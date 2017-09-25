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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Октября, 20:30 |
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Регион с компетенциями и руками
Экономическое развитие любой территории в первую очередь зависит от людей, которые на этой территории проживают. Точнее, от уровня их квалификации, ответственного отношения к труду и желания сделать жизнь вокруг себя лучше. Приморский край всегда был богат умными, образованными и инициативными людьми, и за последние годы эта ситуация не изменилась.
«Дальневосточный капитал» попытался выяснить, что представляет из себя «человеческий капитал» региона сегодня, когда реализация новых масштабных проектов на Дальнем Востоке, появление территорий опережающего развития и расширение сотрудничества со странами АТР требуют наличия профессионалов высокого класса.
Уже через несколько лет высококвалифицированные специалисты понадобятся десяткам проектов, заявленным в рамках свободного порта Владивосток и территорий опережающего социально-экономического развития. Их успех, равно как и успешное развитие Дальнего Востока в целом, зависит от квалификации людей, которые трудятся или будут трудиться на этих предприятиях.
Резиденты растят смену
Еще в 2015 году на основании распоряжения Правительства РФ в Приморье был разработан комплекс мер, направленный на совершенствование системы профессионального образования. Его основными разделами являются обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики; консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии системы среднего профессионального образования; мониторинг качества подготовки кадров.
Для того, чтобы квалификация выпускников учебных заведений соответствовала современным реалиям, в последние годы в Приморье активно развиваются сетевые формы взаимодействия вузов и предприятий, в том числе создание и реализация совместных образовательных программ. Например, филиалы крупнейшего вуза региона, Дальневосточного федерального университета, участвуют в процессе создания системы профессионального образования кластерного типа: филиал в Большом Камне имеет базовую кафедру на ОАО «Звезда», филиал в Находке осуществляет сотрудничество с «Восточной нефтехимической компанией» по созданию совместного учебно-научно-производственного комплекса, а филиал в Арсеньеве работает с ОАО «ААК «Прогресс» по проекту «Создание высокотехнологичного производства полимерных композитных деталей вертолетов».
В рамках сетевого взаимодействия проведен ряд встреч с представителями ПАО «Варяг» для выработки механизмов обеспечения кадрами этого предприятия. На базе ДВФУ состоялся круглый стол по вопросу целевого набора абитуриентов для оборонно-промышленного комплекса Дальнего Востока. Подобные круглые столы прошли с участием Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, предприятий агропромышленной отрасли и профильных образовательных учреждений, где детально обсуждались вопросы подготовки кадров для агропромышленного комплекса. С представителями строительных предприятий - о кадровом обеспечении этой отрасли. Кроме того, выстраивается взаимодействие учебных заведений и предприятий в сфере туризма и гостеприимства.
Чтобы реализуемые в крае инвестиционные проекты были своевременно обеспечены кадрами, представители краевого департамента образования и науки поддерживают постоянный диалог с «якорными» резидентами приморских ТОРов. Ряд работодателей уже сегодня поощряет студентов, обучающихся по нужным экономике специальностям и профессиям, дополнительными стипендиями.
И конечно, отдельной темой стало совершенствование материальной базы профессиональных колледжей, оснащение их современным учебным оборудованием. В этом тоже значительную роль играют сами работодатели.
Приоритеты обозначены
В минувшем учебном году в высших учебных заведениях Приморского края обучалось (по всем формам) 50,2 тысячи человек. По программам среднего профессионального образования в Приморском крае обучается чуть более 38 тысяч человек. При этом выпуск в 2016-2017 учебном году по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения увеличился на 36%. Доля общей занятости выпускников в прошлом году составила 95%. Традиционно были востребованы специалисты среднего звена в области компьютерных технологий, энергетики, металлообработки, для железнодорожного и морского транспорта, рыбной и строительной отраслей, медицинских и образовательных учреждений.
