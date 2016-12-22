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Заманить туриста грязью
Природа наделила Приморский край множеством уникальных факторов, делающих эту территорию притягательной для любителей путешествовать. Мягкий климат, чистое море, невероятные пейзажи. У каждого этот мотивирующий перечень доводов - почему стоит побывать в Приморье - свой. Между тем специалисты по развитию туристско-рекреационного комплекса края добавляют к нему еще один весомый аргумент - наличие такого природного ресурса, как лечебные грязи.
Грязелечение может стать еще одним фактором привлечения туристов и увеличения круглогодичного туристического потока, на что нацелена краевая госпрограмма «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.».
Досье «Дальневосточного капитала»: Лечебные грязи (пелоиды) - это природные коллоидальные органоминеральные образования, оказывающие на организм человека лечебное воздействие благодаря пластичности, высокой теплоемкости и содержанию биологически активных веществ (соли, газы, витамины, ферменты, гормоны и др.) и живых микроорганизмов. По данным Института медицинской климатологии и восстановительного лечения, лечебные грязи подразделяют в зависимости от происхождения и физико-лечебных свойств на четыре основных типа: иловые сульфидные, торфяные, сапропелевые и сопочные. Иловые сульфидные грязи образуются в соляных водоемах - озерах, морях и лиманах, содержат значительное количество минеральных веществ и мало органических. Именно эти грязи обладают наиболее выраженными бактерицидными свойствами.
Грязевой запас
С лечебной целью грязи применялись еще в Древнем Египте, Древнем Риме, Индии, о чем свидетельствуют указания в трудах древних историков и врачей. Сегодня ученые многих стран пришли к мнению, что грязи - естественные, натуральные лечебные средства - в большинстве случаев не только не уступают по своей эффективности препаратам аптечного происхождения, но и по ряду показателей превосходят их.
В России первая грязелечебница была построена в Одессе в первой половине XIX века и пользовалась большой популярностью. В Приморье грязелечение стали применять с конца 20-х гг. ХХ века, легендарный курорт «Садгород» в свое время принимал отдыхающих со всей страны и демонстрировал хорошие результаты по реабилитации пациентов с травмами позвоночника, другими патологиями.
По данным Института медицинской климатологии и восстановительного лечения, Приморье богато иловыми сульфидными грязями (ясненские, садгородские, находкинские, ольгинские) и сапропелевыми (лазовские, ольгинские, кировские, «Ласточка»). По оценке специалистов, запас природных лечебных грязей в Приморье настолько велик, что может покрыть потребность в санаторно-курортном лечении не только населения края, но и жителей всего Дальнего Востока, а также Сибири.
- До недавнего времени в оздоровительной практике края использовались только грязи Садгородского месторождения (залив Угловой). На базе этих грязей долгие годы, практически с начала прошлого века, в Приморье работал крупный и популярный курорт «Садгород», - рассказал главный гидрогеолог ООО «Примгидрогео» Алексей ЧЕЛНОКОВ. - В девяностые годы прошлого столетия курорт прекратил существование. Само месторождение еще используется, но в очень ограниченном объеме.
По мнению д. б. н., главного научного сотрудника Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Владимира РАКОВА, Садгородское месторождение забросили по ряду причин. «Во-первых, потому что за более чем столетнюю историю его эксплуатации запасы грязей поиссякли и трудно найти места, где она не содержала бы большого количества примесей раковин, песка и др.». Во-вторых, в связи с тем, что зал. Угловой подвержен различным загрязняющим факторам, в числе которых дюкер для канализационных стоков Владивостока на п-ов Де-Фриз, различные аварийные сбросы, что, естественно, влияет на качество грязей.
Впрочем, по словам геолога Владимира ВАСИЛЬЧЕНКО, проблемы ресурсной и экологической деградации грязей залива Углового специалисты предвидели, и в 1991 году в «Долговременной программе охраны природы и рационального использования природных ресурсов Приморского края до 2005 года» была поставлена задача искать другое месторождение, которое бы пришло на смену лечебным грязям залива Углового. И эта задача была выполнена, за последнее десятилетие проведена разведка грязей месторождения Ясненского (бухта Экспедиции), а также Мелководненского (бухта Воевода) о. Русского.
