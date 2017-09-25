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17 Октября 2017, 16:05 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Банки готовы инвестировать в приморские компании

Инвестиции в Приморский край сегодня приходят с многочисленными проектами резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивостока (СПВ). Многомиллионные сделки стимулируют развитие приморской экономики. Обрабатывающие производства, производства транспортных средств и оборудования вытеснили оптовую и розничную торговлю на третье место среди видов деятельности, кредитуемых крупнейшими банками страны в Приморье.

В целом на развитие различных сфер деятельности бизнес Приморского края получил от федеральных и региональных банков 158 716 млн рублей, примерно треть суммы осваивает малое и среднее предпринимательство (по данным www.cbr.ru на 1 августа 2017 года).

Сегодня Приморье, безусловно, оказалось отправной точкой бизнес-идей и проектов. Резидентами СПВ и ТОР в совокупности уже стали более 300 предприятий с общей заявленной суммой капиталовложений более 400 млрд рублей.

Инвестпроекты на любой спрос

Буквально в конце сентября стало известно, что Минвостокразвития России планирует расширить границы ТОР «Михайловская» для реализации двух инвестиционных проектов в сфере животноводства, что позволит привлечь 14,5 млрд рублей частных инвестиций и создать более 600 новых рабочих мест.

Так, компания «Молоко Приморья», созданная с участием новозеландского капитала, подала заявку на получение статуса резидента ТОР «Михайловская». В рамках льготного режима инвестор планирует построить в регионе крупнейший интегрированный молочный комплекс в селе Михайловка.

Вьетнамская корпорация TH True Milk рассматривает возможность строительства трех животноводческих комплексов с общим поголовьем 15 тыс. голов, в том числе 7,2 тыс. голов дойного стада, и завода по переработке молока мощностью более 60 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в проект, исходя из строительства трех ферм и молокозавода, по предварительным оценкам, может составить около 13 млрд рублей.

«Новые режимы позволяют Приморскому краю активно развиваться в сотрудничестве с другими территориями, и мы готовы взаимодействовать с иностранными партнерами на условиях взаимного интереса и взаимной выгоды», - отмечает губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Продолжается работа по встраиванию малого и среднего бизнеса в новые условия хозяйствования. Так, на сопровождении у Инвестиционного агентства Приморского края находятся на разных стадиях реализации более 150 различных проектов. Например, строительство транспортно-логистического комплекса в г. Артеме, запуск птицефабрики «Романовская», строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Тальми» (ВТРК «Тальми»), технопарка по утилизации (переработке) и обезвреживанию промышленных отходов с производственным центром на территории ТОР «Надеждинская» и т.д.

Приморский край фактически является флагманом развития малого и среднего бизнеса в Дальневосточном федеральном округе. «В Приморье зарегистрирована треть предприятий малого и среднего бизнеса всего Дальнего Востока. Оборот малых и средних предприятий составляет почти 60% от валового продукта всех предприятий края. Безусловно, это важная часть экономики Приморского края, которую мы будем развивать», - заявляет губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Кредитное плечо

Существенную поддержку многочисленным проектам регионального бизнеса оказали инвестиционные кредиты.

По словам руководителя дирекции ВТБ по Приморскому краю Максима КОСТИНА, в прошлом году было достаточно много проектов, заложивших прочный фундамент для развития компаний из сферы малого и среднего предпринимательства. Появились новые программы господдержки, выросло количество льготных тендеров для малого бизнеса со стороны крупных закупщиков и госкомпаний.

Максим Костин, в свою очередь, ожидает, что сформировавшиеся тенденции будут только развиваться, а экономическое положение компаний среднего бизнеса - укрепляться. Деятельность этих компаний отличается большей гибкостью в плане реакций на изменение рыночной конъюнктуры, например, повышение конкурентоспособности экспортной продукции и возникновение возможностей для импортозамещения по ряду направлений. Уже сейчас свыше 50% кредитного портфеля ВТБ в регионе приходится на средний бизнес, остальную часть формируют крупные предприятия.

Наш собеседник считает, что, несомненно, важную роль в развитии бизнеса играет позиция органов власти. Когда они готовы создавать условия и преференции для развития бизнеса, создается партнерство, которое и ведет к развитию экономики региона.

