|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 21 Июня, 02:09 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Бизнес у моря": конструктивный диалог состоялся
О расширении мер поддержки предпринимателям рассказывал губернатор Олег КОЖЕМЯКО. И доложить главе региона бизнес-сообществу было о чем, на эти цели в краевом бюджете на 2019 год предусмотрено 740 млн рублей.
Власть делает ход
В частности, Олег Кожемяко напомнил, что уже заработала краевая государственная микрокредитная организация. Займы малому и среднему бизнесу будут предоставляться на льготных условиях, равных ключевой ставке Банка России: под 7,75% годовых. Активную поддержку получит бизнес в сфере IT-технологий, сельского хозяйства, туризма и малых производств. Запущен механизм субсидирования до 20% лизинговых платежей. Благодаря эффективной работе Гарантийного фонда Приморского края, бизнес имеет возможность получить в 2019 году займы на общую сумму 2,5 млрд рублей.
С 1 января в Приморском крае ставки по упрощенной системе налогообложения для впервые зарегистрированных компаний, работающих в приоритетных для региона сферах, уменьшились в два раза. Эта инициатива привела к существенному росту числа субъектов МСП в Приморье - почти на 1,5 тысячи.
Для полноценной поддержки МСП на территории Приморского края открываются представительства Центра «Мой бизнес», где в формате «одного окна» любой предприниматель сможет подобрать подходящую меру поддержки и воспользоваться ей. Помимо Владивостока, представительство «Мой бизнес» заработало в Уссурийске, и до конца года филиалы Центра откроются в Находке, Арсеньеве, Артеме, Дальнегорске и Спасске-Дальнем.
Значительные меры поддержки адресованы предпринимателям, нацеленным на экспортные рынки, организующим предприятия глубокой переработки. Проблема дефицита рынков сбыта для местных производителей будет решена при помощи программы «Выращивания поставщиков», в рамках которой специалисты краевого Центра поддержки предпринимательства ведут мониторинг закупок и помогают небольшим производителям работать на электронных торговых площадках, готовить документы для участия в тендерах.
Губернатор акцентировал внимание присутствующих на необходимости конструктивного диалога между бизнесом и властью: «Новую экономику в регионе мы можем построить только при наличии обратной связи, и пленарная сессия в рамках конференции «Бизнес у моря» - это лишь одна из форм такого взаимодействия». Далее, состоялся «живой разговор» губернатора с предпринимателями, в том числе из самых отдаленных уголков Приморского края в режиме «вопрос-ответ». Благодаря прямому включению, расстояния диалогу не помешали.
Острые проблемы решать нужно и можно
Заданные вопросы касались самых разных наболевших проблем, волнующих приморских бизнесменов.
Первым к микрофону подошел директор компании «Арт-Габбро» Вячеслав ДУДНИКОВ. Его вопрос касался предложения возобновить морское сообщение между Владивостоком и Находкой. По мнению предпринимателя, это могло бы существенно повлиять на развитие туризма в Находкинском городском округе.
«Для туристов выдержать четырехчасовую дорогу становится серьезной проблемой. Вы сами были в Находке недавно и могли убедиться в этом лично. Возобновить морское сообщение между городами - очень важно для поддержки туристического бизнеса в Находке», - отметил Дудников.
Олег Кожемяко, в свою очередь, пояснил, что решать данную проблему необходимо комплексно. «Мы направим соответствующее обращение в Росморпорт», - подчеркнул глава региона. Он отметил, что для возобновления морского сообщения необходимы пассажирские суда, которых у края нет. В планах администрации края, для организации пассажирских перевозок в Находку, Большой Камень и на островные территории Владивостока - приобретение катамарана «Санкт-Петербург», который был построен на Восточной верфи.
«Для решения поставленных задач потребуется не менее 2-3 лет», - сказал Кожемяко, добавив, что для возобновления морского сообщения в первую очередь необходимо решить вопрос открытой перевалки угля в черте города. Недопустимо, чтобы туристов, прибывающих в Находку, встречала угольная пыль.
Следующий вопрос поступил от предпринимателей Лазовского района. Он касался дорожной инфраструктуры, которая находится в аварийном состоянии. Олег Кожемяко пояснил, что уже в текущем 2019 году планируется отремонтировать более 100 километров приморских дорог и начать разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт других участков, в частности, трассы Лазо-Преображение и Лазо-Заповедное-Киевка, а также мостовых сооружений.
