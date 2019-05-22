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20 Июня 2019, 09:30 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Воздушная гавань открывается для туристов Приморья

Главная тема V Тихоокеанского туристского форума была посвящена развитию авиатуризма на Дальнем Востоке

Участники мероприятия обсудили возможность увеличить иностранный туристический поток, а также заострили внимание на возможностях международного аэропорта во Владивостоке. По словам властей Приморского края и владельцев аэропорта, достичь отметки в 5 млн иностранных пассажиров за пять лет - вполне реально. Подробнее об этом - в материале журнала «Дальневосточный капитал».

Пленарная сессия, посвященная развитию авиатуризма на Дальнем Востоке, стала одним из ключевых мероприятий Тихоокеанского туристского форума. Спикеры сессии обсудили перспективы Приморья в качестве туристической мекки макрорегиона, которая привлекает не только российских, но и иностранных гостей. Спикер сессии - руководитель Федерального агентства по туризму Зарина ДОГУЗОВА отметила Приморский край как регион-отличник туристической сферы страны. «Владивосток - удивительный город, а Приморский край - фантастический регион. И команда, которая развивает здесь туризм, очень профессиональная, поэтому цифры туристического потока по-настоящему впечатляющие. Безусловно, Федеральное агентство по туризму будет плотно сотрудничать с Дальним Востоком и помогать макрорегиону во всех начинаниях. Задача, которая стоит перед Россией, - это лидерство на мировом туристическом рынке, и мы будем планомерно работать над ее решением», - подчеркнула руководитель Ростуризма.

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО принял участие в заседании и поделился своим видением туристических перспектив региона. «Наша задача - создавать условия развития туризма, который будет соответствовать международному уровню. За первый квартал этого года во Владивостоке отмечается значительный рост турпотока: на 25% - из Кореи и Китая, и на 60% - из Японии. Это означает, что регион соответствует потребностям туристов, - отметил глава региона. - Мы работаем над привлечением во Владивосток новых авиакомпаний, что позволяет снижать стоимость авиабилетов, привлекать туристов и расширять сеть маршрутов. Мы за то, чтобы международные перевозки росли, а авиационный пассажиропоток достиг отметки в 5 млн интуристов к 2024 году».

Под крылом электронной визы

В прошлом году международный аэропорт Владивостока впервые обслужил 1,1 млн пассажиров на зарубежном направлении в течение одного года. Прирост составил 47% (общий - 2,6 млн пассажиров, что на 21% выше показателя 2017 года). В Приморском крае, по словам экспертов, рост пассажиропотока на международных направлениях в наибольшей степени обеспечили рейсы из Владивостока в города Сеул, Пусан и Тэгу - пассажиропоток на южнокорейских направлениях увеличился на 75% по сравнению с прошлым годом. Благодаря увеличению в 1,5 раза частоты рейсов в Токио и рейсам в Саппоро высокий рост зафиксирован также на японском направлении. На китайском направлении рост пассажиропотока на 29% обеспечили рейсы в Пекин, частота которых увеличилась более чем в 1,5 раза, а также рейсы в Муданьцзян. На рейсах в Юго-Восточную Азию пассажиропоток вырос на 21% за счет рейсов в Фукуок и увеличения емкости на рейсах в Бангкок.

Досье "Дальневосточного капитала": С помощью электронной визы можно прибыть в шесть дальневосточных регионов. Работают воздушные пункты пропуска во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Анадыре. В трех регионах - Приморье, на Камчатке и Сахалине - работают морские пункты пропуска. По электронной визе в Приморье также можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка» и «Турий рог».

Число авиамаршрутов, по которым можно отправиться из Владивостока за пределы Приморья, постоянно растет. Так, в летнем расписании 2019 года впервые появится новый регулярный рейс по маршруту Владивосток-Тайбэй. С 24 мая его начнет выполнять авиакомпания S7 Airlines с частотой рейсов один раз в неделю по пятницам. Время в пути - 3 часа 50 минут. Напомним, с 2018 года для граждан России действует безвизовый режим до 14 дней при путешествии на Тайвань.

