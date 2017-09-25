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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Октября, 20:30 |
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К марикультуре подошли вплотную
Инвесторы смогут самостоятельно выбрать доступные акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна для организации «морских огородов» в бесплатном онлайн-сервисе, который разработал Фонд развития Дальнего Востока.
В распоряжении потенциального инвестора - 20 млн не обремененных какими-либо ограничениями гектаров в акватории 12-мильной зоны морей Дальнего Востока. Местоположение участка и его площадь в пределах указанной зоны после принятия разработанных Фондом проектов постановлений Правительства РФ инвесторы также смогут выбрать собственноручно. В основном доступные участки находятся в Приморском крае и Сахалинской области. В ближайшие три года, по плану разработчиков проекта онлайн-сервиса, между инвесторами будут распределены около 100 тысяч гектаров изученной акватории.
Несмотря на то, что уровень развития аквакультуры в Приморском крае, по словам игроков рынка, все еще оставляет желать лучшего, все же подвижки в этом секторе есть: так, по данным администрации Приморского края, за пять лет объем выращиваемой продукции аквакультуры в Приморье увеличился почти в четыре раза. По итогам 2016 года он достиг 6,8 тысячи тонн. Результатов удалось добиться именно благодаря введению в пользование новых площадей под аквакультуру.
- Среди причин - и рост мощностей предприятий марикультуры, а также остаток нереализованной продукции, оставленной на доращивание, - отметил вице-губернатор Приморья Денис БОЧКАРЕВ. - С целью дальнейшего развития отрасли в 2017 году в рамках реализации соответствующей краевой госпрограммы для приморских предприятий аквакультуры запланированы субсидии в общем размере 20 млн рублей. Эти средства будут направлены на расселение молоди, лизинг и приобретение техники.
Сегодня в Приморье действуют 52 рыбоводных хозяйства, в пользовании которых 108 рыбоводных участков общей площадью более 18 тысяч гектаров. Однако эксперты по-прежнему характеризуют рынок аквакультуры региона как «дикий». По их мнению, сегодня в аквакультуре Приморья работают лишь компании-фанаты, для которых морское хозяйство - дело жизни, остальные же уходят с рынка. Тем не менее повышение степени вовлеченности властей в отрасль - положительный фактор для изменения ситуации на рынке в лучшую сторону, уверен бывший гендиректор ООО «НПКА «Нереида» Виктор ПОКОТИЛОВ.
- Контроль со стороны государства, его вовлеченность в развитие необходимы отрасли аквакультуры, как никакому другому хозяйству, - говорит Виктор Покотилов. - У многих предприятий, которые остались на рынке и за которыми я слежу, сегодня сохраняются все те же проблемы, что и 10 - 12 лет назад. В первую очередь они обусловлены системными недостатками, которые не решатся ни льготным режимом свободного порта, ни особыми условиями таможенной зоны.
Фото автора.
Ирина ПИРОНКОВА.
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