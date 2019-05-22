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Цифровизация на пороге

Формирование "умных городов", цифровизация ЖКХ и транспорта, а также оказание муниципальных услуг в электронном виде являются приоритетными сферами для развития цифровой экономики в российских регионах

В обзоре «Дальневосточный капитал» рассматривает готовность операторов обеспечить потребности бизнеса Приморского края в современной технологической инфраструктуре.

В нацпроекте «Цифровая экономика» выделяются 9 «сквозных» цифровых технологий: «большие данные» (big data), нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи (в частности, 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). Эти технологии считаются наиболее перспективными, их применение ведет к радикальным изменениям существующих рынков, а также к появлению новых. По каждой из технологий будет подготовлена отдельная дорожная карта.

Что уже сделано

Директор по региональному развитию территории «Дальний Восток и Сибирь» компании «МегаФон» Андрей ЛЕВЫКИН отмечает, что «МегаФон» является активным участником государственной программы цифровизации российской экономики. 

«Обязательное условие при цифровизации городских систем обеспечения жизнедеятельности - наличие современной телекоммуникационной инфраструктуры и соответствующих ИКТ-решений. Обладая масштабной инфраструктурой и технической базой для разработки интегрированных платформенных цифровых решений, уже сегодня «МегаФон» реализует комплексные проекты по внедрению технологий «умного города» в ряде российских регионов. Обеспечению связью удаленных малочисленных населенных пунктов, дорожной инфраструктуры могло бы способствовать более активное использование механизма государственно-частного партнерства. У МегаФона есть примеры такого взаимодействия с органами государственной власти в Сахалинской области, Забайкальском крае, других регионах страны», - говорит г-н Левыкин.

На сегодняшний день в зоне покрытия сети «МегаФон» в Приморье проживает 99% населения. Три четверти жителей региона имеют доступ к быстрому мобильному интернету 4-го поколения. В 2019 году в регионе будет произведено масштабное развитие радиосети, включая запуск во Владивостоке сети NB-IoT, обеспечивающей развертывание Интернета вещей.

Работа по развитию, модернизации сети в регионе ведется постоянно, с учетом цифровизации экономики региона и реализации проекта «Умный город», который предполагает внедрение цифровых систем безопасности, энергоэффективности, жизнеобеспечения, основанных на Интернете вещей. Для этого необходима современная телеком-инфраструктура. При этом МегаФон уже сейчас предлагает широкий спектр цифровых решений для использования в разных сферах деятельности городского хозяйства», - говорит Петр СОЛОДОВНИК, технический директор территории «Дальний Восток и Сибирь» компании «МегаФон».

Для МТС Приморский край - один из приоритетных регионов с точки зрения внедрения современных телекоммуникационных и цифровых сервисов. Только в 2018 году компания инвестировала в развитие цифровой инфраструктуры более 2 млрд рублей. В том числе, на реализацию масштабной программы развития сети, которая охватывает основные рекреационные зоны Приморского края: горнолыжные склоны и прибрежные территории, а также агломерации основных городов и поселков региона. И на сегодняшний день связь МТС доступна на территории, где проживает 96% жителей Приморского края. 

«Мощная инфраструктура - безусловное конкурентное преимущество МТС на рынке ИТ и системной интеграции, необходимый инструмент создания качественных цифровых продуктов, - говорит директор ПАО «МТС» в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА. - Количество умных устройств за последний год выросло на 40% и уже приближается к 100 тыс. шт. Прогнозируя дальнейший рост численности смарт-устройств на 60% к 2020 году, МТС первой в Приморье построила сеть NB-IoT. Ее особенность - в увеличенной емкости и энергоэффективности: устройства, работающие в этом стандарте, становятся практически автономными, они способны работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки. 

В течение 2018 года «Ростелеком» ввел в эксплуатацию рекордные 3669 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории Дальнего Востока. Из них 435 км проложено в Приморском крае. Проведением ВОЛС в малые населенные пункты края компания продолжает свой курс на устранение цифрового неравенства. 

Также «Ростелеком» продолжает цифровизацию школ Приморья. В первом квартале 2019 года компания перевела 78 школ Приморского края с медных линий связи на волоконно-оптические. Благодаря этому количество школ Приморья с оптикой превысило 49%. В планах на второй квартал - переключение на оптические линии связи еще 60 школ Приморья.

Высокоскоростной интернет позволяет учащимся и преподавателям получать более качественный доступ к информационным ресурсам, внедрять в учебный процесс новые формы обучения. У учителей и школьников появилась возможность пользоваться инфраструктурой - ГИС ПК «Электронная школа Приморья», ГИС ПК «Контингент» и ЕСИА. Всего «Ростелеком» предоставляет доступ к скоростному интернету в 570 школах Приморского края.