Вопрос о резком скачке цен на муку, который произошел в начале 2019 года, задал гендиректор уссурийского предприятия «Воздвиженский хлеб» Ашот ГЕВОРКЯН. По его словам, цена увеличилась сразу на 6 рублей - с 17 до 23 рублей за 1 кг. Предприятия к такой ситуации оказались не готовы. Хлебозавод также был вынужден поднять цены. Геворкян напомнил, что хлеб не входит в перечень социально значимых товаров, и хлебобулочные предприятия не могут рассчитывать на те же меры поддержки, что, к примеру, сельхозпроизводители.
Губернатор пояснил, что эта ситуация давно находится на его личном контроле.
«В этом году мы приняли меры поддержки хлебобулочной промышленности в Приморье», - прокомментировал он, сославшись на соответствующие поправки, внесенные в закон «О продовольственной безопасности Приморского края». Принятые изменения переводят хлеб в категорию социально значимых продуктов и устанавливают порядок субсидирования производителей. Субсидии утверждены в размере 1700 рублей на тонну производимого хлеба для северных территорий Приморья, и 2550 рублей - для островных.
На реализацию новых положений закона в бюджете предусмотрено порядка 80-90 млн рублей. Также, по словам губернатора, могут быть предусмотрены компенсационные выплаты по ж/д перевозкам муки из других районов.
Комментируя тему точечной застройки во Владивостоке, глава Приморья высказался жестко и коротко. Он сообщил, что администрация не позволит в дальнейшем застраивать город, как вздумается застройщикам.
На другой животрепещущий вопрос, заданный директором ООО «Лотос» Людмилой СЛЕПЦОВОЙ, губернатор отреагировал незамедлительно.
Руководитель компании-арендатора первого пляжа в бухте Лазурная посетовала, что из трех пляжей, расположенных на Шаморе, только один готов к открытию сезона, который состоится 15 июня. Предприниматель пояснила, что владелец двух пляжей отказался от них три года назад. Данные территории по сути, заброшены, мусор не вывозится, дно никто не чистит, при этом число сомнительных гостиниц и кафе год от года только растет. «Отходы сливаются в бухту, особенно сильно страдает речка, куда в отсутствие септиков уходят стоки из близлежащих туалетов», - пояснила Слепцова, добавив, что вот уже в течение трех лет Роспотребнадзор запрещает купание в бухте Лазурная. В том числе и в их прибрежных водах, где работы по очистке проводятся регулярно. «Мы сами инициировали забор воды с нашего участка, показатели в норме. При этом, запрет Роскомнадзора распространяется и на нашу территорию», - отметила предприниматель.
Губернатор откликнулся на «пляжную» проблему поручением Роспотребнадзора профильному департаменту о создании рабочей группы для незамедлительного решения вопросов организации пляжного отдыха. «Пройдитесь по пляжам, возьмите с собой пожарную инспекцию, представителя прокуратуры, Роспотребнадзора. О результатах проверки доложите мне лично», - дал распоряжение Кожемяко.
Единственному предприятию, производящему в Приморье экологически чистую деревянную посуду, губернатор пообещал помощь и поддержку в рамках компенсации по расходам сбыта и перевозкам березы, из которой производится продукция, с северных территорий края.
В завершение сессии Кожемяко отметил, что 20% краевого бюджета запланировано потратить на инвестиции и поддержку МСП Приморья.
«Мы всегда будем вас сопровождать. Очень важно, чтобы вы верили в Приморский край и видели перспективы своего развития здесь», - подчеркнул губернатор.
Бизнес-сообщество высоко оценило встречу. Председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей ТИМЧЕНКО отметил, что пленарное заседание в этом году было проведено в новом формате: «В первую очередь, мы подготовились к нему заранее - предприниматели присылали свои вопросы на электронный адрес оргкомитета. Понятно, что не каждый прозвучал на сессии, но все вопросы были переданы профильным департаментам. И в дальнейшем необходимо организовать системную работу с профильными вице-губернаторами, чтобы та форма взаимодействия, которую мы увидели на пленарном заседании, осуществлялась на системной основе».
Фото автора.
Диана Белая
- "Бизнес у моря": конструктивный диалог состоялся
- Власть поддержит застройщиков
- Цифровизация на пороге
- Новые тренды туристического Приморья
- Воздушная гавань открывается для туристов Приморья
- Инвесторы грезят "звездами"
- Наглядная туристическая агитация
- Приморские компании: лидеры задают тон
- Маршрутами Восточного кольца
- Инвестсовет: повестка развития
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.