Согласно Комплексу мер по обеспечению соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики, значительное внимание в прошлом учебном году уделялось подготовке специалистов по пятидесяти наиболее востребованным на рынке труда новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования. Кроме того, в Приморье был сформирован собственный перечень из четырнадцати наиболее востребованных и перспективных специальностей и рабочих профессий в дополнение к топ-50 наиболее востребованных на рынке труда в рамках страны. В региональный перечень, среди прочих, вошли традиционные для края «морские» специальности: судостроитель-судоремонтник металлических судов, а также слесарь-монтажник судовой. Нашлось место в списке и специальностям для новых инвестпроектов, где потребуются техники по монтажу и эксплуатации оборудования и систем газоснабжения, а также специалисты в области переработки нефти и газа.
Интересно, что на протяжении нескольких лет сохраняются предпочтения выпускников общеобразовательных школ при выборе будущей специальности к экономике и управлению, гуманитарным наукам, морской технике, сфере обслуживания. И, несмотря на бытующее мнение о переизбытке на рынке труда данных категорий специалистов, показатели трудоустройства выпускников вузов по этим специальностям остаются стабильно высокими - около 85%.
Досье «Дальневосточного капитала»: Систему высшего образования на территории Приморского края представляют 7 государственных вузов; 1 военный вуз; 1 негосударственный вуз; 4 филиала ведомственных вузов городов России; 15 филиалов вузов края и негосударственных образовательных организаций. Систему среднего профессионального образования представляют 37 краевых государственных профессиональных образовательных учреждений.
Консолидировать ресурсы
Еще одним направлением консолидации ресурсов бизнеса, государства и образования является участие в движении Worldskills Russia. Приморские студенты при поддержке социальных партнеров, заинтересованных в подготовке кадров в соответствии с международными стандартами, принимают активное участие в соревнованиях Дальневосточного федерального округа.
Так, команда Приморского края приняла участие в первом командном конкурсе «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «сварочные технологии», который прошел в г. Белогорске Амурской области. Представлявшие Приморье студенты регионального технического колледжа заняли третье место. Команда Приморского края была самой массовой (55 человек из 27 профессиональных образовательных учреждений); в полуфинале национального чемпионата по 23 компетенциям, проходившем в Хабаровске, набрала более 500 баллов и завоевала медали всех достоинств. В четвертом региональном чемпионате в г. Хабаровске команда студентов Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа в компетенции «спасательные работы» показала второй результат.
На базе Промышленного колледжа энергетики и связи прошел командный конкурс «Молодые профессионалы» ДФО по компетенции «электромонтаж». Команда Приморского края также приняла участие в финале IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в г. Красногорске Московской области по компетенциям: «предпринимательство», «поварское дело».
В департаменте образования и науки Приморского края подчеркивают, что такое же большое значение в регионе отводится и профессиональной подготовке молодежи с ограниченными возможностями. В прошлом году в крае впервые был проведен региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью по системе «Абилимпикс». Студенты-инвалиды из Уссурийска, Черниговки, Артема и Владивостока соревновались по трем компетенциям: «поварское дело», «электромонтаж» и «столярное дело». А в рамках деловой программы регионального чемпионата состоялась ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
КРОМЕ ТОГО
По поручению президента России Владимира ПУТИНА будет разработана Программа подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока. Правительство РФ совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и органами исполнительной власти субъектов федерального округа должны представить программу на утверждение главе государства к середине января 2018 года.
Обеспечивать потребности дальневосточных предприятий планируется, в первую очередь, за счет тех кадров, которые есть на Дальнем Востоке. Их необходимо закрепить, дав им нужное для экономики региона образование, заинтересовав интересной и высокооплачиваемой работой и комфортными условиями труда.
«Программа должна быть направлена на развитие образования, профессиональную ориентацию и поддержку молодежи на рынке труда. В ее рамках предусмотрено создание на территории ДФО профильных структурных подразделений ведущих образовательных организаций высшего образования», - говорится в перечне поручений президента по итогам рабочей поездки в ДФО, состоявшейся в начале сентября.
Фото автора.
Александр САЛКОВ.
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