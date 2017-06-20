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Снеговая Падь задает новый стандарт

Старт строительству большого жилого района Владивостока Снеговая Падь на 50 тысяч жителей был дан ровно десять лет назад. 22 июля 2007 года президент РФ Владимир ПУТИН подписал поручение №ПР-1680. А в конце сентября того же года было принято и соответствующее поручение премьер-министра о реализации этого масштабного проекта для решения жилищной проблемы военнослужащих Тихоокеанского флота и Дальневосточного военного округа.

Проектом, выполненным ОАО «Приморгражданпроект», было предусмотрено построить здесь 10-17-25-этажные дома в целом на 15 900 квартир.

Строительство первых четырех жилых зданий микрорайона на 1161 квартиру было начато уже в следующем году строителями ФГУП «ВМСУ ТОФ». В дальнейшем комплексной застройкой микрорайона занималась ведущая хабаровская строительная компания «ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» Спецстроя России», которая показала здесь наиболее высокие для Приморья темпы работ.

Генеральный директор компании «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ отмечает, что сегодня Снеговая Падь стала наиболее привлекательным районом Владивостока. Здесь уже построены дома не менее чем на 6 тысяч квартир, две школы и три детских садика нового для города уровня, детская и взрослая поликлиники с широким спектром медицинских услуг. Помимо одноименного торгового центра «Снеговая Падь», в который любят заезжать жители и других районов города, небольшие и удобные для посещения магазины есть и в самих жилых домах.


 

 

 

Что здесь особенно нравится военным, получившим квартиры, так это простор между домами, большая зеленая зона и лесной запах. Дорогами и общественным транспортом новый район города хорошо связан с другими. Многоуровневых парковок здесь нет. Они не укладывались в жесткую смету бюджетного финансирования, но генпланом территории места под них были оставлены. Тем не менее если не рядом со своим подъездом, то относительно недалеко автомобилист имеет возможность припарковаться.

Надо отметить, что рядом с жилым районом, построенным для себя военными, КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» сегодня строится еще один новый микрорайон - Снеговая Падь «Д». По проекту в нем будет 13 многоэтажек, рассчитанных на проживание 5250 человек. Первые из них запланировано ввести уже в этом году. Около половины квартир в этих домах получат участники программы «Жилье для российской семьи» по цене всего 35 000 рублей за 1 кв. метр, при том что рыночная цена двухкомнатной квартиры площадью 54 кв. метра в этом районе сегодня около 4,9 млн рублей. В этом микрорайоне тоже будут построены отдельная школа и два детских сада.

По комфортности проживания Снеговая Падь на сегодня задает новый стандарт массовой жилой застройки Владивостока.

Фото предоставлено пресс-службой ФГУП «ГВСУ № 6»

Ирина ПИРОНКОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2017 год. 

Теги: Снеговая Падь  строительство 


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