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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Новые тренды туристического Приморья
С 2016 года туристические потоки стабильно растут, а в 2018-м году они достигли 980 тысяч иностранцев, что на 19% выше прошлогодних показателей. Наибольшие успехи в приеме интуристов у Приморского края, принявшего 4,5 млн туристов, 651,8 тыс. которых были гражданами других стран. Привлечение иностранцев на территорию регионов - это приоритетное направление работы для многих субъектов ДФО. Именно поэтому данная тема стала одной из ключевых на пятом Тихоокеанском туристическом форуме, который прошел во Владивостоке.
Особое внимание участники форума уделяли решениям, которые были реализованы в Приморье. В частности, представители региона озвучивали наиболее эффективные инструменты, среди которых - работа с иностранными журналами и путеводителями, а также блогерами. В прошлом году в Приморье было проведено более 80 мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала края в России и за рубежом, наибольшую эффективность в которых показали информационные и фам-туры для блогеров. Представители туристической отрасли Приморского края стараются принять участие в фам-турах и продемонстрировать во всей красе привлекательность своих инвестпродуктов иностранной аудитории.
Совместное продвижение туристического потенциала регионов Дальнего Востока стало еще одной актуальной темой форума. Одним из интересных инструментов этого направления, по словам экспертов, может стать проект «Восточное кольцо России». В его концепции предусмотрена не только разработка новых маршрутов, но и продвижение туристских услуг Дальневосточного и Сибирского федеральных округов на российском и мировом профильных рынках. Совместное продвижение - это не только более эффектный, но и экономически обоснованный шаг, позволяющий усилить турпродукты регионов. Например, Владивосток, обладающий хорошей транспортной инфраструктурой и большим иностранным турпотоком, мог бы стать донором для других субъектов Дальнего Востока.
Объединить усилия
Совместные туристические продукты - это намечающийся тренд туристической отрасли Дальнего Востока. Как пример, в концепции «Восточного кольца России» предусмотрена не только разработка новых маршрутов, но и продвижение туристских услуг Дальневосточного и Сибирского федеральных округов на российском и мировом профильных рынках. Но на данный момент для реализации этого проекта не хватает сразу нескольких составляющих, основоная из которых - информационная.
«Нам нужно создавать как можно больше продуктов в рамках «Восточного кольца», причем предложения должны поступать не только от операторов и ТИЦ Приморского края, но и от других субъектов РФ. Ведь бренд - межрегиональный, соответственно, и продвижение должно быть межрегиональным, - говорит директор туристско-информационного центра Приморья Дарья ГУСЕВА. - Да, Приморье - флагман этого процесса, который задает тон и тянет за собой «вагончики» других регионов по «Восточному кольцу». Но в одиночку сделать это сложно, а обратной связи с ТИЦ и операторами других субъектов нет. И если в столице ДФО наблюдается активность, то другие игроки пока не до конца понимают, зачем это нужно, и тянут одеяло на себя».
Движение в одном направлении между субъектами отмечают в сфере круизного туризма. Здесь также инициатором объединения нескольких регионов в единый круизный продукт становится Приморский край. «Мы инициировали со своей стороны, как терминал, разработку общей презентации, в которую войдет Владивосток, Сахалин, Курилы и Камчатка, - рассказал генеральный директор Владивостокского морского терминала Валерий НАГОРНЫЙ. - И это первый шаг в большой и длительной работе по созданию маршрутов между нашими регионами, ориентированных не только на российский, но и на международный рынок. Такие круизы могут иметь свои преимущества: например, в сочетании достопримечательностей Владивостока в лице культурной столицы Дальнего Востока и природных красот Сахалина, Курил и Камчатки».
