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Наглядная туристическая агитация

С 24 по 26 мая на острове Русский проходила Международная туристская выставка PITE-2019 в рамках V Тихоокеанского туристского форума

Мероприятие уже давно известно за пределами Приморья и является самой большой площадкой представления туристических возможностей стран АТР на Дальнем Востоке России. Традиционно PITE становится ярким событием Владивостока, с насыщенной концертной программой, акциями и конкурсами для гостей выставки.

 


 

 

Свои экспозиции на PITE представили парт- неры из стран АТР, рассказавшие приморцам о своем туристическом потенциале. Среди постоянных гостей выставки были представлены Китай, Япония, Республика Корея, Вьетнам, Индия. Порадовала PITE и новыми участниками - свои туристические магниты впервые презентовала Южно-Африканская Республика. Помимо стендов участников, гости мероприятия смогли ознакомиться с фотовыставкой «Особо охраняемые природные территории Дальнего Востока», развернувшаяся на территории ДВФУ.

Серьезный акцент в выставке был сделан на совместное продвижение всего Дальнего Востока в рамках проекта «Восточное кольцо России», объединяющего 12 субъектов ДФО и Сибири. Экспозиция демонстрировала, что все территории макрорегиона по-своему уникальны, при этом каждый из посетителей выставки мог познакомиться с многообразием достопримечательностей, не отходя от стенда Восточного кольца.

Крупный инвестиционный проект Приморского края в сфере туризма был представлен отдельным стендом - казино Tigre de Cristal. Представитель туристско-рекреационного кластера «Приморье», который привлекает инвесторов со всего мира, заинтересовал и посетителей выставки. На стенде казино можно было делать ставки и получать приятные подарки.

PITE проходила и на набережной ДВФУ. Здесь развернулся настоящий якутский праздник «Ысыах Туймаады» - торжество возрождения природы, ежегодно проводимый в конце июня. Специально для гостей форума аналог «якутского нового года» прошел на месяц раньше: гости Ысыах смогли окунуться в невероятную атмосферу этого аутентичного праздника. Участники мероприятия познакомились с национальными блюдами Республики, оценили красоту традиционных нарядов и даже поучаствовали в ритуальных танцах.

Фото автора

Наталья КОМИССАРОВА

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год. 

Теги: pite  туризм  выставка 


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