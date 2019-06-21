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Малому бизнесу подставят финансовое плечо
В рамках национального проекта «МСП и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы» на поддержку ИП и небольших компаний в 2019 году направлено 740 миллионов рублей - больше, чем общий объем финансирования за предыдущие три года.
Одно из ключевых направлений - расширение доступа малого бизнеса к финансовым ресурсам, для которого была создана Микрокредитная компания Приморского края.
«Малый бизнес нередко сталкивается с проблемой нехватки финансов, например, при покупке партии товара. Для этой категории заемщиков банки дают кредиты под довольно высокие проценты. Именно эту категорию бизнесменов мы видим, как целевую аудиторию Микрокредитной компании. Совместно с предпринимательским сообществом и экспертами мы разработали условия предоставления займов, которые будут корректироваться с учетом пожеланий малого и среднего бизнеса. В настоящий момент прорабатывается механизм, который позволит предпринимателям в любом населенном пункте Приморского края обратиться за поддержкой, не приезжая во Владивосток», - рассказал заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей ДМИТРИЕНКО.
В 2019 году Микрокредитная компания Приморского края предоставит займы бизнесу на общую сумму 390 млн рублей по двум программам: «Бизнес» и «Моногород». Кредиты будут выдавать на льготных условиях - по ставке, равной ключевой ставке Банка России. На сегодня это 7,75%, а для некоторых категорий предпринимателей, к примеру, работающих в моногородах, ставка будет еще ниже - 3,87%. Целями кредитования могут стать: приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных средств, пополнение оборотных средств или первоначальный взнос по договору лизинга. Сумма кредита варьируется до 5 млн рублей на срок до пяти лет.
Предприниматели уже оценили новый вид поддержки. Первый кредит - 5 миллионов рублей - получил владелец столовой во Владивостоке, который деньги вложит в строительство собственного здания под свой бизнес. «Мы до этого обращались в коммерческие банки, но там предъявляли очень жесткие требования к залогу, при этом минимальная ставка по кредиту начиналась от 12% годовых и только росла в процессе переговоров. Мы узнали о новой краевой мере поддержке из СМИ, и даже не ожидали, что нам так быстро согласуют займ. Такой низкой процентной ставки нет нигде», - рассказал предприниматель Сергей ДУДАРЕВ.
Меньше чем за месяц в Микрокредитную компанию поступило 45 заявок. Краевые власти планируют расширить перечень льготных кредитных продуктов. «Сейчас мы разрабатываем специальные кредитные предложения для малого бизнеса, работающего в сферах туризма, информационных технологий и сельского хозяйства», - рассказал врио вице-губернатора Приморского края Константин БОГДАНЕНКО.
Сегодня бизнес Приморского края получает целый набор инструментов для своего развития. Например, Гарантийный фонд предоставляет 10 программ поручительства по лизинговым и кредитным договорам, АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) предоставляет прямые гарантии для получения банковских кредитов и позволяет воспользоваться кредитными ресурсами при недостаточности залогового обеспечения. Запущена федеральная программа льготного кредитования МСП с конечной ставкой 8,5%. Благодаря этим инструментам, предпринимателем стало легче привлечь дополнительные средства на развитие, а объем кредитования малого и среднего бизнеса в Приморье за последний год вырос на 20%.
«Многообразие институтов поддержки позволяет подстроиться под запросы конкретного предпринимателя. Если необходимо оборудование - существует программа льготного лизинга, небольшой кредит - Микрокредитная компания, более внушительные суммы предоставляют банки-партнеры программы кредитования Минэкономразвития под 8,5%. Таким образом в Приморском крае выстраивается система, которая позволяет всем сегментам предпринимательства от микробизнеса до крупного - воспользоваться финансовыми ресурсами», - отметил Сергей Дмитриенко.
Александр САЛКОВ
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год.
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