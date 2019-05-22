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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Июня, 10:55 |
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Наглядная туристическая агитация
Мероприятие уже давно известно за пределами Приморья и является самой большой площадкой представления туристических возможностей стран АТР на Дальнем Востоке России. Традиционно PITE становится ярким событием Владивостока, с насыщенной концертной программой, акциями и конкурсами для гостей выставки.
Свои экспозиции на PITE представили парт- неры из стран АТР, рассказавшие приморцам о своем туристическом потенциале. Среди постоянных гостей выставки были представлены Китай, Япония, Республика Корея, Вьетнам, Индия. Порадовала PITE и новыми участниками - свои туристические магниты впервые презентовала Южно-Африканская Республика. Помимо стендов участников, гости мероприятия смогли ознакомиться с фотовыставкой «Особо охраняемые природные территории Дальнего Востока», развернувшаяся на территории ДВФУ.
Серьезный акцент в выставке был сделан на совместное продвижение всего Дальнего Востока в рамках проекта «Восточное кольцо России», объединяющего 12 субъектов ДФО и Сибири. Экспозиция демонстрировала, что все территории макрорегиона по-своему уникальны, при этом каждый из посетителей выставки мог познакомиться с многообразием достопримечательностей, не отходя от стенда Восточного кольца.
Крупный инвестиционный проект Приморского края в сфере туризма был представлен отдельным стендом - казино Tigre de Cristal. Представитель туристско-рекреационного кластера «Приморье», который привлекает инвесторов со всего мира, заинтересовал и посетителей выставки. На стенде казино можно было делать ставки и получать приятные подарки.
PITE проходила и на набережной ДВФУ. Здесь развернулся настоящий якутский праздник «Ысыах Туймаады» - торжество возрождения природы, ежегодно проводимый в конце июня. Специально для гостей форума аналог «якутского нового года» прошел на месяц раньше: гости Ысыах смогли окунуться в невероятную атмосферу этого аутентичного праздника. Участники мероприятия познакомились с национальными блюдами Республики, оценили красоту традиционных нарядов и даже поучаствовали в ритуальных танцах.
Фото автора
Наталья КОМИССАРОВА
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