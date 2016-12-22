|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 03:53 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Бизнес ушел на базу
Для гостей Приморского края основным видом туризма является летняя поездка на Японское море, где они нередко живут дикарями в палатках и машинах. Конечно, отдохнуть на море можно и в санатории или на какой-нибудь базе отдыха, число которых за последнее время увеличилось в несколько раз. Так же летом поступают и жители Приморья - стараются выехать на море.
Но строить эффективный бизнес на коротком летнем сезоне вряд ли возможно. Поэтому поддержка предпринимателей, нацеленных на создание всесезонных центров, которая предусматривается государственной программой «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.», может оказаться как нельзя кстати. Туристическая отрасль должна играть все более весомую роль в региональной экономике, достичь этого можно только в партнерстве бизнеса и власти.
В последние годы в Приморском крае уже появилось несколько туристических центров, работающих круглогодично. К их опыту решил присмотреться «Дальневосточный капитал».
Сергей ВАКУЛЕНКО, директор парка отдыха «Изумрудная долина»:
- Наш парк полностью еще не построен. Проект большой, и пока в дело идут личные средства; для меня эта база больше хобби. Примерный период окупаемости - около 5 лет. А в настоящее время мы проводим небольшие мероприятия на протяжении всего года. К примеру, в конце сентября у нас прошла «Неделя знаний». Детишкам вход на территорию нашего парка был бесплатный. Во время этих выходных у нас работали аниматоры и проводились экскурсии - все это было бесплатным для детей.
Также выжить нам помогают коммерческие мероприятия в виде корпоративов или свадеб. На территории парка можно снять домик или беседку. Пока политика нашей долины такова, чтобы люди могли свободно попасть на территорию. Работает система малых цен для малообеспеченного населения, вход пенсионерам и многодетным семьям - по 50 рублей, для инвалидов вход бесплатный. Наш парк отдыха вступил в федеральную программу по развитию туризма в Приморском крае, надеемся, что в следующем году край выделит нам средства для развития нашего парка.
Досье «Дальневосточный капитал»: «Изумрудная долина» - ландшафтно-исторический парк в пригороде Уссурийска. Парк начинается с величественных ворот в стиле древнерусского острога с бревенчатым забором, создавая впечатление путешествия во времени. Внутреннее наполнение парка - множество реконструированных площадок, которые отражают историю быта древнерусского народа и народов, населявших Приморский край в эпоху неолита. В парке несколько зон для отдыха, как для детей, так и для взрослых всех возрастов.
Михаил РОБКАНОВ, учредитель ГК «Теплое море»:
- В гостиничном комплексе «Теплое море» было воплощено все самое лучшее в мире, что я видел. Во-первых, на территории проложены бетонные дороги, которые не источают неприятного запаха, как асфальт в солнечную погоду. Во-вторых, была реализована приглушенная система освещения, которая не перебивает своим светом вид на морские просторы. В-третьих, кондиционирование в отеле устроено так, что все двигатели выведены во двор, и отдыхающим ничто не мешает наслаждаться шумом прибоя. Также на территории комплекса реализован очень красивый ландшафтный дизайн, установлены детские и спортивные площадки для большого тенниса, волейбола, баскетбола, мини-футбола. Взрослые и дети могут посетить роллердром и покататься на роликах, велосипедах, самокатах и веломобилях. А для любителей зимнего отдыха работает хоккейный корт. Наша гордость - это крытый бассейн с теплой морской водой, который обеспечивает поток гостей в зимнее время года. Он оборудован гидромассажем, искусственным водопадом и учитывает интересы гостей всех возрастов: его глубина составляет от 0,4 до 1,5 м. Работает на территории гостиничного комплекса и открытый бассейн, сохраняющий тепло даже в прохладную погоду.
Досье «Дальневосточного капитала»: Гостиничный комплекс «Теплое море» расположен в 4 км от поселка Славянка, в направлении поселения Нерпа. Особенностью отеля является возможность круглый год наслаждаться нагретой океанской водой. Теплая постоянно обновляемая морская вода доступна в двух действующих на территории ГК бассейнах - открытом и крытом.
Нина СОРОКИНА, заместитель директора Центра зимнего отдыха «Комета»:
- В основном наша база работает в зимний период, именно в это время наибольший поток туристов. У нас 3 горнолыжные трассы, каток, трассы для беговых лыж, тюбинг-парк, прокаты всего оборудования, школа по обучению катанию на горных лыжах и сноуборде, все инструкторы - международной категории. Для дневного отдыха гостей имеются теплые комфортные беседки, кофейня, 3 кафе, гостиницы и многие другие объекты. С наступлением весны поток туристов уменьшается, и мы начинаем подготовку уже к следующему зимнему сезону.