Tele2 активно развивает телекоммуникационную инфраструктуру в Приморском крае. С момента запуска 4G в апреле прошлого года емкость LTE-сети увеличена на треть. Сегодня высокоскоростной мобильный интернет доступен на территории, где проживет более 83% приморцев. В этом году оператор планирует подключить порядка 10 населенных пунктов, а также обеспечить покрытие 4G на пляжах в 7 бухтах и других рекреационных зонах Приморья.

Что нового может предложить отрасль бизнесу?

Руслан ТУЛАГАНОВ, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком»:

- Современные услуги связи повышают уровень жизни в отдаленных районах, дают предпринимателям новые возможности для ведения бизнеса. Одна из них - сервис «Онлайн-касса». Компания подключает всех желающих предпринимателей Приморского края к услуге с 1 апреля 2019 года. Решение «под ключ» включает в себя кассу «Элвес-МФ» с фискальным накопителем и скретч-картой ОФД, терминал для эквайринга, 2D-сканер штрих-кодов, Wi-Fi роутер и гарантированный канал связи.

Другое важное направление в работе «Ростелекома» - поддержка перевода клиентов с фиксированной телефонии на IP-телефонию. В 2018 году порядка тысячи предприятий Приморского края приняли решение перейти на «Виртуальную АТС» от «Ростелекома». 

С «Виртуальной АТС» можно создавать call-центры и «горячие линии», перенаправлять обращения клиентов на удаленные объекты: базы, склады, производственные помещения. Причем это не требует никаких монтажных работ или установки дополнительного оборудования - для работы услуги нужен только доступ в интернет.

Большим преимуществом для крупных клиентов является многоканальность номеров с возможностью переадресации звонков на любой номер сотрудника компании. Миф о том, что «Виртуальная АТС» больше подходит для маленьких предприятий и стартапов, развеян.

Андрей Левыкин, директор по региональному развитию территории «Дальний Восток и Сибирь» компании «МегаФон»:

- «МегаФон» сегодня - не просто оператор связи, это оператор цифровых возможностей. Мы создаем экосистему услуг для цифровых клиентов - прежде всего, контентных и финансовых, а также развиваем инновационные услуги и новые продукты для корпоративных клиентов - М2М, мобильная реклама, облачные решения.

Также «МегаФон» уже реализует комплексные проекты по внедрению технологий «умного города» в ряде российских регионов. Это решения в области телемедицины, городского хозяйства, ЖКХ, образования, взаимодействия органов управления и населения.

В перспективе эти решения будут тиражироваться также и в регионах Дальнего Востока. «Развитие цифровой экономики в Приморье. Готовность операторов обеспечить потребности бизнеса в современной технологической инфраструктуре.

Евгения Сысовева, директор ПАО «МТС» в Приморском крае: 

- Современное техническое оснащение - гарантия стабильной работы как базовых технологий, так и новых цифровых сервисов. Например, для компаний, работающих в России, хранение информации в наших дата-центрах, объединенных собственной сетью, позволяет увеличить скорость передачи данных. Для большинства бизнесов - это вопрос комфорта работы с облаками, для отдельных направлений - критически важный параметр. К примеру, у МТС не один, не два, а сразу десять современных дата-центров по всей стране, в том числе, во Владивостоке. Все это дает возможность реализовывать катастрофоустойчивые решения: даже если что-то вдруг пойдет не так, сработает система резервирования. 

Подписанное на Петербургском международном экономическом форуме-2018 соглашение позволило расширить сферу взаимодействия МТС и администрации Приморского края, с акцентом на внедрение на территории Приморья решений в области цифровой экономики. МТС готова активно участвовать в совместных с властью города и края проектах как поставщик решений «Умного города». Мы ориентируемся на различные модели сотрудничества, в том числе - на разные виды государственно-частного партнерства, на проекты, например, связанные с энергосервисными контрактами по «умному освещению», «умному транспорту», «умному ЖКХ» - всем системам Smart City. Нам комфортно видеть себя, в том числе, в роли концессионеров, когда мы сначала инвестируем, а потом получаем отдачу. Такая инвестиционная модель очень близка телекомовской, потому что операторы привыкли, что нужно сначала построить инфраструктуру, а потом на ней зарабатывать. 

У МТС в Приморском крае полностью создана инфраструктура для «умного города». Наш опыт реализации проектов Smart City в других регионах России показывает, что наиболее актуальны два направления цифровизации. Геоаналитика - с ее помощью можно определить оптимальное место размещения жилых и торговых комплексов, зон отдыха и объектов социальной сферы, спрогнозировать нагрузку на транспортную, коммунальную и энергетическую инфраструктуру, помочь при решении вопросов по безопасности жизни людей. 

