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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 18 Июля, 15:30 |
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Малый бизнес в приоритете
Весомым стимулом для открытия своего дела стали территории опережающего развития (ТОР) и режим Свободного порта Владивосток (СПВ). Условия для ведения бизнеса совершенствуются, количество заявок предпринимателей на получение статуса резидента растет каждый месяц. В администрации края считают, что сегодня важно поддержать инициативу, сделать все возможное, чтобы опыт оказался удачным.
Одно из направлений - развитие в крае конкурентной среды. В Приморье уже проделана большая работа в рамках стандарта развития конкуренции, разработанного Агентством стратегических инициатив совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ. И по итогам прошлого года региону удалось улучшить свои позиции в российском рейтинге на 11 позиций. И это не просто формальное выполнение положений стандарта, но и продвижение лучших практик, получение положительного эффекта от проводимых мероприятий и мер поддержки бизнеса. Того опыта, который может быть полезным региональному бизнесу, в том числе начинающим предпринимателям.
Как отмечает первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ, предприниматели играют ключевую роль в развитии края и страны в целом, «малый и средний бизнес - это драйверы развития территорий». Поэтому задача власти - максимально их поддержать.
Одной из наиболее эффективных мер поддержки МСБ в Приморье стало создание Гарантийного фонда, который повышает доступность субъектам малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым ресурсам, предоставляя поручительства по кредитным, лизинговым договорам и договорам банковской гарантии. И, что очень важно, оказывает консультационную поддержку по вопросам получения внешнего финансирования и обслуживания кредитов, бесплатную юридическую поддержку в вопросах защиты интересов перед кредиторами.
«В Приморье и в целом на Дальнем Востоке созданы беспрецедентные условия для привлечения инвестиций, все условия для самореализации активных предпринимателей. Наша задача - поддерживать эти инициативы и упрощать правила ведения бизнеса, по сути создавая основу для улучшения качества жизни», - заявил Василий Усольцев.
По итогам 2016 года по отношению к 2015 году в Приморье зафиксированы уникальные результаты по стране: малые и средние предприятия края в своих оборотах выросли более чем в полтора раза, их количество за год увеличилось на 18%.
Ирина ПИРОНКОВА.
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