Заинтересованность бизнеса в инвестиционном кредитовании ярко может быть продемонстрирована на примере роста портфеля подобных кредитов. Как рассказывает начальник отдела организации кредитования управления продаж малому бизнесу Приморского отделения ПАО Сбербанк Мария ГРИЩЕНКО, доля выданных инвестиционных кредитов с начала 2017 года в общем кредитном портфеле занимает 37% по количеству заключенных кредитных договоров и 53% - по объему. Цели инвестиционного финансирования у бизнеса остались прежние - приобретение и ремонт коммерческой недвижимости, производственного и торгового оборудования, автотранспортных средств, спецтехники, а также строительство коммерческой недвижимости. В Приморье объем инвестиционного кредитования Сбербанком крупного бизнеса и среднего и малого предпринимательства фактически одинаков.

«Начиная с 2015 года наметилась тенденция роста инвестиционного кредитования, что связано, прежде всего, с изменением внешних факторов: санкции и политика импортозамещения. Данные факторы способствуют перемещению бизнес-активности в сторону создания новых и оживления старых производств. Сегодня мы можем констатировать, что до 25% корпоративного кредитного портфеля имеют инвестиционную составляющую. И уверенно утверждаем, что бизнес-инициатива, поддерживаемая инвестиционным финансированием, способствует общеэкономическому оживлению», - говорит председатель правления ПАО КБ «Восточный» Алексей КОРДИЧЕВ.

Инвестиционные горизонты

Длинные деньги и относительно низкие ставки в инвестиционное кредитование приходят постепенно. Однако представители банковского сектора единогласно заявляют о согласии профинансировать любые экономически подтвержденные проекты клиентов.

Алексей Кордичев резюмирует общую для коллег по рынку истину - срок рассмотрения и реализации сделки отражает тот факт, что каждый проект проходит глубочайший анализ специалистами банка, которые в обязательном порядке погружаются даже в технологические особенности.

В среднем на приморском рынке срок подобных кредитов достигает 10 лет под ставку 10-12%. С учетом взаимодействия банков с Корпорацией МСП, Фондом развития Дальнего Востока, Гарантийным фондом Приморского края кредитные организации готовы предложить ставку 6,7% годовых и лояльно подойти к залогу. Дополнительные соглашения, заключенные банками в ходе третьего Восточного экономического форума, существенно расширили их финансовые возможности содействия бизнесу.

Мария Грищенко поясняет, что по суммам от 5 млн рублей для инвестиционных заемщиков Сбербанка возможно установление индивидуальных процентных ставок. В данном случае обязательным условием является перевод не менее 80% оборотов по расчетному счету клиента в банк.

Максим Костин также замечает, что базовые условия инвестиционного кредитования напрямую зависят от структуры проекта, в том числе от срока окупаемости, наличия регресса на текущий бизнес, отрасли и специфики клиента, от объема собственных средств клиента в проекте. «Если говорить о реализованных сделках, то их суммы составили от 50 млн рублей до 3 млрд рублей. Так, в 2016 и 2017 годах ВТБ произвел финансирование строительства логистического центра, выкупа доли квот добычи водных биологических ресурсов, приобретения транспортных средств. В ближайшей перспективе - финансирование программы рыбохозяйственных предприятий Приморского края по расширению и модернизации рыбодобывающего флота», - делится планами спикер.

Подписанное губернатором Приморья соглашение о содействии банковского сектора в реализации социальнозначимых инвестиционных проектов также стимулирует финансирование предприятий края. В данном контексте банк «Восточный» в 2016 году открыл возобновляемую кредитную линию краевому государственному унитарному предприятию «Примтеплоэнерго». Сумма лимита кредитной линии - 350 млн рублей.

«Если раньше в кредитном портфеле среднего бизнеса существенную долю занимали торговые компании, то сейчас усилилась активность в производственной сфере, предприятия хотят инвестировать в новые производства или модернизацию уже существующих мощностей. В существующей экономической ситуации наибольший потенциал для динамичного развития есть у предприятий, участвующих в реализации программы импортозамещения (пищевая промышленность, сельское хозяйство), у экспортно ориентированных предприятий», - заключает Максим Костин.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2017 год. 

Теги: ТОР  инвестиции 


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