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17 Октября 2017, 14:53 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Регион с компетенциями и руками

Строить новую экономику Приморья помогает сотрудничество предприятий и учреждений образования в сфере подготовки кадров

Экономическое развитие любой территории в первую очередь зависит от людей, которые на этой территории проживают. Точнее, от уровня их квалификации, ответственного отношения к труду и желания сделать жизнь вокруг себя лучше. Приморский край всегда был богат умными, образованными и инициативными людьми, и за последние годы эта ситуация не изменилась.

«Дальневосточный капитал» попытался выяснить, что представляет из себя «человеческий капитал» региона сегодня, когда реализация новых масштабных проектов на Дальнем Востоке, появление территорий опережающего развития и расширение сотрудничества со странами АТР требуют наличия профессионалов высокого класса.

Уже через несколько лет высококвалифицированные специалисты понадобятся десяткам проектов, заявленным в рамках свободного порта Владивосток и территорий опережающего социально-экономического развития. Их успех, равно как и успешное развитие Дальнего Востока в целом, зависит от квалификации людей, которые трудятся или будут трудиться на этих предприятиях.

Резиденты растят смену

Еще в 2015 году на основании распоряжения Правительства РФ в Приморье был разработан комплекс мер, направленный на совершенствование системы профессионального образования. Его основными разделами являются обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики; консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии системы среднего профессионального образования; мониторинг качества подготовки кадров.

Для того, чтобы квалификация выпускников учебных заведений соответствовала современным реалиям, в последние годы в Приморье активно развиваются сетевые формы взаимодействия вузов и предприятий, в том числе создание и реализация совместных образовательных программ. Например, филиалы крупнейшего вуза региона, Дальневосточного федерального университета, участвуют в процессе создания системы профессионального образования кластерного типа: филиал в Большом Камне имеет базовую кафедру на ОАО «Звезда», филиал в Находке осуществляет сотрудничество с «Восточной нефтехимической компанией» по созданию совместного учебно-научно-производственного комплекса, а филиал в Арсеньеве работает с ОАО «ААК «Прогресс» по проекту «Создание высокотехнологичного производства полимерных композитных деталей вертолетов».

В рамках сетевого взаимодействия проведен ряд встреч с представителями ПАО «Варяг» для выработки механизмов обеспечения кадрами этого предприятия. На базе ДВФУ состоялся круглый стол по вопросу целевого набора абитуриентов для оборонно-промышленного комплекса Дальнего Востока. Подобные круглые столы прошли с участием Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, предприятий агропромышленной отрасли и профильных образовательных учреждений, где детально обсуждались вопросы подготовки кадров для агропромышленного комплекса. С представителями строительных предприятий - о кадровом обеспечении этой отрасли. Кроме того, выстраивается взаимодействие учебных заведений и предприятий в сфере туризма и гостеприимства.

Чтобы реализуемые в крае инвестиционные проекты были своевременно обеспечены кадрами, представители краевого департамента образования и науки поддерживают постоянный диалог с «якорными» резидентами приморских ТОРов. Ряд работодателей уже сегодня поощряет студентов, обучающихся по нужным экономике специальностям и профессиям, дополнительными стипендиями.

И конечно, отдельной темой стало совершенствование материальной базы профессиональных колледжей, оснащение их современным учебным оборудованием. В этом тоже значительную роль играют сами работодатели.

Приоритеты обозначены

В минувшем учебном году в высших учебных заведениях Приморского края обучалось (по всем формам) 50,2 тысячи человек. По программам среднего профессионального образования в Приморском крае обучается чуть более 38 тысяч человек. При этом выпуск в 2016-2017 учебном году по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения увеличился на 36%. Доля общей занятости выпускников в прошлом году составила 95%. Традиционно были востребованы специалисты среднего звена в области компьютерных технологий, энергетики, металлообработки, для железнодорожного и морского транспорта, рыбной и строительной отраслей, медицинских и образовательных учреждений.