На смену Садгороду
Разведанные и изученные в последние годы грязи месторождения Ясненского (бухта Экспедиции) в Хасанском районе используются ограниченно. На базе Ясненского месторождения нет санатория, но эти грязи отчасти заместили Садгородские в лечебницах Приморского края. Например, санаторий «Строитель» более 10 лет успешно использует грязи бухты Экспедиции в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, органов пищеварительной системы и др.
На основе мелководненских грязей, месторождение которых открыто в 2006 году, сегодня действует санаторий «Белый лебедь». Данное месторождение находится в экологически чистом районе, на живописном морском берегу и представляет собой морские иловые лечебные грязи, целебное действие которых было исследовано и подтверждено Томским НИИ курортологии и физиотерапии и НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения СО РАМН под руководством его директора, д. м. н. Е. М. ИВАНОВА. Сегодня это месторождение рассматривают как одно из самых перспективных для широкого применения в медицинской практике Дальнего Востока.
Причем, в отличие от других месторождений, у грязи, добытой на о. Русском есть целый ряд преимуществ. Например, она отличается высоким сопротивлением сдвигу, а также состоит из очень мелких частиц, что тоже является немаловажным свойством для проведения процедур.
- То, что лечебные грязи - эффективнейшее по своим свойствам средство, ни у кого сегодня не вызывает сомнения, - рассказывает главный врач санатория «Белый лебедь» Ирина ОБУШНАЯ. - Микроэлементы, соли, витамины, гормоноподобные вещества, органические соединения и биогенные стимуляторы, содержащиеся в составе целебных грязей, - сильнейшие физиологические раздражители нервных окончаний кожи. Они оказывают выраженное антимикробное действие, недаром лечебную грязь называют природным антибиотиком. Лечебная грязь стимулирует обмен веществ, способствует рассасыванию воспалений, ускоряет реабилитационный период, широко используется в косметологии и оказывает общее оздоровительное действие на организм.
В числе показаний к лечению мелководненскими грязями доктор называет заболевания опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, центральной нервной системы, болезни внутренних органов (хронический бронхит, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания печени, кишечника, желчного пузыря и т. д.), женских и мужских половых органов, кожи и другие.
Гости оценили
- Грязь - удивительное по своим свойствам явление природы. Это целый живой организм, который требует бережного обращения, - подчеркивает Ирина Владимировна. - И основное отличие мелководненской грязи, помимо ее прекрасных физико-химических показателей, еще и в том, что попадает она к нам не преодолевая километры пути, когда ее структура меняется и целебные свойства уменьшаются, а непосредственно из моря. Санаторий находится на берегу бухты Воевода, а добыча ведется так, чтобы грязь не потеряла своих чудесных целительных свойств.
Главврач санатория отмечает положительную динамику у пациентов, из года в год приезжающих в здравницу. Причем гостями «Белого лебедя» все чаще становятся не только приморцы, но и жители Хабаровского края, Амурской области, Республики Саха (Якутия), других регионов ДФО. По словам Ирины Обушной, из каждых десяти отдыхающих в санатории восемь - гости Приморья, и все чаще они приезжают в бухту Воевода целыми семьями, привозят сюда родственников и друзей, нуждающихся в реабилитации.
А те, кто не успевает окончить курс лечения в санатории, увозят с собой грязь в расфасованном виде, многие - для использования в косметических целях. Уже доказано, что применение лечебной грязи в косметологии оказывает оздоравливающий и омолаживающий эффект. Возвращается здоровый цвет лица, кожа становится упругой и эластичной - ну как не учесть всего этого и не прихватить баночку-другую для себя и в подарок друзьям - этакий необычный приморский сувенир.
И ученые, и специалисты в области бальнеологии убеждены: лечебные грязи Приморья - прекрасный ресурс для развития курортного туризма в регионе. Он тем более ценен, что может повлиять не только на туристический поток в целом, но и сделать его более стабильным в течение всего года, ведь приезжать на грязи и принимать лечебные процедуры можно в любой сезон. Тому есть много примеров и в нашей стране, и за рубежом, когда минеральная вода и лечебные грязи становятся мощной точкой притяжения. Правда, для этого нужна современная курортная инфраструктура - с бальнеологическими комплексами, бассейнами с морской водой, иными атрибутами курортного отдыха. Пока такие комплексы в Приморье можно посчитать по пальцам, но радует то, что они и у нас теперь есть.
Ирина БАРАННИК.
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