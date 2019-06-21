|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 22 Июня, 00:54 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Программа льготного лизинга поддержит МСП
Как сообщил губернатор Приморского края, среди мер поддержки приморского предпринимательства - программа субсидирования лизинга, благодаря которой стоимость приобретаемого оборудования может быть снижена на 20%.
Поддержка предпринимателей в Приморском крае осуществляется в рамках краевой госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края».
Безусловно, чтобы открыть или расширить даже небольшое предприятие, необходимо приобрести соответствующее оборудование. Чаще всего на эти цели предприниматели берут кредиты, в то время как лизинг - это хорошая альтернатива. Во-первых, по программе предусмотрена льготная ставка, во-вторых, предпринимателю не нужно платить налог на имущество за технику, пока он полностью за нее не рассчитался, рассказали в департаменте экономики и развития предпринимательства.
Для предпринимателей Дальнего Востока разработан специальный продукт, особенностью которого является то, что виды деятельности, по которым может быть предоставлено оборудование практически не ограничены. Это может быть сфера сервиса, производство, сельское хозяйство, предоставление медицинских услуг и другие. Исключение составляют только предприятия, которые занимаются добычей полезных ископаемых или реализуют подакцизные товары, а также торговля.
Заместитель директора департамента экономики и предпринимательства Приморского края Сергей ДМИТРИЕНКО детализировал тему льготного лизинга, в рамках реализации на территории Приморского края двух программ поддержки МСП.
«Первая программа льготного лизинга осуществляется АО «Корпорация «МСП». В этой связи были учреждены четыре региональные лизинговые компании (РЛК) для развития субъектов индивидуального и малого предпринимательства ( ИМП).
РЛК программа предусматривает предоставление субъектам ИМП льготного лизингового финансирования сроком до 7 лет в размере от 3 млн до 200 млн рублей. Речь идет о приобретении оборудования российского производства по ставкам в размере 6% годовых, и 8% годовых для оборудования зарубежного производства. Это достаточно низкие ставки для рынка лизинга на сегодняшний день.
Вторая программа будет реализована на территории Приморья по поручению губернатора Олега Кожемяко. На нее в бюджете края предусмотрено 20 млн рублей. Речь идет о компенсации первоначального взноса предпринимателям по лизинговым платежам. Данной мерой поддержки бизнес сможет воспользоваться с конца июня текущего года. В настоящее время проект находится на согласовании. Программа предусматривает компенсацию первоначальных платежей через отобранные лизинговые компании. Предприниматель сможет прийти и получить 20-процентную скидку на то оборудование, которое он приобретает. В первую очередь, речь идет об оборудовании, предназначенном для развития туристического бизнеса, который имеет для Приморского края приоритетное значение. Скидка будет предусмотрена для оборудования в разрезе общественного питания, химчисток, прачечных и транспорта».
Отметим, что в Приморском крае уже сформировался первый успешный опыт реализации программы. К примеру, в прошлом году на льготных условиях ЗАО «Радуга», которая занимается производством пластмассовых плит, труб и профилей, на льготных условиях получила новое оборудование для производства нетканых геотекстильных материалов. В этом году получателем поддержки стала компания «Эксполес», которая производит материалы для деревянного домостроения.
Отметим, что расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному лизингу, является важным направлением национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Фото атора.
Анна МАЦОВСКАЯ
- Программа льготного лизинга поддержит МСП
- Малому бизнесу подставят финансовое плечо
- "Бизнес у моря": конструктивный диалог состоялся
- Власть поддержит застройщиков
- Цифровизация на пороге
- Новые тренды туристического Приморья
- Воздушная гавань открывается для туристов Приморья
- Инвесторы грезят "звездами"
- Наглядная туристическая агитация
- Приморские компании: лидеры задают тон
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.