Летом к нам приезжают просто погулять на пикники те, кто знает об этой услуге. Сейчас мы уже начали задумываться о том, чтобы установить на территории бассейны для детей, чтобы увеличить поток туристов летом.
Досье «Дальневосточного капитала»: Центр отдыха «Комета» располагает всеми возможностями для комфортного зимнего отдыха в Приморье. К услугам отдыхающих уютные дома и номера для семейного и корпоративного отдыха, вкусное питание, пункты проката спортинвентаря и полный набор зимних развлечений.
Вера ЩУРОВА, бренд-менеджер арт-парка «Штыковские пруды»:
- В нашем арт-парке «Штыковские пруды» интересно круглый год. Мы работаем круглогодично и в любую погоду. Летом наши гости купаются в бассейне, катаются на вейкборде, катамаранах и наслаждаются всеми радостями жарких дней. Зимой же для посетителей работает целый спектр снежных услуг: каток, лыжи, тюбинг, сноуборд, и многое другое... В течение всего года для гостей мы устраиваем тематические праздники, на которые собирается большая масса людей. К каждому отдыхающему мы стараемся относиться с трепетом и любовью, учитывая пожелания и отзывы. Нам дорого мнение всех посетителей. А слушая пожелания наших гостей и выполняя их, мы держим высокую планку.
Досье «Дальневосточный капитал»: Арт-парк «Штыковские пруды» расположен в долине реки Артемовки. Качественный сервис является визитной карточкой парка. Все действия администрации направлены на создание уютной атмосферы. В парке расположены комплексы творческих мастерских: гончарная мастерская, фьюзинг и моллирование, валяние из шерсти, авторская открытка, пальчиковое рисование, а также есть спортивные и детские площадки с героями любимых мультфильмов, кафе.
Максим ШЕЙХОТ, координатор проекта «Синяя сопка»:
- Начнем с того, что наш центр - новое предприятие, и приближающаяся зима должна стать первым полноценным сезоном нашей работы. Для поддержания круглогодичного интереса туристов к нашему центру мы выбрали несколько ключевых направлений. Прогулочный отдых, трекинг различной сложности. На территории центра проложено несколько троп разной степени сложности, по которым можно подняться на вершину или просто погулять в лесной тишине. Также на территории комплекса имеется два озера, вокруг которых будут созданы зоны отдыха. Одна - для семейного отдыха, вторая должна стать местом активного отдыха молодежи. Также мы поддерживаем и активно развиваем горный велосипед. Гора Синяя отлично подходит для тренировок и соревнований по даунхиллу, кросс-кантри и другим направлениям маунтинбайка. Еще хочется отметить вклад администрации Приморского края и Артемовского городского округа в открытие нашего комплекса. Без их поддержки создание такого комплекса было бы невозможно.
Досье «Дальневосточного капитала»: «Синяя сопка» - спортивный объект, который обеспечивает инфраструктурой спортсменов различных видов спорта. Расположен в 30 км от Владивостока. При центре работает детская спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду. В будущем году планируется открыть несколько новых направлений обучения, в том числе по летним видам спорта.
Константин ШЕСТАКОВ, директор департамента туризма Приморского края:
- Основой нашей работы является государственная программа по развитию туристической отрасли Приморского края до 2020 года. Первой подпрограммой предусмотрено «Развитие туристско-рекреационного комплекса Приморского края». То есть подразумевается работа по созданию и расширению, а также реализации проектов, включенных в туристско-рекреационные кластеры. На территории каждого кластера находятся инвестиционные проекты в сфере создания коллективных средств размещения - это базы отдыха, гостиницы и прочие объекты. Губернатором Приморского края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ было принято решение, чтобы внимание было сконцентрировано на определенных территориях. Было создано шесть концепций развития таких территорий. Три из них, по решению профильной комиссии Ростуризма, были рекомендованы для включения в федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма в России. Это дает возможность инвесторам рассчитывать на финансирование из федерального бюджета на инфраструктуру - проекты по водоснабжению, энергетике и транспорту. Добавлю, что в кластере есть консолидация объектов, которые реализуют свою деятельность на определенной территории.
Иван КРЫШАН.
- Заманить туриста грязью
- Бизнес ушел на базу
- Заповедник в объективе туриста
- Онлайн-маршрут - свой маршрут
- Местная турсамодеятельность
- Минеральные источники подтянут туристов
- Звездный отель у моря
- Кадровые возможности индустрии гостеприимства
- Национальный парк "Зов тигра" научит любить природу
- Примерить шкуру Тигра
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.