Один из основных факторов, который помог достичь данных показателей - появление электронной бесплатной визы. Опросы иностранных гостей нередко показывали: одной из основных трудностей, с которыми сталкиваются иностранцы в России, является получение визы. Поэтому очевидно, что смягчение визового режима способствовало росту интереса к Дальнему Востоку и Приморью, в частности.

Работа с режимом электронных виз продолжается. В рамках ТТФ Олег Кожемяко предложил расширить перечень стран, граждане которых могут въехать по такой визе, а также продлить режим электронной визы до 14 дней. Это позволит туристам планировать маршруты сразу в несколько регионов. Его идею поддержала глава Ростуризма, подчеркнув, что развитию туристического потенциала ДФО сейчас уделяется большое внимание руководства страны. «Будем помогать в вопросах либерализации визового режима. Мы движемся к тому, чтобы электронная виза быстрее заработала на территории всей страны», - сказала Зарина Догузова.

Екатерина ТЕРЕНОВА, генеральный менеджер по управлению активами, Россия и СНГ Changi Airports International - соинвестора аэропорта Кневичи отметила, что авиапоток интуристов во Владивостоке превышает весь совокупный международный поток аэропортов Краснодарского края, включая Сочи, что является хорошим показателем. «Для нас в стратегическом плане Владивосток - это Москва, а в экономическом - заложен не менее колоссальный потенциал, как и в Сингапуре. И развивается Владивосток по похожему мастер-плану, который 50 лет назад был утвержден в Сингапуре и помог его сделать крупнейшим хабом торговли и туризма», - уверена Екатерина Теренова.

MICE-туризм и «Отрытое небо» помогут привлечь инвесторов

Как отметили эксперты, одна из важных точек роста, которая открывается с развитием авиатуризма - это увеличение MICE-туристов. Екатерина Теренова отметила, что в Сингапуре именно эта часть туристов приносит наибольший вклад в экономику города, поскольку такие путешественники приносят инвестиции: «Мероприятия, привлекающие MICE-туристов, уже сегодня проходят во Владивостоке. Город имеет возможности создавать международные конференции, посвященные логистике, портовой и авиационной инфраструктуре, сельскому хозяйству и так далее. Владивосток может не ждать новых отелей и конгрессно-выставочных площадок, а уже начинать расширять пул своих международных проектов, связанных с бизнесом. Это важно потому, что бизнес привлекает инвестиции, создает премиальное направление, подтягивая сервис ресторанов и гостиниц. Как только в городе рождается премиальный сегмент, массовый турист тянется к нему», - отметила эксперт.

Участники ТТФ подчеркнули, что развитие MICE-туризма во Владивостоке поможет количественно и качественно наполнить не только маршруты Приморского края, но и задействовать в полном объеме межрегиональные продукты - с Сахалином, Камчаткой, Сибирью. Бизнесмены смогут приезжать в Приморье на несколько дней и отправляться из центра делового туризма в другие регионы Дальнего Востока. Таким образом, Владивосток сможет стать полноценным туристическим хабом.

Еще одним важным шагом к привлечению категории MICE-туристов станет проект «Открытое небо» и работа с туристической инфраструктурой столицы Дальнего Востока. «Для достижения заветной отметки в 5 млн пассажиров у Владивостока есть все. Но для более динамичного развития городу потребуется еще две пятизвездочные гостиницы, 4-6 четырехзвездочных средства размещения, новый центр для проведения конгрессно-выставочных мероприятий, немного больше освещения на улицах и появление иностранной системы такси, привычной интуристам. Мы верим в будущее ДФО и в ту стратегию его развития, которую реализует правительство. Надеемся, что «открытое небо» заработает в полном объеме, и у Владивостока появится огромное преимущество перед остальными городами. «Открытое небо» будет означать сокращение бюрократических процедур, предшествующих полетам, на целый год», - рассказала генеральный менеджер по управлению активами, Россия и СНГ Changi Airports International.

Фото автора.

Наталья КОМИССАРОВА

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год. 

Теги: Приморье  Тихоокеанский туристский форум  Воздушная гавань  туризм 


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