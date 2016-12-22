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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Онлайн-маршрут - свой маршрут
«Дальневосточный капитал» встретился с директором Туристско-информационного центра Приморского края Дарьей ГУСЕВОЙ.
- Наш портал www.tour.primorsky.ru выполняет различные задачи. Создавался он в рамках краевой государственной госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.». Его основная задача - формирование единой информационной базы по туристическим ресурсам. Сайтом могут пользоваться не только туристы, его могут использовать туроператоры, да и вообще все, кто связан с туристическим бизнесом.
- Когда вы начали работать над сайтом, что было вначале? И к чему сейчас пришли?
- Передали нам сайт в конце 2014 года, проанализировав его, мы поняли, что нужно развивать его языковые версии. Сейчас он у нас на пяти языках, основная информационная база на русском языке, также есть переводы на китайский, японский, корейский и английский языки. Выбор этот совершенно не случаен, географически мы связаны со странами АТР, поэтому наличие переводов положительно сказывается на работе сайта. Представленная на сайте мультиязычность позволяет охватить весь регион АТР, в котором проживает около 4 млрд человек.
На сайте уже собрана информационная база туристических компаний, туристических продуктов, содержится информация о местах показа, имеется инфраструктурная подборка. А вот об интерактивной карте хочется сказать отдельно. Там отмечены все туристические объекты края. Ее работа не останавливается, карта все время пополняется новыми объектами. Еще на сайте есть фото- и видеоподборка наших объектов. Раздел «Путеводитель» оформлен в стиле «вопрос - ответ»: куда поехать, что посмотреть, как добраться и т. д. На каждый вопрос дан свой ответ, смотрится это достаточно современно и молодежно. В раздел «Календарь событий» совсем недавно мы поставили программу мероприятий на 2017 год. И постоянно обновляется на сайте лента новостей.
В будущем, надеюсь, на сайте www.tour.primorsky.ru мы разместим путеводитель с указанием PQ-кодов наших туробъектов. И по Приморью начнем устанавливать туристические знаки с PQ-кодом, тогда достаточно будет навести «мобильник», чтобы код считался и пользователь автоматически смог попасть на наш сайт. К примеру, приехал автобус в национальный парк «Земля леопарда». Туристы увидели табличку с кодом, навели камеру телефона на него, происходит считывание, анализ, и в браузере загружается страничка «Земля леопарда», которая переведена на 5 языков.
- Скажите, функция перевода на языки оказалась эффективной в отношении жителей соседних регионов? Больше ли стало звонков от азиатских туристов?
- Точно я вам не смогу сказать, так как мы находимся в России, а за рубежом пользуются разными поисковыми системами, в некоторые из которых информация о нашем интернет-ресурсе еще не попала. Зато мы постоянно ездим на выставки в страны АТР, где рассказываем о нашем портале, даем ссылку, и активность заходов на сайт, конечно, растет. Но 80% заходов на сайт по географии все равно остается за Россией. Заходят на него и прилетевшие иностранцы, когда видят наш стенд в Международном аэропорту Владивосток (Кневичи). Также на каждой нашей точке - в аэропорту, на центральной площади Владивостока и в офисе - есть бесплатная точка раздачи Wi-Fi; как только иностранцы подключаются к ней, то вначале переходят на наш сайт.
- Почему вы решили сделать и мобильную версию сайта? И какие в ней особенности?
- Это своевременно, в настоящее время туристическая отрасль, как и весь наш мир, меняется. Поэтому и мы стараемся работать как это делают во всем мире. Хотим выйти на международный формат туризма. Телефон и планшет, подключенные к интернету, - это первые источники информации для большинства жителей Земли.
Мобильная версия сайта - упрощенная. В ней есть путеводитель, база данных, языковые версии, контакты и т. д. Ближайшая наша цель - связать туристические знаки с PQ-кодами, описание которых будет открываться на мобильной версии сайта.
- Много ли туристов обращается к вам? И если обращаются, что вы советуете в первую очередь?
- Самая посещаемая точка нашего центра находится в аэропорту Кневичи. Ежедневная проходимость пассажиров от 2 до 4 тыс. человек. Большинство вопросов, которые нам задают, связано с инфраструктурой: где взять авто в прокат; какие базы отдыха рекомендуются; где остановиться и т. д. Но иногда приезжие спрашивают про Морской заповедник, «Землю леопарда». Что полностью подтверждает мое убеждение: у Приморского края огромный рекреационный потенциал.
Иван КРЫШАН.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2016 год.
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