По словам эксперта, сложностей в общении с властями регионов нет: все заинтересованы в развитии круизного туризма и увеличении трафика. «Не приходится кого-то убеждать, что этим надо заниматься. Но в рамках общей работы нам придется решить несколько задач, важнейшая из которых - это строительство, как минимум, причала в порту Корсаков, который позволит Сахалину принимать суда длиной до 350 метров. В настоящий момент его отсутствие - сдерживающий фактор, который ограничивает активное продвижение и вывод совместного круизного продукта на мировой круизный рынок. Помимо этого, существует ряд других задач, над которыми надо начинать работать заблаговременно, - чтобы в момент, когда круизная компания согласится включать такой маршрут в свою сетку, мы смогли предоставить качественный продукт. А пазл качественного круизного продукта состоит из множества деталей: развития сопутствующей инфраструктуры, подготовки гидов-переводчиков в регионах и так далее», - отмечает руководитель Владивостоксого морского терминала.
Вкус дальневосточных событий
Одной из самых популярных тем Тихоокеанского туристического форума стал гастрономический туризм. В обсуждении этой темы принимали участие не только приморские и дальневосточные рестораторы, но и представители общепита Москвы и Санкт-Петербурга. Участники делились опытом в проведении гастрономических фестивалей и отмечали новые векторы развития данной сферы на Дальнем Востоке.
За последние годы гастрономический туризм активно наполняет событийный календарь. Особенно яркие мероприятия представлены в Приморском крае, который вошел в ТОП-3 самых «вкусных» регионов России. Каждый гастрономический фестиваль Владивостока знакомит аудиторию с блюдами дальневосточной кухни. Причем попробовать специалитеты Дальнего Востока приходят не только туристы, но и местные жители. Гастрономические фестивали позволяют заново оценить возможности уже привычных продуктов, либо попробовать что-то новенькое. А ряд фестивалей предлагает насладиться морскими деликатесами по низкой цене, показывая тем самым, что ресторанная еда может быть не только качественной и вкусной, но и доступной.
Как отметил директор департамента туризма Приморья Константин ШЕСТАКОВ, гастрономический туризм стараются развивать все субъекты ДФО, хотя и находятся в разных условиях. Например, не во всех регионах есть достаточное количество ресторанов, способных в принципе проводить такие мероприятия. Тем не менее, данное направление привлекательно. «Эта гастрономическая история создается не только для туристов, но и для внутреннего рынка, давая возможность понять, что ресторанное блюдо может быть прекрасно по своим вкусовым качествам и доступно по стоимости. Это устраняет барьер, сформированный у жителей Дальнего Востока перед ресторанным продуктом. Гастрономия - тот якорный ресурс, который привлекает большое количество туристов. Дальневосточная кухня - это не только морепродукты, но и тайга, и очень бы хотелось, чтобы гастрономические фестивали помогали популяризировать как можно больше недооцененных аутентичных продуктов, помогая тем самым не только туристической и ресторанной отраслям, но и самим производителям», - считает руководитель профильного департамента Приморья.
Коллеги дальневосточных рестораторов из Москвы и Санкт-Петербурга неоднократно подчеркивали - гастрономический туризм не может стать отдельным направлением региональной туриндустрии. Здесь важна совместная работа с другими представителями отрасли, которой пока не наблюдается в ДФО. «Люди не летают только за едой: им необходим целый набор впечатлений разного плана. И если стоимость перелета в регион Дальнего Востока будет слишком велика, а набор впечатлений очень узок, туристы не станут приезжать, чтобы попробовать морепродукты по доступной цене. К тому же очевидно, что дальневосточная кухня - это бренд, с которым только предстоит знакомить не только международный, но и российский рынок. Более простым и при этом эффективным методом станет раскрутка историй уже известных морепродуктов, с которыми ассоциируется Дальний Восток. Это непростая работа, которая требует участия не только рестораторов, но и производителей, а также представителей турфирм», - отметила Алена МЕЛЬНИКОВА, один из ведущих специалистов в области PR и маркетинга, генеральный директор фестиваля Gourmet Days, директор по коммуникации компании Lenmix, управляющий партнер ресторана The Repa в Санкт-Петербурге.
Фото автора.
Наталья КОМИССАРОВА
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