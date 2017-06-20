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Светлогорье защитили в "Сколково"
Приморская команда управляющих проектами развития моногородов прошла обучение, которое проводит Фонд развития моногородов совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и школой «Сколково». Основная цель обучения - сформировать такие навыки и компетенции, которые позволят командам эффективно работать над проблемой снижения монозависимости территорий, создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций.
В состав команды вошли представители департамента экономики и развития предпринимательства, администрации Светлогорского сельского поселения, инвесторов, а также первый заместитель директора Инвестиционного агентства Дарья ГОРБУНОВА.
По итогам программы команда разработала проект комплексного развития Светлогорья - одного из девяти моногородов Приморья с населением 1600 человек. Градообразующим предприятием Светлогорья является Лермонтовский ГОК, созданный для разработки месторождения вольфрама.
Проект, вынесенный на защиту, должен сделать Светлогорье территорией с новой экономикой, привлекательной для бизнеса, туристов, комфортной городской средой для самих его жителей. Осуществить подобные планы можно только создав сплоченную команду, считают в Инвестиционном агентстве Приморского края.
Ключевыми ставками развития моногорода стали развитие промышленной площадки, специализирующейся на лесопереработке, а также развитие туризма.
«Ранее мы уже согласовали с Фондом развития моногородов предварительный перечень резидентов промышленной площадки в Светлогорье. По итогам обучения в «Сколково» список будет актуализирован. До конца года мы планируем направить на рассмотрение в Фонд заявку по инфраструктуре», - рассказала Дарья Горбунова.
Для популяризации рабочих профессий в Светлогорье планируется проводить Фестиваль лесорубов - спортивное соревнование мастеров, сопровождающееся ярмаркой и праздничными мероприятиями. Первый такой фестиваль пройдет уже в 2018 году.
Проект развития туризма в Светлогорье опирается на существующий горнолыжный комплекс, включающий две трассы и подъемник. Ежегодно в сезон он принимает порядка 15 тысяч гостей, несмотря на отсутствие гостиницы. К ближайшему сезону планируется открытие хостела, а Инвестиционное агентство Приморского края ведет переговоры с обладающими опытом и ресурсами инвесторами, готовыми принять участие в развитии туристического комплекса Светлогорья.
По результатам состоявшегося обсуждения, защита приморской команды была признана успешной и поддержана руководителем приоритетного проекта правительства РФ «Комплексное развитие моногородов» Ириной МАКИЕВОЙ.
Ирина Петрова.
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