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20 Сентября 2016, 19:37 | Проект ДК | Туризм: Приморский маршрут

Кадровые возможности индустрии гостеприимства

Сегодня Приморье делает большой акцент на развитии туристической сферы как сферы экономики. И увеличение въездного и внутреннего турпотока неотрывно связано с повышением качества оказываемых услуг и подготовкой профессиональных кадров.Для индустрии туризма кадровая политика всегда неотделима от уровня сервиса.

 

Роман ИВАНИЩЕВ: «В сфере гостеприимства очень большую роль играет межличностное взаимодействие клиентов с персоналом»

 

«В сфере гостеприимства очень большую роль играет межличностное взаимодействие клиентов с персоналом, - уверен Роман ИВАНИЩЕВ, президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров. - Причем контактируют гости не с топ-менеджерами, а с линейными работниками: коридорным, горничной, сотрудником на ресепшене. И в зависимости от их гостеприимства, дружелюбия, готовности помочь у клиентов формируется впечатление о компании и возникает желание или нежелание возвращаться. Владельцы отелей и ресторанов, которые это понимают и уделяют кадровому вопросу внимание, в итоге получают больше прибыли, так как вложения в человеческий капитал окупаются сторицей».

Практическая часть

Когда в Приморский край хлынул поток иностранных туристов, в сфере возникла катастрофическая нехватка персонала со знанием английского, китайского и корейского языков. Поэтому сегодня работодатель ожидает от выпускников кафедры туризма в первую очередь умения владеть иностранными языками. Еще одно условие, соблюдение которого сделает бывшего студента желанным специалистом любой компании, - опыт работы. По мнению Иванищева, немаловажному для работников сферы туризма качеству - гостеприимству, пожалуй, невозможно научить в университете. Но этот навык можно развить «в поле». «На мой взгляд, если человек, обучающийся на кафедре туризма, до 23 лет не удосужился поработать в этой сфере, он не сможет подняться по карьерной лестнице. Конечно, можно надеяться на то, что после окончания учебы родители купят ему гостиницу и он сразу превратится во владельца бизнеса. Но, как показывает практика, такое случается редко, и многие молодые люди начинают активно включаться в работу еще со студенческой скамьи. Они понимают, что чем раньше начнут, тем выше заберутся», - говорит Иванищев.

Если раньше наличие опыта работы у студентов зависело от их активности и желания, то сегодня стандарты обучения учитывают современные тенденции, и без практики новоиспеченный специалист из стен альма-матер не выпускается. «Достаточно ориентированно на сферу в этом отношении поступает ВГУЭС, - поделился Иванищев. - Университет подписал соглашение с Новой Зеландией, и студенты во время обучения работают по полгода на базе различных предприятий, а потом еще два года стажируются за границей, завершая свое обучение там. Весь процесс этой практики выстроен по международной системе швейцарского образования гостеприимства, которая апробирована во всем мире. Студент, получивший такое образование, знает работу отелей «от» и «до», начиная от того, как правильно застилать кровати, и заканчивая обязанностями помощника управляющего. И этот специалист сможет уверенно шагать по карьерной лестнице гостиничного бизнеса».

Поле для работы

Индустрия гостеприимства считается одной из самых быстроразвивающихся и перспективных, и потребность в кадрах здесь колоссальная. Что же может предложить молодому специалисту рынок труда Приморья?


 

Галина ГОМИЛЕВСКАЯ: «Сегодня можно наблюдать, как меняются предпочтения наших выпускников: многие молодые люди уже не хотят уезжать за границу и видят перспективы развития на Дальнем Востоке»

 

По словам Галины ГОМИЛЕВСКОЙ, к. э. н., заведующей кафедрой туризма и гостинично-ресторанного бизнеса ВГУЭС, нередко работодатели и выпускники не оправдывают надежд друг друга. «Например, предприятия в сфере туризма готовы трудоустраивать молодых специалистов и студентов 3-4 курса. Но в таких компаниях работник должен владеть технологиями продаж, так как его обязанность - не только комплектовать турпродукты, но и продавать их. Далеко не все молодые люди обладают такими навыками, а в компаниях небольшой штат, и выделить сотрудника на обучение студента-стажера или молодого специалиста не всегда возможно. Приобретение таких навыков возможно в условиях практико-ориентированного обучения, проведения практических мастер-классов и тренингов в формате привлеченного спикера из сферы бизнеса», - говорит Гомилевская.

