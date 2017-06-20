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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 18 Июля, 15:30 |
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Любимые уголки Владивостока
Признаться, я обожаю возить по новым мостам и своих гостей, вместе с ними каждый раз любуюсь похорошевшими скверами, восхищаюсь светомузыкальным фонтаном на Спортивной набережной. А когда по дороге на остров Русский открывается вид на кампус университета, неизменно советую: «Обязательно погуляйте по его набережной, почувствуете ту молодую энергию, которой сегодня наполнено это вновь созданное пространство студенческого городка».
Океанариум. Мои гости признаются, что побывать в нем - это мечта. И она исполнима. Тысячи счастливых людей, посетив его один раз, говорят, что хотят погулять на просторах этого научно-познавательного комплекса снова.
Потрогать за руку моряка загранплавания, поселившегося на старте Океанского проспекта, - это уже обязательный ритуал. Или посидеть в театральном скверике рядом с Володей Высоцким, внимая наполняющим пространство его песням. Элеонора ПРЕЙ, вышедшая к почтамту отправить очередное письмо своей американской родне, рада приветствовать шумный человеческий поток, который не иссякает до поздней ночи.
Мариинка. Театр оперы и балета, открывший свои двери три года назад, сегодня самое популярное место у иностранных гостей. Тем более что на его сцене сегодня не только лучшие образцы русского оперного и балетного искусства, здесь часто выступают мастера из Республики Корея, Японии, Китая, солируя в классических постановках одного из лучших театров России.
И городу еще предстоит открывать для гостей все новые и новые изюминки. Так, сегодня очень популярным местом стала бухта Стеклянная, берега которой покрыты отполированными осколками стекла всех цветов. Загадка. Как же это так получилось, что именно сюда морские волны вынесли обработанные стекляшки?
Настоящая туристическая «фишка» - Владивостокская крепость. Ее укрепления и подземные казематы еще далеко не все открылись гостям Приморского края. Есть даже такие предложения: открыть такую страничку, как «темный» туризм, показывая гостям места, с которыми связаны тяжелые моменты истории Приморского края.
Ну и, конечно, многочисленные события, которые сегодня создают атмосферу праздника. В гости же едут за этим - положительными эмоциями, новыми впечатлениями, радостными встречами. Именно это и берут сегодня в расчет региональные власти, отвечающие за развитие туризма.
Наташа КОМИССАРОВА. Фото Олега ЕФРЕМОВА.
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