Согласно Комплексу мер по обеспечению соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики, значительное внимание в прошлом учебном году уделялось подготовке специалистов по пятидесяти наиболее востребованным на рынке труда новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования. Кроме того, в Приморье был сформирован собственный перечень из четырнадцати наиболее востребованных и перспективных специальностей и рабочих профессий в дополнение к топ-50 наиболее востребованных на рынке труда в рамках страны. В региональный перечень, среди прочих, вошли традиционные для края «морские» специальности: судостроитель-судоремонтник металлических судов, а также слесарь-монтажник судовой. Нашлось место в списке и специальностям для новых инвестпроектов, где потребуются техники по монтажу и эксплуатации оборудования и систем газоснабжения, а также специалисты в области переработки нефти и газа.

Интересно, что на протяжении нескольких лет сохраняются предпочтения выпускников общеобразовательных школ при выборе будущей специальности к экономике и управлению, гуманитарным наукам, морской технике, сфере обслуживания. И, несмотря на бытующее мнение о переизбытке на рынке труда данных категорий специалистов, показатели трудоустройства выпускников вузов по этим специальностям остаются стабильно высокими - около 85%.

Досье «Дальневосточного капитала»: Систему высшего образования на территории Приморского края представляют 7 государственных вузов; 1 военный вуз; 1 негосударственный вуз; 4 филиала ведомственных вузов городов России; 15 филиалов вузов края и негосударственных образовательных организаций. Систему среднего профессионального образования представляют 37 краевых государственных профессиональных образовательных учреждений.

Консолидировать ресурсы

Еще одним направлением консолидации ресурсов бизнеса, государства и образования является участие в движении Worldskills Russia. Приморские студенты при поддержке социальных партнеров, заинтересованных в подготовке кадров в соответствии с международными стандартами, принимают активное участие в соревнованиях Дальневосточного федерального округа.

Так, команда Приморского края приняла участие в первом командном конкурсе «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «сварочные технологии», который прошел в г. Белогорске Амурской области. Представлявшие Приморье студенты регионального технического колледжа заняли третье место. Команда Приморского края была самой массовой (55 человек из 27 профессиональных образовательных учреждений); в полуфинале национального чемпионата по 23 компетенциям, проходившем в Хабаровске, набрала более 500 баллов и завоевала медали всех достоинств. В четвертом региональном чемпионате в г. Хабаровске команда студентов Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа в компетенции «спасательные работы» показала второй результат.

На базе Промышленного колледжа энергетики и связи прошел командный конкурс «Молодые профессионалы» ДФО по компетенции «электромонтаж». Команда Приморского края также приняла участие в финале IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в г. Красногорске Московской области по компетенциям: «предпринимательство», «поварское дело».

В департаменте образования и науки Приморского края подчеркивают, что такое же большое значение в регионе отводится и профессиональной подготовке молодежи с ограниченными возможностями. В прошлом году в крае впервые был проведен региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью по системе «Абилимпикс». Студенты-инвалиды из Уссурийска, Черниговки, Артема и Владивостока соревновались по трем компетенциям: «поварское дело», «электромонтаж» и «столярное дело». А в рамках деловой программы регионального чемпионата состоялась ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

КРОМЕ ТОГО

По поручению президента России Владимира ПУТИНА будет разработана Программа подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока. Правительство РФ совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и органами исполнительной власти субъектов федерального округа должны представить программу на утверждение главе государства к середине января 2018 года.

Обеспечивать потребности дальневосточных предприятий планируется, в первую очередь, за счет тех кадров, которые есть на Дальнем Востоке. Их необходимо закрепить, дав им нужное для экономики региона образование, заинтересовав интересной и высокооплачиваемой работой и комфортными условиями труда.

«Программа должна быть направлена на развитие образования, профессиональную ориентацию и поддержку молодежи на рынке труда. В ее рамках предусмотрено создание на территории ДФО профильных структурных подразделений ведущих образовательных организаций высшего образования», - говорится в перечне поручений президента по итогам рабочей поездки в ДФО, состоявшейся в начале сентября.

Фото автора.

Александр САЛКОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2017 год. 

Теги: кадры  инвестиции 


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