резидента Свободного порта Владивосток, создать азиатский SeaHub для хранения, переработки и экспорта рыбной продукции. Для организации системы сбыта новая компания намерена создать консорциум иностранных партнеров, Японии и Тайваня, имеющих выходы на рынки соответствующих стран АТР. Этот проект позволит обеспечить новыми рабочими местами жителей Приморья, создать уникальное производство. По мнению экспертов, появление интегрированной зоны переработки морепродуктов и аукциона на территории Свободного порта - логично и оправдано стратегическим положением Владивостока.
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Наталья КОМИССАРОВА.
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Содержательная сторона интервью просто равна нулю. К сожалению, интервьюируемый не понимает чем должно заниматься инвестагентство и в каком состоянии дела организации на текущий момент. Нет никакой конкретики. Это очень печально!!!! Деньги на содержание агентства край тратит, а результатов нет уже какой год подряд и, судя по пониманию ситуации директором, не будет никогда.
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