Второе направление - Интернет вещей и телеучет данных, использование умных технологий для снижения эксплуатационных расходов, обеспечения безопасности и комфорта. Например, во Владивостоке датчики применяются для экономии на уличном освещении - регулируется мощность и время включения фонарей, в зависимости от уровня света на улице, есть возможность отследить поломки или перегорание лампочки. Оптимизировать расходы на коммуналку можно не только городским властям, но и бизнесу. Так, один из элитных комплексов отдыха, расположенный в пригороде Владивостока, с помощью нашего решения собирает не только данные по электроэнергии и открытию и закрытию дверей, но даже контролирует температуру воды в бассейне и в море. 

Интеллектуальный контроль приводит к сокращению расходов не только управляющих компаний, но и конечных потребителей. Например, затраты на теплоснабжение уменьшаются до 30%. Умные технологии в области утилизации отходов позволяют до 66% сократить частоту сбора мусора. А системы умного освещения позволяют экономить до 65% электроэнергии.

Также у нас есть точечные примеры умных решений на транспорте. С конца прошлого года в общественном транспорте Владивостока начала внедряться система безналичной оплаты проезда. Терминалы оплаты в транспорте оснащены специальными сим-картами МТС. 

Умные города - это не просто красивое словосочетание, а реальная возможность улучшить жизнь людей и оптимизировать затраты. Мы нацелены на развитие технологий Smart City в Приморье и готовы реализовать любое из этих решений - как в комплексе, так и по отдельности. 

Имея развитую инфраструктуру и успешный опыт в разработке инновационных продуктов, МТС готова предложить эффективные решения в области Интернета вещей, видеоаналитики, системной интеграции, хранения и обработки больших данных для практически любой сферы экономики и бизнеса - ЖКХ, медицины, образования, машиностроения или сельского хозяйства. Например, с помощью NB-IoT можно реализовать интересные решения для животноводства: каждое животное на ферме или птицефабрике оснастить специальным датчиком, чтобы контролировать его здоровье. Поднялась температура у теленка или поросенка - его изолируют. Тем самым можно избежать эпидемий и, как следствие, огромного ущерба для бизнеса. Все мы помним недавнюю вспышку ящура в Приморье. 

Облачные хранилища помогают бизнесу экономить на ИТ-инфраструктуре и оптимизировать затраты. Поэтому крупный и средний бизнес Приморья активно переходит в облачные хранилища #CloudMTS. Только за 2018 год объем хранимых и обрабатываемых данных в регионе вырос в четыре раза. Наибольшей популярностью в Приморье облачные сервисы пользуются у ритейла и СМИ. Компании переносят в облако как поддерживающие, так и критически важные функции: клиентские онлайн-порталы, CRM-системы, бухгалтерские приложения и базы данных. 

Андрей ШМАЛЕВ, директор приморского филиала Tele2:

- Чтобы оказать качественные услуги без переплат, и в то же время обеспечить комфорт для своих клиентов, Tele2 применяет технологии big data. Это позволяет нам оптимизировать свои расходы, а клиенту - получать качественный продукт за выгодные деньги. 

Потребителями аналитики больших данных являются государственные и коммерческие организации, прежде всего - банки. Например, кредитно-финансовым учреждениям мы предоставляем три сервиса с использованием big data: скоринг, сервис верификации и мониторинг клиентских событий. Технология скоринга позволяет оценивать благонадежность клиентов на основе имеющихся у оператора данных. Среди преимуществ продуктов big data - актуальность информации и наличие сведений о клиентах без кредитной истории. Сервис верификации ускоряет проверку личной информации, указанной в анкетах клиентов банка, до нескольких секунд. Услуга мониторинга клиентских событий помогает противодействовать мошенничеству и сохранять надежность мобильного банкинга. 

Безусловно, решения big data используются для улучшения качества связи Tele2. Они помогают выявлять абонентов, которые испытывают технические проблемы. Мы отслеживаем ситуации, когда у клиента, допустим, рвется соединение на границах зон, устраняем эти несовершенства и, таким образом, работаем с восприятием качества связи. 

Такой подход учитывает не только расположение объектов, где необходимо улучшить качество покрытия, но и перемещение абонентов. Следовательно, мы выбираем наиболее трафиковые места, в которых можно разместить базовые станции для увеличения емкости, чтобы пользователи могли бы получить качественный сервис и высокую скорость мобильного интернета. Кроме того, это дает нам возможность принимать точные решения об открытии новых салонов.

КСТАТИ

Регионы России, победившие в конкурсе по отбору проектов цифровизации, смогут получить субсидии из федерального бюджета. Проекты, которые получат финансирование, должны быть реализованы до конца 2019 года. «Сейчас регионам и муниципалитетам необходимо максимально оперативно подготовить для участия в конкурсе качественные проекты с использованием «сквозных технологий», - сказал глава Минстроя Владимир ЯКУШЕВ. 

Елена АБАШЕВА

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год. 

Теги: Умные города  инфраструктура 


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