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Власть поддержит застройщиков
Советы экспертов стали важнейшим инструментом в выработке региональных решений в различных областях жизнедеятельности Приморского края. Планы развития новых территорий сегодня просто невозможно принимать без серьезного разностороннего обсуждения в среде компетентных специалистов. Значимым звеном в этой теме должен стать краевой градостроительный совет.
Вице-губернатор Приморья Михаил ПЕТРОВ, избранный председателем краевого градосовета, отметил, что главной задачей этого органа станет постоянный анализ эффективности ведущейся в крае градостроительной деятельности. Он позволит оперативно учитывать различные факторы при формировании и реализации общей государственной градостроительной политики, помогать при принятии различных градостроительных и проектных решений, при создании благоприятных условий для деятельности инвесторов и компаний строительной отрасли. В компетенцию градостроительного совета войдет рассмотрение проектов крупных объектов и комплексов от федерального до муниципального уровня, имеющих существенное значение для экономики края и создания современного облика городов и сел.
Было заявлено, что «позиция градостроительного совета в обязательном порядке будет учитываться при принятии соответствующих решений органами местного самоуправления и государственной власти Приморья, организациями, участвующими в градостроительной деятельности».
- Нами, прежде всего, будут рассматриваться сложные проекты федерального и краевого масштаба с бюджетным финансированием или софинансированием, а также проекты, представленные муниципальными образованиями, где нет собственных градостроительных советов, - делится своим мнением член градосовета, председатель правления Приморского отделения «Союза архитекторов России» Алексей КИМ. - Ясно, что профессиональное мнение градостроителей будет полезно краевому руководству для принятия решений, да и мы не остаемся в стороне от масштабных событий. Конечно, есть вопросы, которые требуют более глубокого изучения и рассмотрения, например, документы территориального планирования - генеральные планы, процедура согласований которых, в принципе, установлена, но в сложных случаях, возможно, придется работать в формате экспертных комиссий. В то же время, надо постараться не превратить краевой градосовет в очередной бюрократический барьер, и если его решение значительно облегчит процесс согласований и утверждения проектов, то это будет просто здорово!
Особенностью нового градосовета стал его состав, благодаря которому принимаемые решения окажутся обязательными для региона. Дело в том, что из 23 экспертов большинство - руководители или их заместители ряда департаментов краевой администрации: внутренней политики, земельных и имущественных отношений, промышленности, природных ресурсов и охраны окружающей среды, транспорта и дорожного хозяйства, энергетики. Заместителями председателя градосовета стали и.о. директора департамента градостроительства Владимир МАРАН и заместитель директора этого департамента Елена ЮРЬЕВА. В состав градосовета также вошли вице-губернатор Константин БОГДАНЕНКО и еще несколько представителей от структур власти.
Кроме того, в градосовет были включены руководители проектных организаций и представители науки - генеральный директор АО «Приморгражданпроект» Евгений МЕЛЬНИКОВ, генеральный директор АСК «Град-М» Андрей БОРНЯКОВ, член Приморского краевого отделения СА России Александр КОТЛЯРОВ, председатель правления Приморского краевого отделения Союза архитекторов России Алексей Ким, главный архитектор компании ООО «Оферта Диалог» Кирилл СОЛГАЛОВ, заведующий кафедрой архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ Валерий МООР и профессор этой же кафедры ДВФУ Павел КАЗАНЦЕВ.
По мнению Генерального директора ООО «Аргус-Арт» Владимира ПРОКУРОВА в состав градосовета вошли опытные эксперты, которые смогут давать ответственные рекомендации, связанные с комплексным освоением и развитием территорий.
Профессор ДВФУ Павел Казанцев считает, что в составе градосовета ему удастся поднимать вопросы восстановления и сохранения природного каркаса города, учета при застройке территорий ветровых нагрузок, энергии солнца. Все эти темы недавно прорабатывались для Владивостока совместно со специалистами из Японии и КБ «Стрелка».
В частности, он отмечает: «Сегодня территория, обеспечивающая существование современного города, - его «экологический след» - по площади в 200-300 раз больше застроенного «пятна». И Владивосток в этом отношении не является исключением. Как ни печально, но суммарный «экологический след» городов планеты уже превысил площадь пригодной для жизни поверхности Земли. Поэтому нам очень важно рассматривать архитектурно-градостроительные концепции устойчивого развития города. Например, перспективы восстановления и сохранения его природного каркаса - зеленых водоразделов сопок, городских рек, морского побережья. Также для Владивостока необходимо посмотреть соответствие действующего генерального плана города и ландшафтно-климатических особенностей полуострова Муравьева-Амурского. Так, по рекомендациям местного института «ПромСтройНИИпроект» еще с 1960 года отопительный период на полуострове Шкота был определен на 40 дней больше, чем в центре города, хотя это совсем рядом. Понятно, что при таком резком контрасте погодных условий застройка центра города и полуострова должны отличаться кардинально, а этого, к сожалению, нет. Данный фактор почему-то пока не учитывается ни в планировке территории, ни в архитектуре зданий Владивостока».
Начиная со столицы
Кстати, в повестке дня первого заседания градостроительного совета приоритетным стал вопрос «О концепции развития центральной площади Владивостока как успешного коммуникативного хаба в целях создания комфортной городской среды». При этом были рассмотрены оригинальные решения мастер-плана японской компании «Никон Сэккей», предлагающего переформатировать это общественное пространство вплоть до железнодорожного вокзала. Рассматривались предложения НПЦ «Город» и ООО «Архитектурный фонд» о возможных приемах реновации этой территории и проработки ООО «Аргус-Арт» о насыщении этого пространства современным комплексом сервисов с развитием под них открытых пространств и сооружений.
Обсуждение предложений выявило, что есть определенные противоречия в подходах к развитию этой важнейшей городской территории, которые требуют коррекции, а с другой стороны - имеется и существенный потенциал, который надо грамотно раскрыть.
Градосовет предложил такие принципы реновации этой территории, включающие комплексную реконструкцию, как расширение площади в сторону бухты Золотой Рог и создание здесь многоуровневого пространства, включающего эффективный транспортно-пересадочный узел. По мнению экспертов, крайне важно повысить экологическое и эстетическое качество этого пространства, комфортные микроклиматические условия могут быть созданы с использованием средств ландшафтного дизайна. Необходимо реорганизовать движение транспорта и пешеходов, создать стилевой архитектурно-художественный образ площади. Предложено выработать комплекс функций площади и их организацию «при активном использовании подземного пространства для движения и парковки транспортных средств».
Надо отметить, что необходимость реновации этого пространства признавалась и обсуждалась специалистами и общественностью еще с начала 1990-х годов. Однако спорность предложений, огромные средства, требуемые для инвестирования в этот проект, осторожность в принятии окончательного комплексного решения не позволили приступить к масштабному преобразованию этого пространства. В настоящее время здесь реализуются лишь несколько точечных решений по строительству и реконструкции отдельных объектов.
Но проблему надо решать в целом и, стоит надеяться, что с легкой руки краевого градосовета в скором времени будет выработан окончательный комплексный проект реновации этой территории, определено его финансирование и проявлена политическая воля региональной и городской власти в осуществлении этого проекта, который особенно сложен тем, что должен умно внедрить предлагаемые новации в хрупкую историко-культурную среду, которую необходимо сохранить и не подавить.
Фото автора.
Виктор КУДИНОВ
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