Есть большая потребность в рабочих руках в сфере общественного питания, молодым специалистам широко предлагаются линейные позиции. «Но жизненный цикл работы официантом, как показывает практика, достаточно короткий, поскольку это весьма трудоемкая работа без особых карьерных перспектив. Для того, чтобы подняться на позицию и стать администратором, специалисту необходимо проработать в компании какое-то время и получить массу дополнительных знаний. А уж до вершины карьеры - должности управляющего - добираются единицы», - отметила Гомилевская.

Много вакансий молодым специалистам предлагает и гостиничный бизнес. Но требования, например, к позиции администратора очень высоки: необходимо иметь сервисную направленность, приятный внешний вид, знать как минимум один, а лучше два иностранных языка и т. д. При этом средняя зарплата составляет 15-25 тыс. руб. в месяц. Понятно, что такие условия не оправдывают ожиданий студентов.

В итоге потребность в линейном персонале в Приморском крае часто восполняется не за счет выпускников местных вузов. «Во всей сфере гостиничного бизнеса существует потребность в линейном персонале, и везде она удовлетворяется за счет сезонной иностранной рабочей силы. Как ни крути, а местное население соглашается работать горничными только в семейном бизнесе. Сети отелей, как правило, утоляют кадровый голод за счет иностранцев, которых стимулируют возможностью заработать. Если заработок работников устраивает, они задерживаются в компании, а если нет, возникает текучка», - говорит Иванищев.

Массово за рубеж?

В силу сложившихся обстоятельств часто выпускники вузов не могут найти себе места в сфере гостеприимства в России. И поиски высокооплачиваемых мест нередко заканчиваются за границей. Особенно большой поток выпускников устремляется в Китай, где они находят применение своим знаниям на самых различных позициях. Такая ситуация сформировалась на туристическом и гостиничном рынке уже давно, но, по словам экспертов, переориентировать специалистов на отечественную сферу реально. Этому будет способствовать активное развитие внутреннего и въездного туризма в России.

В рамках программы «Развития туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.» рынок индустрии гостеприимства значительно изменился. «Если раньше туристическая сфера Приморского края была ориентирована на сезонную работу, то сегодня тренд меняется, и базы отдыха, и гостиничные комплексы настраиваются на круглогодичное обслуживание. Меняет рынок и появление кластерных проектов: «Приморское кольцо», «Изумрудная долина», «Пидан». Проекты такого уровня повышают имидж туристической сферы, а также позволяют увеличить количество рабочих мест для выпускников и дают им возможность реализоваться как специалистам. Мы тесно сотрудничаем со всеми туристическими проектами Приморья, и студенты уже работают на ряде объектов. И сегодня можно наблюдать, как меняются предпочтения наших выпускников: многие молодые люди уже не хотят уезжать за границу и видят перспективы развития на Дальнем Востоке», - резюмирует Гомилевская.

Помимо возможности прохождения практики с последующим трудоустройством в ведущих компаниях туристической сферы - Tigre de Cristal, океанариуме и т. д., студенты высших учебных заведений могут принимать участие в целом ряде мероприятий. Благодаря краевой программе по развитию туризма, в Приморье проходят выставки и форумы международного уровня, организованные совместно с университетами: Тихоокеанский туристский форум, Тихоокеанская туристская выставка PITE и т. д. Студенты могут работать на таких мероприятиях волонтерами, проходить практику и оттачивать необходимые в дальнейшей работе навыки. А значит, становиться в последующем настоящими профессионалами. 

Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2016 год. 

Теги: туризм  кадры 


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